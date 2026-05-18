Ft
Ft
20°C
5°C
Ft
Ft
20°C
5°C
05. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Marine Le Pen közvélemény-kutatás Franciaország Nemzeti Tömörülés elnökválasztás

A franciák csaknem fele már a radikális jobboldalt támogatja, elég egyértelmű választ adtak arra a kérdésre, hogy miért

2026. május 18. 17:04

Le Penék mögött minden eddiginél szélesebb és sokszínűbb támogató tömeg gyülekezik.

2026. május 18. 17:04
null

Egyre erősebb a Nemzeti Tömörülés (RN) támogatottsága Franciaországban egy friss Ipsos-felmérés szerint a választók minden eddiginél nagyobb hányada tartja elképzelhetőnek, hogy a 2027-es elnökválasztáson Marine Le Pen pártjának jelöltjére szavazzon. A Remix News által ismertetett kutatás szerint a jobboldali formáció mára rendkívül eltérő társadalmi csoportokat tud megszólítani, miközben a bevándorlás kérdése szinte minden táborban központi témává vált.

A felmérést az Ipsos készítette a Jean-Jaurès Alapítvány, a Le Monde és a Cevipof számára. Antoine Bristielle, az alapítvány közvélemény-kutatási igazgatója szerint a Nemzeti Tömörülésnek sikerült

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

nagyon különböző választói csoportokat egy közös alap köré szerveznie”.

A kutatás négy fő választói típust különböztet meg a Nemzeti Tömörülés támogatói között:

Az egyik csoport az úgynevezett „identitásalapú liberálisok”, vagyis a hagyományos jobboldali, idősebb, politikailag aktív szavazók köre.

A másik nagy blokk az úgynevezett „elfelejtett Franciaország”: gazdaságilag sérülékenyebb, munkásosztálybeli választók, akik egyszerre támogatnak erősebb szociális védelmet és keményebb identitáspolitikát.

A kutatás szerint azonban a párt már új társadalmi rétegek felé is sikerrel terjeszkedik.

Az egyik ilyen csoport a „mozgó Franciaország”, vagyis a politikailag kevésbé elkötelezett és még bizonytalanabb szavazók köre.

A következő az úgynevezett „opportunista radikális jobboldal”: jellemzően vagyonosabb, képzettebb és politikailag aktív emberek, akik korábban más jobboldali pártokra szavazhattak, de mára nagyrészt az RN álláspontjaival azonosulnak.

Ezt is ajánljuk a témában

A számok alapján a jobboldali formáció jelenleg a választók 45 százalékának támogatására számíthat 2027-ben.

A felmérés szerint a bevándorlás kérdése szinte minden választói csoportban meghatározó.

Arra az állításra, hogy „túl sok bevándorló él Franciaországban”,

  • az „elfelejtett Franciaország” csoport 97 százaléka,
  • az „identitásalapú liberálisok” 99 százaléka,
  • az „opportunista radikális jobboldal” pedig 96 százaléka válaszolt igennel,
  • és még a bizonytalanabb „mozgó Franciaország” csoportban is 43 százalék is egyetértett.

Hasonló eredmények születtek arra a kérdésre is, hogy az emberek mennyire érzik magukat „otthon” Franciaországban. Az RN különböző választói csoportjaiban 72 és 98 százalék között mozgott azok aránya, akik

már nem érzik ugyanúgy sajátjuknak az országot, mint korábban.

A Remix szerint a kutatás jól mutatja, hogy a Nemzeti Tömörülés támogatottsága már messze túlmutat a hagyományos protestszavazókon, és egyre szélesebb társadalmi koalíciót épít Franciaország-szerte.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Bertrand GUAY / AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Lilyana2
2026. május 18. 17:22
45 százalék még bukó! Sokaknak bejön még a terrorista feeling. Azt már rég elfelejtették, mi az a francia identitás és minek az. Bódulnak egyik napról a másikra.
Válasz erre
0
0
Fireworks
2026. május 18. 17:21
A baromarc Tiszarosok annyira primitívek, hatalmas pofonok kellenének nekik ahhoz, hogy a szemléletük megváltozzon, és ne egy poloska legyen az istenük, a bohóc szopogatása nélkül sivár az életük.. Nekik mindegy, milyen a "végtermék", csak ne Orbán legyen, mert a globalisták ezt verték a fejükbe. Faszbuk nélkül nem élet az élet, onnan pedig csak a f.stos majom leve folyik. Addigra míg néhányuknak megjön az esze, addigra már nem lesz mit megmenteni az országból, mert ez a gazember banda szétver mindent. Nem lesz nap, amelyikre valamilyen leépítő bejelentésük nem lesz. A megbízóik le fognak verni mindent rajtuk, kamatostól.
Válasz erre
1
0
google-2
2026. május 18. 17:13
Reméljük, itt is visszatérünk a jobboldalhoz, ezután a saláta párt után.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!