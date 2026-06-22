Az eddigi legfontosabb parlamenti felszólalását ígéri Magyar Péter (ÉLŐ)

Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik hétfőn az Országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése, több törvényjavaslatról is vitáznak a képviselők. Ismertetik az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és az Alaptörvény módosítást. Magyar Péter közösségi oldalán jelezte: „az eddigi talán legfontosabb” parlamenti felszólalására készül.

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