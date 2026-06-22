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országgyűlés képviselő Magyar Péter hont andrás korlátozás

Hont András: A cikluskorlátozás a parlamentarizmust és az államot is meggyengítheti

2026. június 22. 16:53

A publicista szerint súlyos következményekkel járhat az új terv.

2026. június 22. 16:53
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Élesen bírálta Hont András azt a hétfőn bejelentett elképzelést, amely szerint az országgyűlési képviselők legfeljebb 12 évig tölthetnének be parlamenti mandátumot. A publicista szerint a javaslat példátlan Európában, és számos meghatározó magyar politikus pályafutását idő előtt megszakította volna. Bejegyzésében többek között Andrássy Gyulát, Deák Ferencet, Apponyi Albertet, Bethlen Istvánt és Kéthly Annát említette azok között, akik a tervezett szabályozás miatt nem tölthettek volna be hosszabb időn át parlamenti tisztséget.

Hont úgy véli, a cikluskorlátozás nem a politikai rendszer megújítását szolgálja, hanem 

a kormányzati teljesítmény hiányának elfedésére szolgáló demagóg intézkedés.

Szerinte a javaslat hívei az elitellenesség jelszavával támogatnak egy olyan elképzelést, amely hosszú távon gyengítheti a demokratikus intézményrendszert. A publicista azt is kifogásolta, hogy a társadalmi egységre való hivatkozás közben a politikai kommunikáció egyes csoportokat a „nép ellenségeiként” bélyegez meg.

A bejegyzés szerint a miniszterelnöki és parlamenti cikluskorlátozás együttes bevezetése jelentős tapasztalatvesztést okozna a közéletben. Hont András attól tart, hogy a nagyarányú politikai fluktuáció következtében meggyengülne a kormányzás és a törvényhozás, miközben a háttérben működő gazdasági érdekcsoportok befolyása növekedne. Álláspontja szerint 

a közéletből kiszorulhatnának a tapasztalt politikusok, helyüket pedig gyakran felkészületlen szereplők vennék át.

A publicista külön kiemelte Kéthly Anna példáját, aki 1922 és 1948 között volt országgyűlési képviselő. Hont szerint, ha a most felvetett szabályozás már akkor is érvényben lett volna, a politikus nem mondhatta volna el 1939-es, nagy visszhangot kiváltó felszólalását a második zsidótörvény ellen. Bejegyzése végén arra szólította fel a közéleti vitában megszólaló jogászokat és szakértőket, hogy ismertessék a döntéshozókkal a parlamentarizmus és az európai alkotmányfejlődés alapelveit.

A teljes bejegyzés itt olvasható: 

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Nyitókép: Facebook

Összesen 23 komment

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Mazsola0408
2026. június 22. 18:37
Lesz min dolgoznom ok a következő 4. évben remélem minden kicsit is normális sajtó munkás és közéleti ember bele áll a jogvédelembe és nem csak sjnálkozik
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antoniosalazar
2026. június 22. 18:34
survivorantoniosalazar 2026. június 22. 18:15 De téged besúg a szomszédod... te fasz. Neked fingod sincs a Rákos -korszakról ? Te apád heréjében egy geci voltál Rákosi alatt dagadék.
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Giszdúr
2026. június 22. 18:31
Hont bejegyzésének minden szava ül.
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Gintonic68
2026. június 22. 18:31
"Álláspontja szerint a közéletből kiszorulhatnának a tapasztalt politikusok, helyüket pedig gyakran felkészületlen szereplők vennék át." Ezt látjuk éppen most a Tisza képviselőknél, akik most léptek be az országos politikába. Az összefüggések felismerésének hiánya, a döntéseik következményeinek hatása lassan el fog jutni a tudatukig... Eközben a kormányzás áll, a közigazgatás dermedt állapotba került... Viszont azt sem tudjuk, hogy ki az a Zsolti bácsi...
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