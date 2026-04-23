Véget ér egy korszak Szegeden: tíz év után távozik a magyar válogatott játékos

Bodó Richárd 140-szeres válogatott kézilabdázó a nyáron tíz év után távozik az OTP Bank-Pick Szegedtől. Kiss Bence cégvezető csütörtökön a klub honlapján elmondta, hogy közös megegyezéssel bontják fel a balátlövő szerződését.

„Ricsi a szegedi kézilabda meghatározó alakja volt. Rengeteget tett azért, hogy sikeresek legyünk, csodás győzelmeket ért el a csapattal. Szeretnénk méltó módon elbúcsúzni tőle, mert ez jár neki” – tette hozzá.