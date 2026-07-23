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vita mi hazánk kulcsár krisztián fidesz országgyűlés Magyar Péter parlament

Tisztelt Ház?! Fenyegetőzés, ordibálás és kitiltás a Parlamentben

2026. július 23. 18:13

Három hónap alatt gyökeresen megváltozott az Országgyűlés hangulata. Magyar Péter fenyegetőzései, személyes összeszólalkozások, telefonháború, ordibálás, kivonulás, kitiltás: minden korábbinál konfliktusosabb az új parlament első időszaka.

2026. július 23. 18:13
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Kovács András
Kovács András

Az, hogy a Tisza Párt három és fél hónapja megnyerte a választást, és 141 fős frakciót állíthatott fel az Országgyűlésben, önmagában előrevetítette, hogy a parlamentben rengeteg dolog meg fog változni a korábbi ciklusokhoz képest. Tény, hogy 141 olyan személy ült be a patkóba, aki korábban nem volt képviselő, így tudható volt, hogy valami egészen mást fogunk látni, mint korábban. Azonban arra az abszolút filmszínházra, ami kibontakozott előttünk, a legélesebb szemű szakértők sem számítottak. 

MAGYAR Péter; TOROCZKAI László
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Teljesen új miniszterelnöki szerep 

Mostanra egyértelműen kijelenthető, hogy Magyar Péter kormányfőként és pártelnökként egyszerre vált a törvényhozás meghatározó alakjává. A többi 140 tiszás képviselő egyelőre a láthatatlanság homályába burkolózik. A parlament első hónapjait rendkívül éles politikai viták, személyes összecsapások, szimbolikus gesztusok és több látványos kivonulás jellemezte. 

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A legnagyobb konfliktusok az új kormány által kezdeményezett alkotmányos és intézményi reformok körül vannak. A köztársasági elnök leváltását célzó alkotmánymódosítás, az Alkotmánybíróság átalakításának terve, valamint a közmédia és más állami intézmények reformja olyan kérdés, amelyben a kormány és a Fidesz között gyakorlatilag nem maradt kompromisszumos pont. A parlamenti viták sokszor túlmutatnak a jogszabályok tartalmán, és az előző politikai rendszer értékeléséről szólnak. 

MAGYAR Péter
A Fidesz egy alkalommal demonstratív módon elhagyta az üléstermet, amikor a tizenhetedik alaptörvénymódosításról szavaztak
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A parlament legdominánsabb szereplőjévé Magyar Péter vált. 

Elődeitől eltérően rendszeresen részt vesz a plenáris vitákban, gyakran maga válaszol az ellenzék támadásaira, és nem hagyja kizárólag minisztereire a politikai védekezést. Felszólalásai egyszerre törvényhozási és politikai beszédek, amelyekben következetesen azt hangsúlyozza, hogy a választók felhatalmazást adtak az elmúlt tizenhat év rendszerének lebontására. Emiatt szinte minden jelentősebb parlamenti vita közvetlenül hozzá kapcsolódik. 

A személyes konfliktusok közül a legélesebbek Magyar Péter és a Fidesz vezető politikusai között alakultak ki. Több alkalommal került szóváltásba Gulyás Gergellyel, a Fidesz-frakció múlt hétfőn lemondó vezetőjével, aki az ellenzék egyik legaktívabb felszólalója volt. Kölcsönösen éles személyes megjegyzések hangzottak el, miközben a felek a korábbi kormányzás felelősségéről, illetve az új kabinet intézkedéseiről vitatkoztak. Szintén visszatérő vitapartnere volt Rétvári Bence, aki a KDNP-frakció egyik legaktívabb parlamenti szereplőjévé vált. A Mi Hazánk részéről Toroczkai László pártelnök több alkalommal külön politikai irányból bírálta a kormányt, így a parlamenti viták háromoldalúvá váltak. 

PÓCS János
Fotó: MTI/Purger Tamás

Ki telefonozik, és ki nem? 

