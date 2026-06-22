Hont András: A cikluskorlátozás a parlamentarizmust és az államot is meggyengítheti

Élesen bírálta Hont András azt a hétfőn bejelentett elképzelést, amely szerint az országgyűlési képviselők legfeljebb 12 évig tölthetnének be parlamenti mandátumot. A publicista szerint a javaslat példátlan Európában, és számos meghatározó magyar politikus pályafutását idő előtt megszakította volna. Bejegyzésében többek között Andrássy Gyulát, Deák Ferencet, Apponyi Albertet, Bethlen Istvánt és Kéthly Annát említette azok között, akik a tervezett szabályozás miatt nem tölthettek volna be hosszabb időn át parlamenti tisztséget.

Hont úgy véli, a cikluskorlátozás nem a politikai rendszer megújítását szolgálja, hanem