Nemes gesztus a veszprémiektől: az utolsó gólt a Szeged búcsúzó legendája dobhatta a bajnoki döntőben (VIDEÓ)

Megvan a Fradi új edzője
A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
A bajnoki döntő második meccsének utolsó gólját a Szegedtől tíz év után távozó Bodó Richárd lőtte. A Veszprém százszázalékos mérleggel gyűjtötte be az aranyérmet.
A Veszprém harmincadik alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB I-et, mivel 36–34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. A párharc első mérkőzését hazai pályán 38–36-ra nyerte meg a Veszprém, amely a 2023–2024-es idényt követően idén ismét százszázalékos mérleggel, pontvesztés nélkül lett bajnok.
A kezdés előtt a pályán köszöntötték a Szeged első bajnokcsapatát, amely kereken harminc évvel ezelőtt végzett a tabella élén, majd ünnepélyesen elbúcsúztatták a Tatabányára visszatérő Bodó Richárdot, aki könnyek között köszönte meg a Szegeden töltött tíz évet.
A harmincadik bajnoki címükre hajtó bakonyiak keretéből Sztefan Dodics, a 12 év után távozó Gasper Marguc, valamint az első meccsen mind a 14 lövését gólra váltó Hugo Descat maradt ki. A hatodik előségükre törekvő csongrádiak közül Lazar Kukics hiányzott, a sérült Bodó pedig – az utolsó másodperceket kivéve – csak a kispadról nézhette a mérkőzést.
A gyors játékot részesítette előnyben a vendégcsapat, és ehhez a hazaiak gyorsan alkalmazkodtak, így hét perc alatt 13 gól született. A 13. percben a Veszprém piros lap miatt elveszítette védekezése egyik alappillérét, Thiagus Petrust, majd a házigazda egy 5–1-es sorozattal négygólos előnyre tett szert. Ezt követően kettős emberhátrányban is betaláltak a csongrádiak, akik hatékonyabban lőttek, és kapusteljesítményben is felülmúlták ellenfelüket, ennek köszönhetően 19–16-os előnyben voltak a szünetben.
A 38. percben Fazekas Máté keze eltalálta Ahmed Hesam arcát, amiből folyt a vér, mégis utóbbit látták szabálytalannak és büntették kiállítással a játékvezetők. A második félidőben visszavettek az iramból a csapatok, a szegedi kapuban már nem jöttek a védések, és bár a meccs háromnegyedénél még 28–27-re vezettek a hazaiak, ezután egy 5–0-s sorozattal fordított és eldöntötte a találkozót a címvédő.
Az utolsó hazai szabaddobás előtt rendkívül sportszerű jelenet játszódott le: pályára lépett Bodó Richárd, aki Bánhidi Bencétől megkapta a labdát, és a veszprémiek döntésének köszönhetően akadálytalanul a hálóba lőhetett.
Rodrigo Corrales öt, Mikael Appelgren hét védéssel járult hozzá a vendégek sikeréhez. A túloldalon Mikler Roland tíz, Tobias Thulin két védéssel zárt.
A két csapat 209. egymás elleni mérkőzésén 57 szegedi siker és nyolc döntetlen mellett 144. alkalommal győzött a Veszprém.
FÉRFI KÉZILABDA NB I
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
OTP Bank-Pick Szeged–One Veszprém HC 34–36 (19–16)
Legjobb dobók: Sostaric 6, Bánhidi 6, Röd 6, ill. Hesam 8, Pechmalbec 7,
Az egyik fél második sikeréig tartó párharc végeredménye: 2–0 a Veszprém javára
Nyitókép: MTI / Vasvári Tamás