Szalai Ádám nemcsak a futballban épített karriert: a cége elérte az egymilliárd forintos árbevételt

A 38 éves volt labdarúgó még 2015-ben vette meg az egész vállalkozást. A cikk felidézi: Szalai a pályafutása nagy részében, huszonkét évig Németországban élt és focizott, egy ponton azt gondolta, hogy jól szeretné befektetni addigi megtakarításait. Az első ütemben 2400 négyzetméteres üzemcsarnokot építettek szociális helyiségekkel és irodákkal, és 2018-ra harminc főre, körülbelül duplájára bővült az OLS létszáma.

Lemezmegmunkálással foglalkoztak, de már komplett belső alkatrészeket is gyártottak jellemzően mezőgazdasági, gyógyszeripari és dohányipari gépekhez. 2023-ban készült el újabb épületük, az 1700 négyzetméteres porfestő üzem, így a korábban alvállalkozókkal végeztetett felületkezelési tevékenység is házon belülre került.