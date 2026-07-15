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szabó bálint képviselő Magyar Péter

Letartóztatták Szabó Bálintot

2026. július 15. 21:54

A volt önkormányzati képviselőt a Nagy Ignác utcai börtönben tartják fogva.

2026. július 15. 21:54
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Letartóztatta a rendőrség Szabó Bálint volt szegedi önkormányzati képviselőt, aki az elmúlt években botrányos közéleti fellépéseivel hívta fel magára a figyelmet A rendszeresen a trombitájával megjelenő férfit mozgalmának közösségi oldalára feltöltött bejegyzése szerint jelenleg a budapesti Nagy Ignác utcai büntetés-végrehajtási intézetben van. 

A bejegyzés szerint egy magánvádas rágalmazási ügy miatt került letartóztatásba, további részleteket azonban nem ismertettek – írja az Index

A volt szegedi képviselő a 2026-os választáson a budapesti 3. számú választókerületben, a Hegyvidéken készült indulni a SZOM támogatásával, Magyar Péterrel és a fideszes Steiner Attilával szemben. Március 2-án viszont bejelentette, hogy mégsem indul.

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Összesen 27 komment

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Beszartak-a-fideszesek
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2026. július 15. 23:30 Szerkesztve
Ez még csak egy kishal. Majd szóljatok, ha Orbánék nyakán feszül meg a kötél. Addig sírjanak a bukott fideszektások. Már így is egymás torkát nyiszálják és Ferenczet meg Navracsicsot árulózzák, akiknek benyaltak 16 éven át. A fideszes egy buta ökör, beléjük kell rúgni és visszatakarodnak a karámjukba.
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0
0
Hunnia
2026. július 15. 23:29
Ezt már rég meg lehetett volna tenni, de nem börtönnel, hanem kényszerzubbonnyal.
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1
0
elfújta az ellenszél
2026. július 15. 23:19
Eltűrték eddig mint falu bolondját, csak pechjére megváltozott a hatalom közben. Falu bolondja szerep be van töltve nélküle is, most már véráldozatra megy ki a játék.
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2
0
zolotarjov-2
2026. július 15. 23:18
Régen a mandariner tele volt focis hírekkel, most meg megy a világbajnokság és semmi. A félszáz ember már nem elég, hogy valaki bemásoljon egy bekezdést a NER és Döbrögi kedvenc sportjáról is?
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0
0
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