Elrendelték több politikus és vállalkozó letartóztatását

Olyan erő írta felül Trianon gyalázatát, amire az egész világ felfigyel
A békediktátum sebe még mindig vérzik – de van okunk a reményre.
Az indoklás szerint vesztegetési pénzeket fogadtak el.
A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) tájékoztatása szerint csütörtökön elrendelték Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester letartóztatását – írja a 24.hu.
Az ügyészség indítványa nyomán a bíróság döntését követően rács mögé kerül Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő és Puskás Péter óbudai Fidesz-elnök, valamint két momentumos politikus és a lap információi szerint két cégvezető is.
Az ügyészség csütörtökön közzétette, milyen nyomozati eredmények alapozták meg a hét elején indított nagyszabású akciót, amelynek során előállították a fideszes és az ellenzéki politikusokat.
Azt írták, hogy az érintettek ciklusokon átívelő módon vesztegetési pénzeket fogadtak el.
A nekik kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot.
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