Fico megüzente Zelenszkijnek: Ha Ukrajna uniós tagságot akar, akkor békét kell kötnie (VIDEÓ)

Kemény üzenetet küldött a német kancellárnak Robert Fico: Ukrajna uniós csatlakozása bukásra van ítélve
A szlovák miniszterelnök szerint inkább a nyugat-balkáni államokat kellene integrálni.
A szlovák miniszterelnök szerint nem lehet kivételezni Kijevvel.
Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint Ukrajna csak akkor kaphat társult státuszt az Európai Uniótól, ha lépéseket tesz a háború lezárásáért.
„Ha Ukrajnának ilyen státuszt akarnak adni, (…) akkor elvárjuk, hogy ők is adjanak valamit. (…) Szükségünk van arra, hogy Ukrajna bizonyos lépéseket tegyen a béke irányába” – mondta Fico Peter Pellegrini államfő és Richard Raši házelnök részvételével tartott találkozót követő sajtótájékoztatón.
Fico azt is kijelentette, hogy Szerbiát, Albániát és Montenegrót előbb kellene felvenni az unióba, mint Ukrajnát, mivel ezek az országok már hosszú ideje várnak a csatlakozásra.
A szlovák miniszterelnök korábban kijelentette, hogy nem támogatja Friedrich Merz német kancellár ötletét arról, hogy Ukrajna „részleges” uniós tagságot kapjon.
Peter Pellegrini azt hangsúlyozta, hogy feltételek nélkül nem lehet Ukrajnának gyorsított eljárással uniós tagságot adni. Szerinte, ha Ukrajnát a nyugat-balkáni államok előtt vennék fel az unióba, az nagyon rossz üzenetet közvetítene az Európai Unióról, mivel azok az országok sokkal nagyobb előrelépést értek el az uniós tagság felé vezető úton, mint Ukrajna.
Nyitókép forrása: PETER LAZAR / AFP
