Ft
Ft
22°C
9°C
Ft
Ft
22°C
9°C
04. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 17.
péntek
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
törökország hálózat európai unió

A törökök ebben lekörözik Európát

2026. április 17. 19:28

Ankara egyetlen szabályozással állva hagyta a vezető uniós országokat, miután a zöldenergiák hálózati csatlakozását kötelező akkumulátorkapacitáshoz kötötte. Míg Brüsszel a bürokráciával küzd, a törökök már 33 gigawattnyi tárolót hagytak jóvá, amivel a kontinens zöldenergia-központjává válhatnak.

null

A globális energiaátmenet egyre inkább a tárolókapacitások kiépítéséről szól. A The Guardian brit napilap által a napokban ismertetett anyag az Ember elnevezésű klímakutató intézet adatai alapján érdekes trendekre hívja fel a figyelmet. A cikk rámutat, hogy Törökország 2022 óta több mint 33 gigawatt akkumulátorkapacitást hagyott jóvá a hálózata számára. Ez a szám különösen annak tükrében figyelemre méltó, hogy a hagyományosan éllovasnak számító uniós tagállamoknak, mint Németországnak és Olaszországnak jelenleg csupán 12 és 13 gigawatt tervezett és működő kapacitásuk van.  

Az iráni konfliktus nyomán kialakult olajválság, valamint a zöldtechnológiák áresése olyan ösztönzőket teremtett, amelyeket Ankara láthatóan gyorsabban ki tudott használni, mint a bürokratikus európai döntéshozatal. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Szabályozási hátszél 

A törökországi beruházások fellendülése egy célzott állami beavatkozásnak, méghozzá 2022-es országos szabályozásnak köszönhető, amely előnyös hálózati hozzáférést biztosít az olyan megújuló beruházásoknak, amelyeket azonos mértékű energiatárolóval párosítanak. Ez az előírás azonnali befektetési jelzést küldött a piacnak. Az eddig benyújtott 221 gigawattnyi tárolási igényből már 33 gigawattot jóváhagytak, ami  

az ország szél- és napenergia-kapacitásának 83 százalékai.  

Az Európai Unión belül csupán Románia büszkélkedhet ennél magasabb aránnyal. A török projektek zöme az egyórás kisütési idejű akkumulátorokra épít, amelyek együtt 37 gigawattóra tárolási volument képesek biztosítani a hálózat számára, rugalmasan kiegyenlítve az időjárásfüggő termelést. 

Szén vs. napenergia 

A képlet persze nem mentes a gazdasági ellentmondásoktól. Törökország áramtermelésének a 34 százalékát tavaly még mindig a szén fedezte, ami rávilágít a helyi gazdaság fosszilis függőségére. Ankara ugyanakkor célként tűzte ki, hogy  

2035-re a jelenlegi 40-ről 120 gigawattra növeli a szél- és napenergia-kapacitását. 

Bár a tavaly hálózatra kapcsolt 6,5 gigawattnyi kapacitás némileg elmarad a célértékhez szükséges évi 8 gigawattos ütemtől, a tárolók kiépítése épp azt a szűk keresztmetszetet oldja fel, amely strukturálisan gátolná a tiszta energiás fejlesztéseket. A török hálózatnak ráadásul a hatalmas vízerőművek révén eleve jelentős az alapterhelési kapacitása, így a nagy akkumulátor azonnali rendszerbe állítása náluk elméletben kevésbé lenne fontos, mint Európa nagy részén, ám a dinamikus gazdaságfejlesztés érdekében mégis ebbe az irányba léptek.  

Beruházási jelzés 

A technológiai fejlődés egy merőben új korszakot nyitott. A napenergia és az akkumulátorok költsége az elmúlt évtizedben közel 90 százalékkal esett, ami soha nem látott lehetőséget teremt a felzárkózó országoknak egy olcsó energiarendszer felépítésére. Az Ember klímakutató intézet elemzői friss anyagukban arra is rámutatnak, hogy a török szakpolitika olyan robusztus beruházási környezetet teremtett, amely felülmúlja kontinensünkét. Ha ugyanis a tervezett kapacitások megvalósulnak, a török akkumulátoros hálózat regionális zöldenergia-központtá válhat, miközben  

az ország a novemberi antalyai Cop31 klímacsúcs házigazdai szerepére készül.  

Bár a kiszivárgott dokumentumok alapján a fosszilis energiahordozók azonnali kivezetése hiányzik az ország cselekvési tervéből, a tárolói piac mesterséges felpörgetése önmagában is jelentős lépés. 

Európai tanulságok 

A török példa rávilágít az Európai Unió egyik legégetőbb kihívására, amiből le kell vonnunk a megfelelő következtetéseket. Amíg Európa hosszú időn át büszkén hirdette vezető szerepét a klímavédelem terén, addig a fizikai infrastruktúra és a rugalmasságot biztosító rendszerek gyors kiépítésében elveszíti az előnyét. A bürokratikus akadályok és a hálózatfejlesztések elmaradása miatt  

kontinensünkön a zöldenergia érdemi integrálása egyre költségesebb és lassabb.  

Az iráni háború is ráerősített arra, hogy a geopolitikai realitások – mint az importált energiahordozóktól való függetlenedés kényszere – ma már nemzetbiztonsági és ipari versenyképességi kérdések. Törökország esete bizonyítja, hogy egy bátor, a hálózati csatlakozást és a tárolást integráltan kezelő jogszabályi környezet miként képes feloldani az energetikai patthelyzetet. 

 

Kapcsolódó: 

 

 

 Nyitókép: Marco Simoncelli / AFP

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cirmos
2026. április 17. 21:14
a zöldenergia eddig ördögtől való volt.
Válasz erre
0
0
alkoholistageci
2026. április 17. 20:53
A nagy emberi jogok mellett, a jogállamiság háta mögött ti még abba is beleugattatok, hogy ki mit szívjon otthon, egyedül a sötétben. Ki mivel mérgezze magát. Csak a Nemzethy dohánnyal és a Nemzethy alkohollal butíthatták magukat az emberek, mert az állami basszájba azt mondta. PONT. TAKARODJATOK A JÓ KURVA ANYÁTOKBA ÉS ELŐ NE MÁSSZATOK TÖBBÉ !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!