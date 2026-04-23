Véget ér egy korszak Szegeden: tíz év után távozik a magyar válogatott játékos

Közleményt adott ki a klub.
A 140-szeres válogatott kézilabdázó megbeszélte a klubvezetéssel, hogy az idény végén elválnak az útjaik. Bodó Richárd tíz év után távozik a Szegedtől.
Bodó Richárd 140-szeres válogatott kézilabdázó a nyáron tíz év után távozik az OTP Bank-Pick Szegedtől. Kiss Bence cégvezető csütörtökön a klub honlapján elmondta, hogy közös megegyezéssel bontják fel a balátlövő szerződését.
„Ricsi a szegedi kézilabda meghatározó alakja volt. Rengeteget tett azért, hogy sikeresek legyünk, csodás győzelmeket ért el a csapattal. Szeretnénk méltó módon elbúcsúzni tőle, mert ez jár neki” – tette hozzá.
Bodó térdsérülés miatt a Magyar Kupa hétvégi négyes döntőjében nem léphetett pályára és a bajnoki szezonból hátralévő mérkőzéseket, illetve a magyar válogatott májusi világbajnoki selejtezőit is ki kell hagynia.
Korrekt módon beszéltük meg a klubvezetéssel, hogy az idény végén elválnak útjaink. Csodás időszakot tölthettem el Szegeden, itt alapítottam családot, fantasztikus győzelmeket arattunk, egy olyan klub mezét viselhettem, amely Európában meghatározó szerepet tölt be
– nyilatkozta Bodó.
A balátlövő szegedi színekben
így a klub legeredményesebb játékosai közé tartozik. Tíz év alatt 1399 gólt szerzett, a Bajnokok Ligájában 366 alkalommal talált a hálóba, ezzel a szegedi örökranglista negyedik helyét foglalja el.
(MTI)
