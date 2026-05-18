Ft
Ft
20°C
5°C
Ft
Ft
20°C
5°C
05. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány kegyelmi ügy krausz ferenc dunaferr szerződés Magyar Péter igazságügyi minisztérium

Ülésezett a kormány – átvilágítják a közmédiát, felbontják a szerződést Krausz Ferenc alapítványával

2026. május 18. 18:02

A kormányszóvivők azt is közölték, hogy kedden délelőtt jönnek a részletek a kegyelmi ügyről.

2026. május 18. 18:02
null

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn délután közösségi oldalán közölte, hogy a kormányülésen tárgyaltak többek között az úgynevezett

  • kegyelmi dosszié nyilvánosságra hozataláról,
  • a végrehajtás teljes átalakításáról,
  • a nyugat-magyarországi azbesztszennyezéssel kapcsolatos teendőkről
  • és a 2026-os költségvetésről.

A 17 óra után kezdődött sajtótájékoztatón Szondi Vanda, Magyar Éva, valamint Köböl Anita kormányszóvivők bejelentették: a Dunaferr ügyet soron kívül tárgyalta a kormány. Felidézték, az ügy évek óta a régió egyik legfontosabb kérdése, a Tisza-kormány célja pedig, hogy közép- és hosszú távú megoldásokat találjon a város számára.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Elhangzott, hogy a végrehajtás államosítása és nonprofittá tétele is napirenden volt. 

Így alakulhat át a végrehajtási rendszer

A szóvivők továbbá kiemelték, a kormányülésen arról is döntöttek, hogy június közepéig előkészítik az Igazságügyi Minisztériumban a végrehajtási rendszer átalakításáról szóló törvénymódosítást.

A cél egy olyan rendszer kialakítása, amelyben a végrehajtás közszolgáltatásként működik, nem „üzleti modellként”

A szóvivők hozzátették, hogy a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításával is egyetértenek, valamint azt is bejelentették, kormány javasolja a frakciónak a végrehajtási törvény módosítását a kilakoltatások felfüggesztéséért.

A felszámolási eljárások ismét érdemi bírósági kontroll alá kerülhetnek. Továbbá az igazságügyi tárca a közjegyzői rendszer átalakításáról szóló törvénymódosításokat is előkészíti, mert túlságosan zárt, túlárazott és monopolizált a mostani struktúra. A feladatok egy része a kormányirodákhoz, másik része a bíróságokhoz kerülhet át – ismertették.

Ezt követően Magyar Éva szóvivő Vitézy Dávid miniszter beszámolójára hivatkozva azt állította, hogy a leköszönő kormány több tétel esetében „meghamisította” az idei költségvetést. A Tisza-kormány úgy látja, nem szerepelt például egy 87,2 milliárd forintos tétela büdzsében a Budapest-Belgrád vasúttal összefüggésben.

Azbesztmunkacsoport jön létre, felbontják Krausz Ferencékkel a szerződést

Ezután Köböl Anita vette át a szót. Elmondta, hogy a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés is napirenden volt a kormányülésen. Elhangzott, hogy

legalább három megyében, több száz helyszínen jelenhetett meg az osztrák bányákból származó kőzúzalék. 

A kormányszóvivő közölte, hogy a kormány azonnali hatállyal megvizsgálja a behozatal és forgalmazás felfüggesztésének lehetőségétt, és egy tárcaközi azbeszt munkacsoport is létrejön, Magyar Péter miniszterelnök pedig ausztriai látogatásán felvetheti az ügyet.

A sajtótájékoztatón arra is kitértek, hogy a kormány felkérte Kármán András pénzügyminisztert, hogy szavatolja Magyarország pénzügyeinek biztosítását, hiszen „korrekt költségvetést csak biztos, hiteles forrásokra alapulva lehet készíteni”.

Emelett bejelentették, hogy a Krausz Ferenc nevével fémjelzett alapítvány és a Magyar Állam közötti szerződést is felülvizsgálja a kormány, 

felbontja a szerződést és elvárja, hogy a kifizetett csaknem 20 milliárd forintot az alapítvány visszautalja.

