Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
07. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 09.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
kulcsár krisztián lezsák anna képviselő ülés

Kulcsár Krisztián kormánypárti képviselő tegnap, a parlamenti ülésen konkrétan lek**vaanyázta Lezsák Anna ellenzéki képviselőt

2026. július 09. 13:09

Sok demokráciában ugyanis egy ilyen megnyilvánulás akkora politikai botrányt okozna, hogy a képviselő lemondásra kényszerülne vagy a pártja elhatárolódna tőle.

2026. július 09. 13:09
null
Mérő Vera
Mérő Vera
Facebook

„Kulcsár Krisztián kormánypárti képviselő tegnap, a parlamenti ülésen konkrétan lek**vaanyázta Lezsák Anna ellenzéki képviselőt annak felszólalása alatt, amiért Lezsák képviselőtársainak felháborodását követően a helyszínen, és most, egy nappal később videóban is elnézést kért. Kurta, de majdnem korrekt bocsánatkérés lett volna, amíg el nem hangzott a »nem szeretném túldimenzionálni« félmondat. Ez igencsak sajnálatos, hogy belekerült a nyilatkozatba, mert már mégis hogyan lehetne ezt túldimenzionálni? Sok demokráciában ugyanis egy ilyen megnyilvánulás akkora politikai botrányt okozna, hogy a képviselő lemondásra kényszerülne vagy a pártja elhatárolódna tőle. Máshol persze lehet, hogy ennél enyhébb következményekkel járna egy ilyen, például megrovással, pénzbírsággal vagy a parlamenti munkából való ideiglenes kizárással. De olyan nemigen történik a »szerencsésebb történelmi fejlődésű« országokban, hogy egy ennyire durva normasértés egy »nem túldimenzionált« bocsánatkéréssel el van intézve. Főleg nem egy olyan választás után, amelyen éppen a közbeszéd meggyógyítása volt az egyik fő kampányígéret. Vagy én dimenzionálom túl?”

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron
az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llancsi74
2026. július 09. 15:21
Biztos,hogy ezt Mérő írta???
Válasz erre
2
0
Bodzay
•••
2026. július 09. 15:06 Szerkesztve
Tekintettel az elért sporteredményekre, a jeles családi beágyazottságra, az állami kitüntetésekre, a betöltött tisztségekre, elvárt a polgári etikához való alkalmazkodás. Ahogy a püspökgyerektől is.
Válasz erre
2
0
Nagyhuba1
2026. július 09. 14:58
Azt hittem Kulcsár úr inteligens,kultúrember.
Válasz erre
0
0
Kecskejus
2026. július 09. 14:46
Verácska felébredt?
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!