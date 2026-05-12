Magyar nevet kapott a török hadsereg legújabb szuperfegyvere

A SAHA 2026 védelmi és repülőipari kiállításon mutatta be Törökország legújabb önjáró tarackját, az ATTILA nevű 155 milliméteres tüzérségi rendszert – számolt be a hírről a Neokohn. Az új fegyvert az állami hadiipari vállalat, a Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ismertette Isztambulban.

A teherautó-alvázra épített rendszer célja a gyors telepíthetőség és a nagy mobilitás biztosítása a modern hadviselés körülményei között. Az ATTILA-t úgynevezett „shoot-and-scoot” műveletekre tervezték: a lövések leadása után rövid időn belül képes helyet változtatni, csökkentve az ellencsapások kockázatát.