Győr vagy Ferencváros? Mindegyik forgatókönyvre felkészült az MLSZ

Szuperdöntő az NB I-ben: bajnoki aranyért és nemzetközi kupaindulásért megy a harc a Ferencváros és az ETO között
Nagy a tét.
Szombaton eldől, melyik csapat nyeri meg a labdarúgó NB I mostani idényét. Az ETO és a Ferencváros küzd a bajnoki címért, az MLSZ mindkét eshetőségre felkészül.
Szombaton eldől, hogy az ETO vagy a Ferencváros nyeri meg a labdarúgó NB I mostani kiírását. Az MLSZ mindkét eshetőségre felkészül, mindkét csapat mérkőzésének helyszínére szállít az aranyérmekből, de a vándorkupát a győrieknek készíti be.
Az MLSZ az érintett klubokkal minden esetben egyeztet az éremátadás helyszínével és egyéb körülményeivel kapcsolatban. Saját szabályzatait követve, de amennyire lehetséges, az érintettek – sokszor igen eltérő – elképzeléseihez igazodva szervezi meg az érmek átadását. Többesélyes bajnoki véghajrá esetén természetesen minden helyszínen felkészül a megfelelő érmek átadására
– mondta Szabó Gergő, a Magyar Labdarúgó-szövetség sajtófőnöke a Ripostnak, és hozzátette, az NB I bajnokának járó vándorkupát mindig az utolsó forduló előtt élen álló klub kérésének megfelelő helyen készítik be.
Az utolsó fordulóban Kisvárda–ETO és FTC–Zalaegerszeg meccseket rendeznek szombaton 17.15 órától.
Ha a Rába-parti együttes nyer, biztosan aranyérmes, de azt nem tudni, hogy hová kéri a kupát, Kisvárdára vagy Győrbe, ahol a saját közönsége előtt ünnepelhetne.
Amennyiben a Fradi végezne az élen, akkor Dibusz Dénes csapatkapitány a bajnokcsapat tulajdonában maradó üvegserleget vehetné át, a vándorserleget pedig később kapná meg a fővárosi klub.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy a tét.
Nyitókép: MTI / Purger Tamás
ETO–Ferencváros 1–0 (2026. április 19.)