Hont András: A cikluskorlátozás a parlamentarizmust és az államot is meggyengítheti
A publicista szerint súlyos következményekkel járhat az új terv.
Pedig egyrészt azt ígérte a miniszterelnök, hogy nemcsak megemeli a kalapját azok előtt, akik visszaléptek, de nekik lesz erkölcsi alapjuk arra is, hogy „újra elinduljanak”. A népnek ezt mondta minden gyűlésén.
„Ha jól értem, soha többé nem indulhatok országgyűlési választásokon a saját hazámban?
Pedig egyrészt azt ígérte a miniszterelnök, hogy nemcsak megemeli a kalapját azok előtt, akik visszaléptek, de nekik lesz erkölcsi alapjuk arra is, hogy „újra elinduljanak”. A népnek ezt mondta minden gyűlésén.
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A publicista szerint súlyos következményekkel járhat az új terv.
Április 12-én a magyar társadalom végre nem egy külső elnyomó hatalommal szemben küzdött, hanem sikerült legyőznie a belső, korábban maga által választott démonjait, ami egy demokratikus tanulási folyamatban hatalmas előrelépés a magyar nemzetünknek.
Úgy érzem, hogy a miniszterelnök most nem bízik eléggé az őt megválasztó népben, hogy az képes lenne dönteni a következő választáson, hogy képes lenne a Fideszt újra meg újra legyőzni, vagy hogy egy körzetben kit szeretne magának képviselőnek.
Szerintem sosem lesz tartósan demokratikus, jogállami, polgári öntudata a magyar társadalomnak, ha mindig adminisztratív eszközökkel, a feje felett hatalomtechnikázik minden választott vezetője. Ez sem Orbántól, sem senki mástól nem tűrhető el.
A korrupciót és a fideszes oligarchákat el kell számoltatni, erre megvan minden eszköz, most már fel fog állni a Magyar Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal is, csatlakoztunk az Európai Ügyészséghez is, de a „tisztítótűz” nem lehet öncélú politikai tisztogatás.
Nem lehet elidegeníthetetlen alapjogot korlátozni, nem lehet ezzel sem Hadházy Ákost, sem Szabó Tímeát, sem senkinek az alapvető jogát korlátozni abban, hogy a következő választáson, vagy ha akkor nem, de esetleg tíz év múlva újra megpróbáljon képviselővé válni.
Nem mi vagyunk az ellenfél, hanem azok, akik szétlopták az országot, és akik gátlástalanul visszaéltek a hatalmukkal, akik korábban szintén korlátozták az ellenzék jogait, és akik lerombolták az állami jóléti intézményeket, megfosztva ezzel az embereket szociális jogaiktól. Ezekkel kell foglalkozni.
Jogállamban, polgári demokráciában nem lehet alapjogot korlátozni, csak más alapjog vagy alkotmányos intézmény védelme érdekében, és akkor is csak a szükségesség és az arányosság figyelembevételével. Nekem ezt tanították a Szegedi Egyetemen és az ELTE jogi karán, politológián is 5-5 évig. Hittem tanáraimnak, hittem az egyetemeink demokratikus szellemében, hiszek a demokráciában, és bízom az emberekben töretlenül továbbra is, csakúgy, mint a több mint 25 évig képviselőként szolgáló Kéthly Anna és sok, korábban a népét sokáig tisztességgel szolgáló jobb- és baloldali politikusban.”
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Fotó: Kunhalmi Ágnes Facebook-oldala