Kábítószer-kereskedelmi ügyben tanúskodott Tóth Andi, ByeAlexet is beidézték

Tóth Andi megerősítette, ismeri a vádlottakat, és már vásárolt is tőlük.
A Blikk értesülései szerint hétfő reggel folytatódott a Fővárosi Törvényszéken az a büntetőügy, amelyben négy személy ellen emeltek vádat kábítószer-kereskedelem miatt. Az eljárás több ismert hazai előadót is érint:
tanúként idézték be az X-Faktor 2014-es győztesét és későbbi mentorát, Tóth Andit, valamint ByeAlexet is.
A lap beszámolója szerint Tóth Andi nem sokkal reggel 9 óra előtt érkezett meg a bíróságra menedzsere kíséretében.
Tóth Andi néhány nappal korábban TikTok-oldalán röviden már reagált az ügyre, ahol elmondta, hogy a tárgyalást követően egy új klip forgatására készül.
Megyek tanúként. Viszont, ha elveszi a figyelmet az érkező dalról, akkor valakit megfejelek”
– mondta az énekesnő.
A tárgyalás során felszólalt a harmadrendű vádlott, K. Sándor is, aki azt állította, hogy a 2014-es X-Faktor óta jó kapcsolatot ápol Tóth Andival, aki több alkalommal is arra kérte, segítsen neki kábítószert szerezni.
„2022. március 11-én valóban adtam neki egy telefonszámot, hogy ha akar, ott vehet kokaint” – vallotta a férfi az énekesnővel kapcsolatban.
Az ügy másodrendű vádlottja, N. Beáta emelett úgy vallott, hogy személyesen sosem találkozott Tóth Andival, kizárólag a televízióból ismerte. Ugyanakkor ez a vallomás ellentmond annak, amit az énekesnő korábban állított, miszerint N. Beáta négy alkalommal adott el neki kábítószert.
Maga Tóth Andi a bíróság előtt elmondta, hogy az első-, másod- és harmadrendű vádlottat egyaránt ismeri, K. Sándorral pedig baráti kapcsolatban áll.
Megerősítette a férfi vallomását is, amely szerint segítséget kért tőle kokain beszerzéséhez, végül pedig az ügy elsőrendű vádlottja, D. Hassan közreműködésével jutott a szerhez.
„Ketten jöttek a hölggyel a házamhoz, arra nem emlékszem, melyiküknek adtam oda a pénzt. Nem emlékszem pontosan, hány alkalommal és mennyit fizettem, 30 ezer forint lehetett a kokain grammja” – vallotta Tóth Andi.
Az ügy januári tárgyalásán egyébként az elsőrendű vádlott, a szír származású D. Hassan még arról beszélt, hogy több alkalommal is értékesített kokaint az énekesnőnek. Elmondása szerint az első üzlet során személyesen találkoztak, ekkor négy gramm kokaint adott el 120 ezer forintért, míg egy későbbi alkalommal közvetítőn keresztül öt grammot vásároltak tőle 150 ezer forintért.
A férfi akkor arról is beszélt, hogy az énekes egy másik típusú szer iránt is érdeklődött, azonban ő azt túl veszélyesnek tartotta.
