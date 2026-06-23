Április 12-én a magyar társadalom végre nem egy külső elnyomó hatalommal szemben küzdött, hanem sikerült legyőznie a belső, korábban maga által választott démonjait, ami egy demokratikus tanulási folyamatban hatalmas előrelépés a magyar nemzetünknek.

Úgy érzem, hogy a miniszterelnök most nem bízik eléggé az őt megválasztó népben, hogy az képes lenne dönteni a következő választáson, hogy képes lenne a Fideszt újra meg újra legyőzni, vagy hogy egy körzetben kit szeretne magának képviselőnek.

Szerintem sosem lesz tartósan demokratikus, jogállami, polgári öntudata a magyar társadalomnak, ha mindig adminisztratív eszközökkel, a feje felett hatalomtechnikázik minden választott vezetője. Ez sem Orbántól, sem senki mástól nem tűrhető el.