Elrendelték több politikus és vállalkozó letartóztatását
Az indoklás szerint vesztegetési pénzeket fogadtak el.
Az igazság ki fog derülni.
„A jelenlegi helyzetben a legfontosabb, hogy elmondjam Önöknek, a II. kerületi Önkormányzat működik, minden feladatot zökkenőmentesen ellát.
Szeretném nyilvánvalóvá tenni: minden körülmények között tartom magam eskümhöz és ahhoz a vállaláshoz, hogy számomra a II. kerület boldogulása, fejlődése a legfontosabb. Tudom, hogy saját szemükkel látták, tapasztalták az elmúlt években, hogy eddig is ezért dolgoztam, és ez most sem változik meg.
Biztosan tudom, hogy esküm és lelkiismeretem szerint mindig a törvényeknek megfelelően jártam el - ahogy a Hivatal is.
Felháborít és egyben elszomorít, hogy sarokba szorított ember/emberek szavára alapozva történhet letartóztatás, de ez nem változtat azon, hogy az igazság ki fog derülni. Sajnálatos módon ennek a magyar igazságszolgáltatás szervei egyelőre bedőltek. A velem szemben közölt gyanúsítás azonban teljes egészében megalapozatlan, az ténybeli és jogi alapokon sem állja meg a helyét. Ennek kívánunk érvényt szerezni a jövőben.
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Az indoklás szerint vesztegetési pénzeket fogadtak el.
Köszönöm szeretetüket és támogatásukat, hálás vagyok érte, mert erőt ad ahhoz, hogy kiálljak az igazamért.”