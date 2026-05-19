Több embert, köztük a feleségét is megölte egy férfi Törökországban, majd öngyilkos lett

A lövöldöző feltehetőleg mentális problémákkal és kábítószerfüggőséggel is küzdött.
Lövöldözés történt hétfőn Törökország Mersin tartományban, Tarsus város közelében egy étterem környékén – írja az MTI.
Az Anadolu török hírügynökség arról számolt be, hogy a gyanúsított egy 37 éves férfi, aki hétfő este, Tarsus városában, a nyílt utcán lelőtte a feleségét, majd egy közeli étterem tulajdonosát és egy dolgozóját.
Ezt követően a gyanúsított elmenekült, szökés közben pedig további embereket ölt meg, köztük egy tinédzsert is.
A rendőrség az eset után azonnal hajtóvadászatot indított az ámokfutó után, akiről később kiderült, végezhetett magával, amikor a biztonsági erők bekerítették.
Keddi információk szerint a szörnyű esetnek összesen hat áldozata lehetett.
A tartományi kormányzat által közzétett információk szerint a gyanúsított mentális problémákkal és kábítószerfüggőséggel küzdött.
Az ügyben megszólalt Recep Tayyip Erdogan török államfő is, részvétet nyilvánítva az áldozatok családtagjai felé.
(MTI / Mandiner)
