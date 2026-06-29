Ezért drága a tapasztalatlan politikus

A politikára sokan úgy gondolnak, mintha főként beszédekből, vitákból, kampányplakátokból és tévéinterjúkból állna. Pedig még ha időnként így is tűnik, a politika jelentős része nem a látványos szónoklatokról szól,

hanem költségvetési sorok közötti sakkozásról, bizottsági egyeztetésekről, uniós alkukról, jogszabályi finomhangolásról, állami vállalatok működésének felügyeletéről és olyan kompromisszumokról, amelyek kívülről alig láthatók.

Ezért veszélyes gondolat, ha a parlamenti képviselők mandátumát akár nyolc évben, akár ennél hosszabb időtartamban korlátozzuk. Elsőre talán demokratikus lépésnek tűnhet, a valóságban viszont olyan volna, mintha egy kórház a korrupció elleni küzdelem jegyében éppen azokat a sebészeket tiltaná el a műtétektől, akik végre megtanultak operálni.