05. 23.
szombat
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
amnesty international lannert judit közoktatás

Lannert Judit bejelentette, hogy kik felelnek majd a közoktatásért

2026. május 23. 18:08

A miniszer szerint nehéz feladat vár az államtitkárokra.

2026. május 23. 18:08


Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Kókayné Lányi Mariettát közoktatásért felelős államtitkári, Csapody Csabát pedig közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztosi pozícióba kérte fel. 

Lannert Judit Facebook-oldalán kiemelte: „Meggyőződésem, hogy akkor tudunk valódi változást elérni, ha az oktatás középpontjába újra a gyermekeket helyezzük.”

Kókayné Lányi Marietta közel negyven éve dolgozik tanítóként és pedagógusként, valamint a Gyermekek Háza intézmény alapítójaként. Különösen fontos számára az inkluzív oktatás és a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása. Lannert Judit szerint gyakorlati tapasztalata, embersége és szakmai hitelessége nagy érték lesz a következő években.

Kókayné a következőképpen fogalmazott: „Azon szeretnék dolgozni, hogy közoktatásunk méltányos, egyenlő hozzáférést biztosítson minden tanuló számára. Nézzünk szembe közösen a kihívásokkal, és együtt – pedagógusok, diákok, szülők – keressünk válaszokat, megoldásokat.”

Csapody Csaba az elmúlt 25 évben matematikatanárként, egyetemi oktatóként és kutatóként dolgozott. Részt vett tanterv- és tankönyvfejlesztésben, valamint az érettségi vizsgarendszer átalakításában is.

A miniszter szerint Csapody egyszerre érti a tanári hivatás mindennapi valóságát és az oktatáspolitikai rendszerszintű kihívásokat. 

„Legfontosabb célom, hogy hosszú távú közoktatási stratégiát alkossunk Magyarország számára, melynek középpontjában a gyerekek és a pedagógusok állnak” – fogalmazott Csapody.

Lannert Judit megköszönte mindkét szakembernek, hogy elvállalták a feladatot, amely nagy kihívás, de sok család és pedagógus bízik bennük.

Megjelent az oktatás közelében az Amnesty International

Ahogy arról beszámoltunk, Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az Amnesty International aktivistáival tárgyalt péntek délután. A szervezet szerint „az oktatási rendszer jelenlegi problémáinak megoldásairól, a fiatalok bevonásának és az emberi jogi nevelés fontosságáról” beszélgettek. „Megfogalmaztuk, milyen fontos a civilek jelenléte az oktatási intézményekben, és az emberi jogi nevelés a közoktatásban” – fogalmazott a szervezet aktivistája.

Nyitókép forrása: MTI/Soós Lajos

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Szuperszig
2026. május 23. 19:46
El a kezekkel a gyerekeinktől!
kovacsodon-2
2026. május 23. 19:46
Érdekes azért Marietta kinevezése! Teljesen más közegből jön. Apja Lányi Zsolt ős Fügettlen Kisgazdapárti politikus még az Orbán (98-ban) kormányban is volt. Az Újpest örökös tiszteletbeli elnöke. Lassan 40 éve létrehozott egy szuper iskolát. Nála jobban senki nem ismer egy általános iskolát kívülről belülről. Mint tanár, mint igazgató, mint aki megalkotott egy magyar gyökereken alapuló iskolai rendszert. Én drukkolok neki hogy sikerüljön minden amit szeretne! Ő is egy olyan ember a kinek nem ebben a kormányban lenne a helye, hanem az előzőben. Főleg úgy hogy elég prominens fideszes emeberek gyerekei járnak az iskolájába!
lemez
2026. május 23. 19:46
Most akkor kötelezö lesz.A tanároknak is?
martens
2026. május 23. 19:31
Ezek mind buzeránsok lesznek, szivárványos zászlóval a kezükben vagy csak a fele?
