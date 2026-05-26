Lannert Judit: „Az Orbán-kormány egyik fő bűne a szexuális nevelés politikai célú kiűzése az iskolákból”

Lannert Judit az Amnesty International aktivistáival tárgyalt (VIDEÓ)
A civilek jelenlétének erősítését szorgalmazzák az oktatási intézményekben.
Az oktatási miniszter szerint „korszerű” szexuális nevelésre van szükség.
Az interpellációkkal folytatták munkájukat a képviselők kedden délután az Országgyűlésben. Hegedűs Barbara, a Fidesz képviselője Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszternek tett fel kérdéseket „Milyen irányt vesz az oktatáspolitika?” címmel.
A miniszter a „megbukott Orbán-kormány” gyerekek ellen elkövetett egyik fő bűnének nevezte a korszerű szexuális nevelés politikai célú kiűzését az iskolákból.
Kijelentette: a gyerekek érdeke, hogy az iskolában is legyen lehetőség korszerű szexuális nevelésre, ennek hiánya fiatalok, családok életét teheti tönkre. Kiemelte: európai szinten magas a Magyarországon a tinédzserkori szülések száma, az abortuszráta az EU-ben a második legmagasabb, miközben az óvszerhasználat csökken.
Hangsúlyozta, hogy az iskolai nevelés nem helyettesítheti, hanem kiegészítheti a család szerepét, különösen ott ahol ezek a témák tabunak számítanak. Az iskola szakmailag felkészült pedagógusok, védőnők, pszichológusok és más szakembereke bevonásával biztosíthat hiteles, életkorhoz igazított információt – közölte.
Ezt is ajánljuk a témában
A civilek jelenlétének erősítését szorgalmazzák az oktatási intézményekben.
(MTI)
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA