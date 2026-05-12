Magyar nevet kapott a török hadsereg legújabb szuperfegyvere

A SAHA 2026 védelmi és repülőipari kiállításon mutatta be Törökország legújabb önjáró tarackját, az ATTILA nevű 155 milliméteres tüzérségi rendszert – számolt be a hírről a Neokohn. Az új fegyvert az állami hadiipari vállalat, a Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ismertette Isztambulban.
A teherautó-alvázra épített rendszer célja a gyors telepíthetőség és a nagy mobilitás biztosítása a modern hadviselés körülményei között. Az ATTILA-t úgynevezett „shoot-and-scoot” műveletekre tervezték: a lövések leadása után rövid időn belül képes helyet változtatni, csökkentve az ellencsapások kockázatát.
Az elnevezés a magyarok számára is ismerős lehet. Az „Attila” név a türk történelmi hagyományban is fontos szerepet tölt be, és a török hadiipar gyakran választ szimbolikus neveket fejlesztéseihez.
Az új rendszer egy 155 milliméteres, 52 kaliberhosszúságú löveget használ, amely megfelel a NATO-szabványoknak. Az ATTILA a francia CAESAR, az izraeli ATMOS 2000 és a svéd Archer rendszerek kategóriájába tartozik, Ankara pedig egy költséghatékonyabb alternatívát kínálna a nemzetközi piacon.
Az MKE közlése szerint a rendszer mintegy 50 másodperc alatt állítható tüzelőpozícióba, és 35 másodperc alatt képes elhagyni azt. A Tatra 6×6 alvázra épített jármű végsebessége elérheti a 85 km/órát, hatótávolsága pedig akár 850 kilométer is lehet. A fegyverrendszer összesen 38 lövedéket képes szállítani, ami lehetővé teszi több tűzfeladat végrehajtását újratöltés nélkül is.
