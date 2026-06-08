Nyilván azt senki sem vitatja, az őt kedvelőket – akik ma kiállnak mellette – is beleértve, hogy ha valaki hibázik, vagy bűnt követ el, annak független igazságszolgáltatás előtt kell felelnie. Viszont amíg valakiről pontosan nem derül ki, hogy mi történt vele, és amíg nem születik jogerős bírósági döntés, addig nem szerencsés és korrekt már azonnal elítélt bűnözőként kezelni, és például »Őrsi-ügyről« írni, manipulálva ezzel a közvéleményt. Ez demokráciákban nem divat.