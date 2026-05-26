Szalai Ádám nemcsak a futballban épített karriert: a cége elérte az egymilliárd forintos árbevételt

Nagy bejelentés: Szalai Ádám elnökségi tag lesz az MLSZ-ben – ezt a feladatot kapja
Megtartotta éves rendes közgyűlését az MLSZ.
Szalai Ádám korábban azt gondolta, hogy jól szeretné befektetni németországi megtakarításait. Bejött a számítása.
Szalai Ádám egykori válogatott labdarúgó édesapja nyomdokán épített nyugat-európai színvonalú fémmegmunkáló és porfestő üzemet Nagytarcsán. Mostanra két öccse is az OLS Steeltechnél dolgozik, ami így végképp családi vállalkozás lett, annak minden hátrányával, de főleg előnyével.
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnökségi tagjával, Marco Rossi szövetségi kapitány segítőjével a Forbes magazin készített riportot. Nemzeti csapatunk korábbi támadója Nagytarcsán több mint négyezer négyzetméteren működtet egy lemezmegmunkáló és egy porfestő üzemet, és ami ezen a telephelyen az utóbbi bő tíz évben zöldmezős beruházással megvalósult, teljesen Ádám, illetve édesapja víziója – írja a portál.
Az OLS Omega-Laser-Steeltec Kft.-t 2001-ben alapították, a tulajdonosa Szalai Ádám, a cég létszáma 38 fő, várható árbevétele pedig 1,03 milliárd forint (2025, becslés).
A 38 éves volt labdarúgó még 2015-ben vette meg az egész vállalkozást. A cikk felidézi: Szalai a pályafutása nagy részében, huszonkét évig Németországban élt és focizott, egy ponton azt gondolta, hogy jól szeretné befektetni addigi megtakarításait. Az első ütemben 2400 négyzetméteres üzemcsarnokot építettek szociális helyiségekkel és irodákkal, és 2018-ra harminc főre, körülbelül duplájára bővült az OLS létszáma.
Lemezmegmunkálással foglalkoztak, de már komplett belső alkatrészeket is gyártottak jellemzően mezőgazdasági, gyógyszeripari és dohányipari gépekhez. 2023-ban készült el újabb épületük, az 1700 négyzetméteres porfestő üzem, így a korábban alvállalkozókkal végeztetett felületkezelési tevékenység is házon belülre került.
Bevételük kétharmada exportból származik, főként Ausztriából, Németországból és Svájcból vannak megrendeléseik.
Az ügyfeleik között van például a Market csoport és a német Körber gépgyártó. Építőipari vállalatoknak is lézervágnak és festenek, az OLS-nél készült a budapesti Hotel Clark számos fém dekoreleme is. Egyre inkább az egyedi megrendelések felé fordulnak, kisebb és közepes szériákat gyártanak.
Két öccse, Vilmos és Bertalan is itt dolgozik: előbbi mint pénzügyi és HR-, utóbbi mint stratégiai vezető.
Szalai Ádám a Bp. Honvéd és az Újpest utánpótlásában nevelkedett, majd 2004-ben, 17 esztendős korában igazolt a német VfB Stuttgharthoz, ahonnan három évvel később a Real Madrid második csapatához, a Castillához szerződött. 2010-ben tért vissza Németországba, játszott a Mainzban, a Schalkéban, a Hoffenheimben és a Hannoverben is. A német klubcsapataiban 276 Bundesliga-mérkőzésen összesen 54 gólt szerzett. Megfordult az FC Baselnél is, de a svájci klubbal az évad közben szerződést bontott.
Szalai 2009 februárjában, egy Izrael elleni barátságos meccsen mutatkozott be a magyar válogatottban. Összesen 86 alkalommal szerepelt címeres mezben, ezeken a találkozókon 26-szor volt eredményes. A 2016-os Európa-bajnokságon ő lőtte a magyar válogatott első gólját Ausztria ellen. Utolsó válogatott szereplése 2022 szeptemberben, Olaszország ellen volt a Puskás Arénában. 2023 júniusában vonult vissza a labdarúgástól.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt