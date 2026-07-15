Letartóztatták Szabó Bálintot

Letartóztatta a rendőrség Szabó Bálint volt szegedi önkormányzati képviselőt, aki az elmúlt években botrányos közéleti fellépéseivel hívta fel magára a figyelmet A rendszeresen a trombitájával megjelenő férfit mozgalmának közösségi oldalára feltöltött bejegyzése szerint jelenleg a budapesti Nagy Ignác utcai büntetés-végrehajtási intézetben van.

A bejegyzés szerint egy magánvádas rágalmazási ügy miatt került letartóztatásba, további részleteket azonban nem ismertettek – írja az Index.

A volt szegedi képviselő a 2026-os választáson a budapesti 3. számú választókerületben, a Hegyvidéken készült indulni a SZOM támogatásával, Magyar Péterrel és a fideszes Steiner Attilával szemben. Március 2-án viszont bejelentette, hogy mégsem indul.