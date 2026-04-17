A törökök ebben lekörözik Európát

Az Európai Unión belül csupán Románia büszkélkedhet ennél magasabb aránnyal. A török projektek zöme az egyórás kisütési idejű akkumulátorokra épít, amelyek együtt 37 gigawattóra tárolási volument képesek biztosítani a hálózat számára, rugalmasan kiegyenlítve az időjárásfüggő termelést.
Szén vs. napenergia
A képlet persze nem mentes a gazdasági ellentmondásoktól. Törökország áramtermelésének a 34 százalékát tavaly még mindig a szén fedezte, ami rávilágít a helyi gazdaság fosszilis függőségére. Ankara ugyanakkor célként tűzte ki, hogy
2035-re a jelenlegi 40-ről 120 gigawattra növeli a szél- és napenergia-kapacitását.
Bár a tavaly hálózatra kapcsolt 6,5 gigawattnyi kapacitás némileg elmarad a célértékhez szükséges évi 8 gigawattos ütemtől, a tárolók kiépítése épp azt a szűk keresztmetszetet oldja fel, amely strukturálisan gátolná a tiszta energiás fejlesztéseket. A török hálózatnak ráadásul a hatalmas vízerőművek révén eleve jelentős az alapterhelési kapacitása, így a nagy akkumulátor azonnali rendszerbe állítása náluk elméletben kevésbé lenne fontos, mint Európa nagy részén, ám a dinamikus gazdaságfejlesztés érdekében mégis ebbe az irányba léptek.