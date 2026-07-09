„Kulcsár Krisztián kormánypárti képviselő tegnap, a parlamenti ülésen konkrétan lek**vaanyázta Lezsák Anna ellenzéki képviselőt annak felszólalása alatt, amiért Lezsák képviselőtársainak felháborodását követően a helyszínen, és most, egy nappal később videóban is elnézést kért. Kurta, de majdnem korrekt bocsánatkérés lett volna, amíg el nem hangzott a »nem szeretném túldimenzionálni« félmondat. Ez igencsak sajnálatos, hogy belekerült a nyilatkozatba, mert már mégis hogyan lehetne ezt túldimenzionálni? Sok demokráciában ugyanis egy ilyen megnyilvánulás akkora politikai botrányt okozna, hogy a képviselő lemondásra kényszerülne vagy a pártja elhatárolódna tőle. Máshol persze lehet, hogy ennél enyhébb következményekkel járna egy ilyen, például megrovással, pénzbírsággal vagy a parlamenti munkából való ideiglenes kizárással. De olyan nemigen történik a »szerencsésebb történelmi fejlődésű« országokban, hogy egy ennyire durva normasértés egy »nem túldimenzionált« bocsánatkéréssel el van intézve. Főleg nem egy olyan választás után, amelyen éppen a közbeszéd meggyógyítása volt az egyik fő kampányígéret. Vagy én dimenzionálom túl?”

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán