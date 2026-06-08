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Őrsi Gergely Magyarország Kunhalmi Ágnes

Egy gondolat Őrsi Gergelyről és az előző hét vitatott ügyéről

2026. június 08. 11:10

Nem tudom, mi történhetett, de mélységesen megráz engem is, mint ahogyan sokakat.

2026. június 08. 11:10
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Kunhalmi Ágnes
Kunhalmi Ágnes
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„Egy gondolat Őrsi Gergelyről és az előző hét vitatott ügyéről.

Nem tudom, mi történhetett, de mélységesen megráz engem is, mint ahogyan sokakat. 22 éve ismerjük egymást, kiemelkedő az a munka, amit a II. kerületért és az ott lakókért tett.

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Nyilván azt senki sem vitatja, az őt kedvelőket – akik ma kiállnak mellette – is beleértve, hogy ha valaki hibázik, vagy bűnt követ el, annak független igazságszolgáltatás előtt kell felelnie. Viszont amíg valakiről pontosan nem derül ki, hogy mi történt vele, és amíg nem születik jogerős bírósági döntés, addig nem szerencsés és korrekt már azonnal elítélt bűnözőként kezelni, és például »Őrsi-ügyről« írni, manipulálva ezzel a közvéleményt. Ez demokráciákban nem divat.

Másrészt számomra furcsa, hogy annak a legfőbb ügyésznek kellene most minden szava és cselekedete alapján bizonyítványt kiállítani azonnal bárkiről, aki korábban Orbán oligarcháit védte.”

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Nyitókép: Kunhalmi Ágnes Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

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zsocc44
2026. június 08. 12:17
Ágnes, balos/liberalis ez a Gergő gyerek, igaz?! Na akkor segítek! 99,5% hogy lopott, csalt és hazudott! Mellesleg “Orbán oligarchái” is megérdemelne egy fektcsekket… most olvasom a világgazdaság oldalain, hogy kibebaxott jó állapotban van a gazdaság! A fogyasztás pörög, a sok beruházás (ahol környezetet pusztítanak, emberek halnak) termőre fordul… de sebaj, Ágnes csak hazudozzanak tovább progresszíven! Az megy…
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nempolitizalok-0
2026. június 08. 12:13
Ja, nem tudom mi történhetett. Na persze. A kis tudatlan.
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tapir32
2026. június 08. 12:09
A Tisza EP képviselői, köztük Magyar Péterrel mindent megtettek azért, hogy Magyarország ne kapja meg az EU-s pénzeket. Most, ugyanezek, köztük Magyar Péter kunyerálnak az EU-nál a pénzekért és csodálkoznak, hogy mindazt a mocskot a képükbe vágják, amit az országra rászórtak. Az ész nélküli mocskolódásuk, az ország ócsárlása mindannyiunk kára lett.
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Galerida
2026. június 08. 11:50
Örsitől függetlenül engem az érdekel, hogy mi volt az a huncut szerkezet, ami Ágikából visszafojthatatlan kacarászást váltott ki az emlékezetes nyilatkozatakor! Tudná esetleg ajánlani péter vérszomjas kvótahölgyeinek is? Jót tenne a közéletnek....
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