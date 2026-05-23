Lannert Judit bejelentette, hogy kik felelnek majd a közoktatásért

Lannert Judit az Amnesty International aktivistáival tárgyalt (VIDEÓ)
A civilek jelenlétének erősítését szorgalmazzák az oktatási intézményekben.
A miniszer szerint nehéz feladat vár az államtitkárokra.
Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Kókayné Lányi Mariettát közoktatásért felelős államtitkári, Csapody Csabát pedig közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztosi pozícióba kérte fel.
Lannert Judit Facebook-oldalán kiemelte: „Meggyőződésem, hogy akkor tudunk valódi változást elérni, ha az oktatás középpontjába újra a gyermekeket helyezzük.”
Kókayné Lányi Marietta közel negyven éve dolgozik tanítóként és pedagógusként, valamint a Gyermekek Háza intézmény alapítójaként. Különösen fontos számára az inkluzív oktatás és a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása. Lannert Judit szerint gyakorlati tapasztalata, embersége és szakmai hitelessége nagy érték lesz a következő években.
Kókayné a következőképpen fogalmazott: „Azon szeretnék dolgozni, hogy közoktatásunk méltányos, egyenlő hozzáférést biztosítson minden tanuló számára. Nézzünk szembe közösen a kihívásokkal, és együtt – pedagógusok, diákok, szülők – keressünk válaszokat, megoldásokat.”
Csapody Csaba az elmúlt 25 évben matematikatanárként, egyetemi oktatóként és kutatóként dolgozott. Részt vett tanterv- és tankönyvfejlesztésben, valamint az érettségi vizsgarendszer átalakításában is.
A miniszter szerint Csapody egyszerre érti a tanári hivatás mindennapi valóságát és az oktatáspolitikai rendszerszintű kihívásokat.
„Legfontosabb célom, hogy hosszú távú közoktatási stratégiát alkossunk Magyarország számára, melynek középpontjában a gyerekek és a pedagógusok állnak” – fogalmazott Csapody.
Lannert Judit megköszönte mindkét szakembernek, hogy elvállalták a feladatot, amely nagy kihívás, de sok család és pedagógus bízik bennük.
Ahogy arról beszámoltunk, Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az Amnesty International aktivistáival tárgyalt péntek délután. A szervezet szerint „az oktatási rendszer jelenlegi problémáinak megoldásairól, a fiatalok bevonásának és az emberi jogi nevelés fontosságáról” beszélgettek. „Megfogalmaztuk, milyen fontos a civilek jelenléte az oktatási intézményekben, és az emberi jogi nevelés a közoktatásban” – fogalmazott a szervezet aktivistája.
