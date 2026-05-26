Fico megüzente Zelenszkijnek: Ha Ukrajna uniós tagságot akar, akkor békét kell kötnie (VIDEÓ)

A szlovák miniszterelnök korábban kijelentette, hogy nem támogatja Friedrich Merz német kancellár ötletét arról, hogy Ukrajna „részleges” uniós tagságot kapjon.

Peter Pellegrini azt hangsúlyozta, hogy feltételek nélkül nem lehet Ukrajnának gyorsított eljárással uniós tagságot adni. Szerinte, ha Ukrajnát a nyugat-balkáni államok előtt vennék fel az unióba, az nagyon rossz üzenetet közvetítene az Európai Unióról, mivel azok az országok sokkal nagyobb előrelépést értek el az uniós tagság felé vezető úton, mint Ukrajna.