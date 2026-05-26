Lannert Judit: „Az Orbán-kormány egyik fő bűne a szexuális nevelés politikai célú kiűzése az iskolákból”

Az interpellációkkal folytatták munkájukat a képviselők kedden délután az Országgyűlésben. Hegedűs Barbara, a Fidesz képviselője Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszternek tett fel kérdéseket „Milyen irányt vesz az oktatáspolitika?” címmel.

A miniszter a „megbukott Orbán-kormány” gyerekek ellen elkövetett egyik fő bűnének nevezte a korszerű szexuális nevelés politikai célú kiűzését az iskolákból.

Kijelentette: a gyerekek érdeke, hogy az iskolában is legyen lehetőség korszerű szexuális nevelésre, ennek hiánya fiatalok, családok életét teheti tönkre. Kiemelte: európai szinten magas a Magyarországon a tinédzserkori szülések száma, az abortuszráta az EU-ben a második legmagasabb, miközben az óvszerhasználat csökken.