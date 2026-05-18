Ülésezett a kormány – átvilágítják a közmédiát, felbontják a szerződést Krausz Ferenc alapítványával

Megérkezett Krausz Ferenc válasza Magyar Péternek a 261 milliárdos szerződésbontásról
„Szeretném megérni, hogy Magyarország egyszer olyan ország legyen, ahonnan a jelen és a jövő Nobel-díjasai nem elmennek, hanem hazajönnek”.
A kormányszóvivők azt is közölték, hogy kedden délelőtt jönnek a részletek a kegyelmi ügyről.
Magyar Péter miniszterelnök hétfőn délután közösségi oldalán közölte, hogy a kormányülésen tárgyaltak többek között az úgynevezett
A 17 óra után kezdődött sajtótájékoztatón Szondi Vanda, Magyar Éva, valamint Köböl Anita kormányszóvivők bejelentették: a Dunaferr ügyet soron kívül tárgyalta a kormány. Felidézték, az ügy évek óta a régió egyik legfontosabb kérdése, a Tisza-kormány célja pedig, hogy közép- és hosszú távú megoldásokat találjon a város számára.
Elhangzott, hogy a végrehajtás államosítása és nonprofittá tétele is napirenden volt.
A szóvivők továbbá kiemelték, a kormányülésen arról is döntöttek, hogy június közepéig előkészítik az Igazságügyi Minisztériumban a végrehajtási rendszer átalakításáról szóló törvénymódosítást.
A cél egy olyan rendszer kialakítása, amelyben a végrehajtás közszolgáltatásként működik, nem „üzleti modellként”.
A szóvivők hozzátették, hogy a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításával is egyetértenek, valamint azt is bejelentették, kormány javasolja a frakciónak a végrehajtási törvény módosítását a kilakoltatások felfüggesztéséért.
A felszámolási eljárások ismét érdemi bírósági kontroll alá kerülhetnek. Továbbá az igazságügyi tárca a közjegyzői rendszer átalakításáról szóló törvénymódosításokat is előkészíti, mert túlságosan zárt, túlárazott és monopolizált a mostani struktúra. A feladatok egy része a kormányirodákhoz, másik része a bíróságokhoz kerülhet át – ismertették.
Ezt követően Magyar Éva szóvivő Vitézy Dávid miniszter beszámolójára hivatkozva azt állította, hogy a leköszönő kormány több tétel esetében „meghamisította” az idei költségvetést. A Tisza-kormány úgy látja, nem szerepelt például egy 87,2 milliárd forintos tétela büdzsében a Budapest-Belgrád vasúttal összefüggésben.
Ezután Köböl Anita vette át a szót. Elmondta, hogy a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés is napirenden volt a kormányülésen. Elhangzott, hogy
legalább három megyében, több száz helyszínen jelenhetett meg az osztrák bányákból származó kőzúzalék.
A kormányszóvivő közölte, hogy a kormány azonnali hatállyal megvizsgálja a behozatal és forgalmazás felfüggesztésének lehetőségétt, és egy tárcaközi azbeszt munkacsoport is létrejön, Magyar Péter miniszterelnök pedig ausztriai látogatásán felvetheti az ügyet.
A sajtótájékoztatón arra is kitértek, hogy a kormány felkérte Kármán András pénzügyminisztert, hogy szavatolja Magyarország pénzügyeinek biztosítását, hiszen „korrekt költségvetést csak biztos, hiteles forrásokra alapulva lehet készíteni”.
Emelett bejelentették, hogy a Krausz Ferenc nevével fémjelzett alapítvány és a Magyar Állam közötti szerződést is felülvizsgálja a kormány,
felbontja a szerződést és elvárja, hogy a kifizetett csaknem 20 milliárd forintot az alapítvány visszautalja.
Ettől még a kormány támogatja a fiatal kutatókat – jegyezték meg.
De a közeljövőben átvilágítások jönnek a közmédiában, a kormányzati ingatlanokban és paksi atomerőműben is – tették hozzá a szóvivők.
Magyar Péter kormányfő is szót kért a tájékoztatón. Elmondta, hogyhogy a kormányülésen beszéltek az uniós források hazahozataláról is. Ennek kapcsán levélben egyeztettek Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. A miniszterelnök arról is szólt, hogy most kezdődik a két fél között egy bizottsági tárgyalás Budapesten, ahol végig beszélik az egész csomagot.
Emellett egyeztetett Antonio Costa Európai Tanács-elnökkel arról, hogy Budapest megkezdte a tárgyalást az ukrán féllel a magyar nyelvtörvények visszaállítását. Ezután lehet csak szó arról, hogy az EU megnyissa a csatlakozás első pontjának lehetőségét Ukrajna előtt – húzta alá.
A kormányfő azt is elárulta, hogy kedden hozzák nyilvánosságra a kegyelmi ügy dossziéját a kormany.hu oldalon. Mint elhangzott, ebből kettő van: egy az igazságügyi minisztériumban, egy bővebb pedig a Sándor-palotában.
Emellett a kegyelmi kérvényt is a nyilvánosság elé tárják, ebből kiderül majd, hogy ki kérvényezte a kegyelmet.
Magyar Péter újságírói kérdésre Krausz Ferenccel és az alapítványi támogatással kapcsolatban közölte: az illetékes minisztérium először elvégzi a teljes átvilágítást, aminek egy része már meg istörtént.
„Abszolút nyitott vagyok akár Krausz Ferenc professzor úrral, akár más Nobel-díjas, vagy elismert tudósokkal a találkozóra. Szívesen meghallgatjuk az álláspontját arról, hogyan sikerült ezt a konstrukciót összehozni, illetve mi volt az oka annak, hogy a választás előtt írták alá” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a magyar tudósok nem maradnak támogatás nélkül.
A Fidesz-frakció a sajtótájékoztatón elhangzottak után nemsokkal közleményében leszögezte:
A miniszterelnök ismét valótlanságot állít, amikor költségvetési adatok eltitkolásával vádolja a korábbi Építési és Közlekedési Minisztériumot”.
Mint ismertették, a Fidesz-KDNP kormány semmilyen költségvetési tételt nem titkolt el,a tárca költségvetése nyilvános volt, a miniszterelnök által hivatkozott fizetési kötelezettség pedig az átadás-átvételi dokumentumok kiemelt része volt.
