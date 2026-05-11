Feljelentette a Morrison's 2 biztonsági őreit a gyilkossággal vádolt férfi

A TV2, a Tények Plusz hétfő esti adásában arról számolt be, hogy feljelentést tett az a férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy emberölést követett el 2025. november 29-én a budapesti Morrison's 2 klubban.

Az ügy vádlottja most bejelentette, feljelentést szeretne tenni, ugyanis szerinte őt is bántalmazták az említett estén, méghozzá a szórakozóhely biztonsági őrei.

„Amikor cigiztem, hátulról megszorították a nyakamat, kb. 4-5-en megfogtak, kivittek, majd amíg ki nem érkeztek a rendőrök, ütöttek-vertek, és többször a számba köptek” – mondta a gyilkosság vádlottja.