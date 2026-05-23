Ne legyünk „macskás fadíszt összeszerelő üzem”!

Argentínában a katonai junta a „felforgatókkal” szembeni harc nyelvén próbálta igazolni a politikai kontrollt. A gazdaság számára ez azért volt különösen káros, mert a bizalmatlanság, a félelem és az erőszakos állami működés elriasztotta a beruházásokat, miközben az ország adósság- és inflációs pályája egyre nehezebben volt kezelhető.

Zimbabwe esetében a fehér farmerek és a külső ellenségek elleni retorika sokáig alkalmas volt arra, hogy a kormány a gazdasági kudarcokat történelmi igazságtételként keretezze. A politikai indulat azonban szétverte a mezőgazdaság működő intézményi és tulajdonosi rendjét, ami élelmiszerhiányhoz, termeléscsökkenéshez és hiperinflációhoz járult hozzá.

Venezuelában Chávez, majd Maduro politikája az oligarchák, az ellenzék és az imperialista külső erők elleni állandó harcra épült. Ez a nyelv segített elfedni az olajbevételektől való függést, az állami túlköltekezést és az árkontrollok torzító hatását, miközben a gazdaság fokozatosan elveszítette termelő- és alkalmazkodóképességét.