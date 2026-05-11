Győr vagy Ferencváros? Mindegyik forgatókönyvre felkészült az MLSZ

2026. május 11. 22:57

Szombaton eldől, melyik csapat nyeri meg a labdarúgó NB I mostani idényét. Az ETO és a Ferencváros küzd a bajnoki címért, az MLSZ mindkét eshetőségre felkészül.

Szombaton eldől, hogy az ETO vagy a Ferencváros nyeri meg a labdarúgó NB I mostani kiírását. Az MLSZ mindkét eshetőségre felkészül, mindkét csapat mérkőzésének helyszínére szállít az aranyérmekből, de a vándorkupát a győrieknek készíti be.

Az MLSZ az érintett klubokkal minden esetben egyeztet az éremátadás helyszínével és egyéb körülményeivel kapcsolatban. Saját szabályzatait követve, de amennyire lehetséges, az érintettek – sokszor igen eltérő – elképzeléseihez igazodva szervezi meg az érmek átadását. Többesélyes bajnoki véghajrá esetén természetesen minden helyszínen felkészül a megfelelő érmek átadására

– mondta Szabó Gergő, a Magyar Labdarúgó-szövetség sajtófőnöke a Ripostnak, és hozzátette, az NB I bajnokának járó vándorkupát mindig az utolsó forduló előtt élen álló klub kérésének megfelelő helyen készítik be.

Az utolsó fordulóban Kisvárda–ETO és FTC–Zalaegerszeg meccseket rendeznek szombaton 17.15 órától. 

Ha a Rába-parti együttes nyer, biztosan aranyérmes, de azt nem tudni, hogy hová kéri a kupát, Kisvárdára vagy Győrbe, ahol a saját közönsége előtt ünnepelhetne.

Amennyiben a Fradi végezne az élen, akkor Dibusz Dénes csapatkapitány a bajnokcsapat tulajdonában maradó üvegserleget vehetné át, a vándorserleget pedig később kapná meg a fővárosi klub.

ETO–Ferencváros 1–0 (2026. április 19.)

 

