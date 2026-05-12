facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
önjáró tarack attila isztambul mke törökország

Magyar nevet kapott a török hadsereg legújabb szuperfegyvere

2026. május 12. 21:07

Bemutatták az ATTILA nevezetű önjáró tarackot.

A SAHA 2026 védelmi és repülőipari kiállításon mutatta be Törökország legújabb önjáró tarackját, az ATTILA nevű 155 milliméteres tüzérségi rendszert – számolt be a hírről a Neokohn. Az új fegyvert az állami hadiipari vállalat, a Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ismertette Isztambulban.

A teherautó-alvázra épített rendszer célja a gyors telepíthetőség és a nagy mobilitás biztosítása a modern hadviselés körülményei között. Az ATTILA-t úgynevezett „shoot-and-scoot” műveletekre tervezték: a lövések leadása után rövid időn belül képes helyet változtatni, csökkentve az ellencsapások kockázatát.

Az elnevezés a magyarok számára is ismerős lehet. Az „Attila” név a türk történelmi hagyományban is fontos szerepet tölt be, és a török hadiipar gyakran választ szimbolikus neveket fejlesztéseihez.

Az új rendszer egy 155 milliméteres, 52 kaliberhosszúságú löveget használ, amely megfelel a NATO-szabványoknak. Az ATTILA a francia CAESAR, az izraeli ATMOS 2000 és a svéd Archer rendszerek kategóriájába tartozik, Ankara pedig egy költséghatékonyabb alternatívát kínálna a nemzetközi piacon.

Az MKE közlése szerint a rendszer mintegy 50 másodperc alatt állítható tüzelőpozícióba, és 35 másodperc alatt képes elhagyni azt. A Tatra 6×6 alvázra épített jármű végsebessége elérheti a 85 km/órát, hatótávolsága pedig akár 850 kilométer is lehet. A fegyverrendszer összesen 38 lövedéket képes szállítani, ami lehetővé teszi több tűzfeladat végrehajtását újratöltés nélkül is.

Összesen 1 komment

altercat1
2026. május 12. 21:25
A törökök vért izzadnak, hogy egybemossák magukat a hunokkal. És a világ, a ferdítő európai történész-brigád működése folytán még hitelt is ad nekik részben, holott a témában hiteles kínai és egyéb források, valamint a régészet eredményei ellent mondanak a hun-türk etnikai kontinuitásnak. A türköknek nevezett népek a göktürkök megjelenése előtt ugyanolyan kevesen voltak, akárcsak a tunguzok, a jenyiszejiek, vagy a ma urálinak nevezett népek. Világlátásuk is hasonló volt (sámánizmus, minden kellékével; lásd Diószegi műveit), mint a többi szibériai és altáji csoporté. Hagyatékaik csekélyek. Kultúrájukat a hagyományoson túl a hunoktól átvett műveltség elemeivel egészítették ki.
