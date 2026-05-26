robert fico európai unió ukrajna

Fico megüzente Zelenszkijnek: Ha Ukrajna uniós tagságot akar, akkor békét kell kötnie (VIDEÓ)

2026. május 26. 10:46

A szlovák miniszterelnök szerint nem lehet kivételezni Kijevvel.

null

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint Ukrajna csak akkor kaphat társult státuszt az Európai Uniótól, ha lépéseket tesz a háború lezárásáért.

„Ha Ukrajnának ilyen státuszt akarnak adni, (…) akkor elvárjuk, hogy ők is adjanak valamit. (…) Szükségünk van arra, hogy Ukrajna bizonyos lépéseket tegyen a béke irányába”mondta Fico Peter Pellegrini államfő és Richard Raši házelnök részvételével tartott találkozót követő sajtótájékoztatón. 

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Fico azt is kijelentette, hogy Szerbiát, Albániát és Montenegrót előbb kellene felvenni az unióba, mint Ukrajnát, mivel ezek az országok már hosszú ideje várnak a csatlakozásra.

A szlovák miniszterelnök korábban kijelentette, hogy nem támogatja Friedrich Merz német kancellár ötletét arról, hogy Ukrajna „részleges” uniós tagságot kapjon.

Peter Pellegrini azt hangsúlyozta, hogy feltételek nélkül nem lehet Ukrajnának gyorsított eljárással uniós tagságot adni. Szerinte, ha Ukrajnát a nyugat-balkáni államok előtt vennék fel az unióba, az nagyon rossz üzenetet közvetítene az Európai Unióról, mivel azok az országok sokkal nagyobb előrelépést értek el az uniós tagság felé vezető úton, mint Ukrajna.

Nyitókép forrása: PETER LAZAR / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nyugalom
2026. május 26. 11:47
Igaza van! Hajrá!
radler
2026. május 26. 11:43
"Ha Ukrajnának ilyen státuszt akarnak adni, (…) akkor elvárjuk, hogy ők is adjanak valamit. (…) Szükségünk van arra, hogy Ukrajna bizonyos lépéseket tegyen a béke irányába” – mondta Fico ..." Há' ja, bammeg, ilyeneket Orbán is tudott mondani. Csak azt nem mondja meg Fico sem, hogy melyek azok a bizonyos lépések, amiket meg kell(ene) tenni. Orbán is csak azt pofázta hogy legyen béke, de hogy konkrétan hogyan, arról mélyen hallgatott.
pandalala
2026. május 26. 11:25
Ja. És, nem tűzszünetet, hanem békét.
pollip
2026. május 26. 10:57
Most érdekes módon foglalkozni kezdett Brüsszel a Benes dektretummal. Rájöttek, hogy ez jelentősen gyengítheti Fico pozícióját a szlovák belpolitikában. Nem feltételezem, hogy Brüsszel a szlovákiai magyarok érdekében cselekszik, ugyanis rendszer szinten nem foglalkozott a nemzeti kisebbségekkel.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!