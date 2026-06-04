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ii. kerület letartóztatás Őrsi Gergely

Esküm és lelkiismeretem szerint mindig a törvényeknek megfelelően jártam el

2026. június 04. 20:21

Az igazság ki fog derülni.

2026. június 04. 20:21
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Őrsi Gergely
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„A jelenlegi helyzetben a legfontosabb, hogy elmondjam Önöknek, a II. kerületi Önkormányzat működik, minden feladatot zökkenőmentesen ellát.

Szeretném nyilvánvalóvá tenni: minden körülmények között tartom magam eskümhöz és ahhoz a vállaláshoz, hogy számomra a II. kerület boldogulása, fejlődése a legfontosabb. Tudom, hogy saját szemükkel látták, tapasztalták az elmúlt években, hogy eddig is ezért dolgoztam, és ez most sem változik meg.

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Biztosan tudom, hogy esküm és lelkiismeretem szerint mindig a törvényeknek megfelelően jártam el - ahogy a Hivatal is.

Felháborít és egyben elszomorít, hogy sarokba szorított ember/emberek szavára alapozva történhet letartóztatás, de ez nem változtat azon, hogy az igazság ki fog derülni. Sajnálatos módon ennek a magyar igazságszolgáltatás szervei egyelőre bedőltek. A velem szemben közölt gyanúsítás azonban teljes egészében megalapozatlan, az ténybeli és jogi alapokon sem állja meg a helyét. Ennek kívánunk érvényt szerezni a jövőben.

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Köszönöm szeretetüket és támogatásukat, hálás vagyok érte, mert erőt ad ahhoz, hogy kiálljak az igazamért.”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 14 komment

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Sorrend:
nuevas-reglas
2026. június 04. 21:16
ujabb zsido fideszes mi embereket futtattak Orbanek, elkepeszto
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0
2
Vata Aripeit
2026. június 04. 21:06
Szerencsére boldogság van , demokrácia lett. Sajnos volt itt 16 év diktatúra, de most már minden jó. Te meg remélem a börtönben rohadsz meg ..tolvaj.
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1
baronet
2026. június 04. 21:02
Az neked baj lesz, ha az igazság kiderül....
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1
0
Laci1970
2026. június 04. 20:58
Akkor hiába fotózkodott Bütyökkel...
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