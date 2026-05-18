A franciák csaknem fele már a radikális jobboldalt támogatja, elég egyértelmű választ adtak arra a kérdésre, hogy miért

Friss kutatás: toronymagasan vezet Le Pen és Bardella Franciaországban
A 2027-es francia elnökválasztás nagy kérdése az lesz, ki tudja megszorongatni a Nemzeti Tömörülés jelöltjét.
Le Penék mögött minden eddiginél szélesebb és sokszínűbb támogató tömeg gyülekezik.
Egyre erősebb a Nemzeti Tömörülés (RN) támogatottsága Franciaországban egy friss Ipsos-felmérés szerint a választók minden eddiginél nagyobb hányada tartja elképzelhetőnek, hogy a 2027-es elnökválasztáson Marine Le Pen pártjának jelöltjére szavazzon. A Remix News által ismertetett kutatás szerint a jobboldali formáció mára rendkívül eltérő társadalmi csoportokat tud megszólítani, miközben a bevándorlás kérdése szinte minden táborban központi témává vált.
A felmérést az Ipsos készítette a Jean-Jaurès Alapítvány, a Le Monde és a Cevipof számára. Antoine Bristielle, az alapítvány közvélemény-kutatási igazgatója szerint a Nemzeti Tömörülésnek sikerült
nagyon különböző választói csoportokat egy közös alap köré szerveznie”.
A kutatás négy fő választói típust különböztet meg a Nemzeti Tömörülés támogatói között:
Az egyik csoport az úgynevezett „identitásalapú liberálisok”, vagyis a hagyományos jobboldali, idősebb, politikailag aktív szavazók köre.
A másik nagy blokk az úgynevezett „elfelejtett Franciaország”: gazdaságilag sérülékenyebb, munkásosztálybeli választók, akik egyszerre támogatnak erősebb szociális védelmet és keményebb identitáspolitikát.
A kutatás szerint azonban a párt már új társadalmi rétegek felé is sikerrel terjeszkedik.
Az egyik ilyen csoport a „mozgó Franciaország”, vagyis a politikailag kevésbé elkötelezett és még bizonytalanabb szavazók köre.
A következő az úgynevezett „opportunista radikális jobboldal”: jellemzően vagyonosabb, képzettebb és politikailag aktív emberek, akik korábban más jobboldali pártokra szavazhattak, de mára nagyrészt az RN álláspontjaival azonosulnak.
A számok alapján a jobboldali formáció jelenleg a választók 45 százalékának támogatására számíthat 2027-ben.
A felmérés szerint a bevándorlás kérdése szinte minden választói csoportban meghatározó.
Arra az állításra, hogy „túl sok bevándorló él Franciaországban”,
Hasonló eredmények születtek arra a kérdésre is, hogy az emberek mennyire érzik magukat „otthon” Franciaországban. Az RN különböző választói csoportjaiban 72 és 98 százalék között mozgott azok aránya, akik
már nem érzik ugyanúgy sajátjuknak az országot, mint korábban.
A Remix szerint a kutatás jól mutatja, hogy a Nemzeti Tömörülés támogatottsága már messze túlmutat a hagyományos protestszavazókon, és egyre szélesebb társadalmi koalíciót épít Franciaország-szerte.
Fotó: Bertrand GUAY / AFP