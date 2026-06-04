Elrendelték több politikus és vállalkozó letartóztatását

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) tájékoztatása szerint csütörtökön elrendelték Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester letartóztatását – írja a 24.hu.

Az ügyészség indítványa nyomán a bíróság döntését követően rács mögé kerül Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő és Puskás Péter óbudai Fidesz-elnök, valamint két momentumos politikus és a lap információi szerint két cégvezető is.