Az eddigi legfontosabb parlamenti felszólalását ígéri Magyar Péter (ÉLŐ)

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
Ismertetik az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és az Alaptörvény módosítást.
Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik hétfőn az Országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése, több törvényjavaslatról is vitáznak a képviselők. Ismertetik az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és az Alaptörvény módosítást. Magyar Péter közösségi oldalán jelezte: „az eddigi talán legfontosabb” parlamenti felszólalására készül.
Cikkünk folyamatosan frissül.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor