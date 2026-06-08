Elrendelték több politikus és vállalkozó letartóztatását
Az indoklás szerint vesztegetési pénzeket fogadtak el.
Nem tudom, mi történhetett, de mélységesen megráz engem is, mint ahogyan sokakat.
„Egy gondolat Őrsi Gergelyről és az előző hét vitatott ügyéről.
Nem tudom, mi történhetett, de mélységesen megráz engem is, mint ahogyan sokakat. 22 éve ismerjük egymást, kiemelkedő az a munka, amit a II. kerületért és az ott lakókért tett.
Nyilván azt senki sem vitatja, az őt kedvelőket – akik ma kiállnak mellette – is beleértve, hogy ha valaki hibázik, vagy bűnt követ el, annak független igazságszolgáltatás előtt kell felelnie. Viszont amíg valakiről pontosan nem derül ki, hogy mi történt vele, és amíg nem születik jogerős bírósági döntés, addig nem szerencsés és korrekt már azonnal elítélt bűnözőként kezelni, és például »Őrsi-ügyről« írni, manipulálva ezzel a közvéleményt. Ez demokráciákban nem divat.
Másrészt számomra furcsa, hogy annak a legfőbb ügyésznek kellene most minden szava és cselekedete alapján bizonyítványt kiállítani azonnal bárkiről, aki korábban Orbán oligarcháit védte.”
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Az indoklás szerint vesztegetési pénzeket fogadtak el.
Nyitókép: Kunhalmi Ágnes Facebook-oldala