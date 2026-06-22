Hont András: A cikluskorlátozás a parlamentarizmust és az államot is meggyengítheti

Szerinte a javaslat hívei az elitellenesség jelszavával támogatnak egy olyan elképzelést, amely hosszú távon gyengítheti a demokratikus intézményrendszert. A publicista azt is kifogásolta, hogy a társadalmi egységre való hivatkozás közben a politikai kommunikáció egyes csoportokat a „nép ellenségeiként” bélyegez meg.
A bejegyzés szerint a miniszterelnöki és parlamenti cikluskorlátozás együttes bevezetése jelentős tapasztalatvesztést okozna a közéletben. Hont András attól tart, hogy a nagyarányú politikai fluktuáció következtében meggyengülne a kormányzás és a törvényhozás, miközben a háttérben működő gazdasági érdekcsoportok befolyása növekedne. Álláspontja szerint
a közéletből kiszorulhatnának a tapasztalt politikusok, helyüket pedig gyakran felkészületlen szereplők vennék át.