Ettől még a kormány támogatja a fiatal kutatókat – jegyezték meg.

De a közeljövőben átvilágítások jönnek a közmédiában, a kormányzati ingatlanokban és paksi atomerőműben is – tették hozzá a szóvivők.

Kedden hozzák nyilvánosságra a kegyelmi ügy részleteit

Magyar Péter kormányfő is szót kért a tájékoztatón. Elmondta, hogyhogy a kormányülésen beszéltek az uniós források hazahozataláról is. Ennek kapcsán levélben egyeztettek Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. A miniszterelnök arról is szólt, hogy most kezdődik a két fél között egy bizottsági tárgyalás Budapesten, ahol végig beszélik az egész csomagot.

Emellett egyeztetett Antonio Costa Európai Tanács-elnökkel arról, hogy Budapest megkezdte a tárgyalást az ukrán féllel a magyar nyelvtörvények visszaállítását. Ezután lehet csak szó arról, hogy az EU megnyissa a csatlakozás első pontjának lehetőségét Ukrajna előtt – húzta alá.

A kormányfő azt is elárulta, hogy kedden hozzák nyilvánosságra a kegyelmi ügy dossziéját a kormany.hu oldalon. Mint elhangzott, ebből kettő van: egy az igazságügyi minisztériumban, egy bővebb pedig a Sándor-palotában.

Emellett a kegyelmi kérvényt is a nyilvánosság elé tárják, ebből kiderül majd, hogy ki kérvényezte a kegyelmet.

Nyitott a tárgyalásokra a miniszterelnök

Magyar Péter újságírói kérdésre Krausz Ferenccel és az alapítványi támogatással kapcsolatban közölte: az illetékes minisztérium először elvégzi a teljes átvilágítást, aminek egy része már meg istörtént.

„Abszolút nyitott vagyok akár Krausz Ferenc professzor úrral, akár más Nobel-díjas, vagy elismert tudósokkal a találkozóra. Szívesen meghallgatjuk az álláspontját arról, hogyan sikerült ezt a konstrukciót összehozni, illetve mi volt az oka annak, hogy a választás előtt írták alá” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a magyar tudósok nem maradnak támogatás nélkül.

Frissítés: Reagált a Fidesz-frakció

A Fidesz-frakció a sajtótájékoztatón elhangzottak után nemsokkal  közleményében leszögezte:

A miniszterelnök ismét valótlanságot állít, amikor költségvetési adatok eltitkolásával vádolja a korábbi Építési és Közlekedési Minisztériumot”.

Mint ismertették, a Fidesz-KDNP kormány semmilyen költségvetési tételt nem titkolt el,a tárca költségvetése nyilvános volt, a miniszterelnök által hivatkozott fizetési kötelezettség pedig az átadás-átvételi dokumentumok kiemelt része volt. 

Nyitókép: Képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 71 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. május 18. 20:16
kicsit kulturáltabban de folytatja a hergelést.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. május 18. 20:13
A 3 muff mit csinàl? Vonaglik miközben Rovarbácsi beszél instareelben?
Válasz erre
0
0
VeressZoltán
2026. május 18. 20:12
Az MTA-ba bele lehet szarni.
Válasz erre
0
0
Reszelő Aladár
2026. május 18. 20:10
Krausz sajnos elqxrta. A választás estélyén elég lett volna FB poszt, hogy győzött a demokrácia és minden rendben lenne. Most mehet gyűrűt csókolni és ha elfogadják a bocsánatkérését, akkor ha lemond az alapítványa vezetéséről, átadja a megfelelő kijelölt embernek, akkor az AI nem bizonyítja be róla, hogy sarlatán és a Nobel-díjjat sem kell visszaadnia. A Nobel-díjjal járó összeg pedig szokás szerint mehet a Kárpátaljai "gyermekjóléti" fedőcégen keresztük a dr Bütyök miniszterelnök által felügyelt titkos kasszába. Ide várják többi bűnbánó exfideszes befizetéseit is, már akik nem akarják, hogy szigorú jogállami keretek közt kiírt online szavazás végén a vietnámi bérkommentelők szavazatai nyomán akasszák fel.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!