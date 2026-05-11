Győr vagy Ferencváros? Mindegyik forgatókönyvre felkészült az MLSZ

Szombaton eldől, hogy az ETO vagy a Ferencváros nyeri meg a labdarúgó NB I mostani kiírását. Az MLSZ mindkét eshetőségre felkészül, mindkét csapat mérkőzésének helyszínére szállít az aranyérmekből, de a vándorkupát a győrieknek készíti be.

Az MLSZ az érintett klubokkal minden esetben egyeztet az éremátadás helyszínével és egyéb körülményeivel kapcsolatban. Saját szabályzatait követve, de amennyire lehetséges, az érintettek – sokszor igen eltérő – elképzeléseihez igazodva szervezi meg az érmek átadását. Többesélyes bajnoki véghajrá esetén természetesen minden helyszínen felkészül a megfelelő érmek átadására

– mondta Szabó Gergő, a Magyar Labdarúgó-szövetség sajtófőnöke a Ripostnak, és hozzátette, az NB I bajnokának járó vándorkupát mindig az utolsó forduló előtt élen álló klub kérésének megfelelő helyen készítik be.