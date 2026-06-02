Nemes gesztus a veszprémiektől: az utolsó gólt a Szeged búcsúzó legendája dobhatta a bajnoki döntőben (VIDEÓ)

A Veszprém harmincadik alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB I-et, mivel 36–34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. A párharc első mérkőzését hazai pályán 38–36-ra nyerte meg a Veszprém, amely a 2023–2024-es idényt követően idén ismét százszázalékos mérleggel, pontvesztés nélkül lett bajnok.

Thiagus Petrus (balra), a Veszprém brazil játékosa már az első félidőben piros lapot kapott a Szeged elleni döntő második meccsén (Fotó: MTI / Illyés Tibor)

A kezdés előtt a pályán köszöntötték a Szeged első bajnokcsapatát, amely kereken harminc évvel ezelőtt végzett a tabella élén, majd ünnepélyesen elbúcsúztatták a Tatabányára visszatérő Bodó Richárdot, aki könnyek között köszönte meg a Szegeden töltött tíz évet.