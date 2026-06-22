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nemzeti vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatal országgyűlés Magyar Péter

Az eddigi legfontosabb parlamenti felszólalását ígéri Magyar Péter (ÉLŐ)

2026. június 22. 12:38

Ismertetik az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és az Alaptörvény módosítást.

2026. június 22. 12:38
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Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik hétfőn az Országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése, több törvényjavaslatról is vitáznak a képviselők. Ismertetik az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és az Alaptörvény módosítást. Magyar Péter közösségi oldalán jelezte: „az eddigi talán legfontosabb” parlamenti felszólalására készül.

Cikkünk folyamatosan frissül.

 

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

Összesen 13 komment

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survivor
2026. június 22. 12:54
Éljenek a zibuk... (zebuk)..
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0
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trd127
2026. június 22. 12:53
Nagyjából 14 éven át ment naponta a gyurcsányozás az előző kormány idején. 14 év, naponta több száz "Gyurcsány miatt". Legyünk türelemmel, mert az Orbánozás ugyanez. Ha akkor adtunk 14 évet erre, adjunk most is. Ez lenne a polgári magatartás.
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Nagyhuba1
2026. június 22. 12:53
Nagy bejelentésre készül MP.Nagy bejelentés az lenne ha lemondana. A többi kismihály.
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survivor
2026. június 22. 12:52
templar62 De lesz víz ár emelés. Karigeri kibulizta...
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1
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