„A jelenlegi helyzetben a legfontosabb, hogy elmondjam Önöknek, a II. kerületi Önkormányzat működik, minden feladatot zökkenőmentesen ellát.

Szeretném nyilvánvalóvá tenni: minden körülmények között tartom magam eskümhöz és ahhoz a vállaláshoz, hogy számomra a II. kerület boldogulása, fejlődése a legfontosabb. Tudom, hogy saját szemükkel látták, tapasztalták az elmúlt években, hogy eddig is ezért dolgoztam, és ez most sem változik meg.