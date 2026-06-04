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politikus letartóztatás Őrsi Gergely Magyarország Láng Zsolt

Elrendelték több politikus és vállalkozó letartóztatását

2026. június 04. 17:16

Az indoklás szerint vesztegetési pénzeket fogadtak el.

2026. június 04. 17:16
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A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) tájékoztatása szerint csütörtökön elrendelték Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester letartóztatását – írja a 24.hu.

Az ügyészség indítványa nyomán a bíróság döntését követően rács mögé kerül Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő és Puskás Péter óbudai Fidesz-elnök, valamint két momentumos politikus és a lap információi szerint két cégvezető is.

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Az ügyészség csütörtökön közzétette, milyen nyomozati eredmények alapozták meg a hét elején indított nagyszabású akciót, amelynek során előállították a fideszes és az ellenzéki politikusokat.

Azt írták, hogy az érintettek ciklusokon átívelő módon vesztegetési pénzeket fogadtak el.

A nekik kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot.

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Pixabay

 

Összesen 14 komment

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Sorrend:
csulak
2026. június 04. 18:31
porhintes az egesz
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1
0
puszt
2026. június 04. 18:29
70:30 (fideszes díjszabás...)
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0
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pollip
2026. június 04. 18:28
Karácsony erre gondolhatott, hogy eláshatják?
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1
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antoniosalazar
2026. június 04. 18:05
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