A parlamenti etikett körül is kisebb botrányok alakult ki. A sajtóban többször megjelent, hogy egyes képviselők – kormánypártiak és ellenzékiek egyaránt – a viták alatt használták a mobiltelefonjukat, üzeneteket írtak, vagy közösségi médiás bejegyzéseket készítettek. Ez különösen akkor vált témává, amikor a parlamenti felszólalások közben készült fényképek nyilvánosságra kerültek, és az ellenzék a kormányoldalt, a kormány pedig az ellenzéket vádolta azzal, hogy nem tanúsít kellő tiszteletet az Országgyűlés munkája iránt. Bár ezek az esetek önmagukban nem vezettek fegyelmi eljáráshoz, jól érzékeltették, hogy a parlament kommunikációja egyre inkább a közösségi média logikájához alkalmazkodik. 

Éppen ezért a helyes képviselői viselkedésről és az üléstermi felvételkészítésről is szó volt a házbizottság július 13-ai ülésén. A megbeszélést a Tisza kezdeményezésére azután hívták össze, hogy Pócs János fideszes honatya felszólalásában tagadta, hogy – szemben a miniszterelnök állításával – videózott volna. Erre válaszul Magyar Péter és a párt képviselői kivonultak az ülésteremből, Forsthoffer Ágnes házelnök pedig egy perc szünetet rendelt el. 

„Én azt szeretném kérni, hogy végre a házbizottság döntsön, és ha kell, akkor milliós bírsággal sújtsa azokat a képviselőket, akik belehazudnak az ön szemébe” – mondta a miniszterelnök a szünet utáni felszólalásában Forsthoffer Ágneshez fordulva. Ezután közölte, szeretné, ha a házbizottság még a nap folyamán döntene erről, mert szerinte a képviselők korábban megállapodtak arról, hogy nem videóznak. 

KULCSÁR Krisztián
Kulcsár Krisztián
Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A házbizottság ülését végül a szavazások végén hívták össze. Vitályos Eszter fideszes képviselő az ülés után kijelentette, a helyes viselkedésről, illetve arról volt szó, melyek azok a tevékenységek, amelyekkel politikustársai zavarják a munkát. A konklúzió szerinte az lett, hogy a házelnök hoz majd döntést e tevékenységekről, és megpróbál objektív szempontokat felállítani, amelyek alapján meg lehet ítélni, hogy mi az, ami zavaró. 

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője azt nyilatkozta, ők nem támogatják az üléstermi videózás korlátozását, mert szerintük közszereplőként 

az országgyűlési képviselőknek tűrniük kell, hogy felvétel készüljön róluk. 

Hallerné Nagy Anikó ülést vezető alelnök a szünet után kijelentette, megszületett a döntés, de arról Forsthoffer Ágnes személyesen fog beszámolni. 

Trógerezés és k…rvaanyázás 

A telefonozáson való polemizáláson kívül lényegesen otrombább dolgok is történtek. Magyar Péter az Országgyűlés június 30-ai ülésén trógernek nevezte Panyi Miklós fideszes képviselőt, aki azt állította, hogy egy 29 éves minisztériumi dolgozónak egy tárcavezető azt mondta, továbbra is egy pedofil kormányt támogat, mert a dolgozó nem akart nagyobb erőfeszítést vállalni a Tisza-­kormányért. Panyi Miklós szerint ez nem egyedi eset. 

Erre jött Magyar Péter válasza Panyinak: „Ön egy hazug tróger.” 

Hozzátette, hogy 2010-ben, amikor a Fidesz hatalomra került, még a takarítókat is kirúgták a minisztériumból, most ellenben semmi ilyen nem történik. Magyar felhozta, hogy 2019-ben, amikor a Diákhitel Központ vezérigazgatójává nevezték ki, ő sem rúgott ki senkit. „Trógernak hívott a miniszterelnök pusztán azért, mert kérdéseket tettem fel” – reagált Panyi, hozzátéve, hogy az általa említett esetekhez vannak tanúk. 

MAGYAR Péter
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Még ezen is túltett, amit Kulcsár Krisztián mondott Molnárné Lezsák Anna fideszes képviselőnek – derült ki az Országgyűlési Naplóból. Két hete tárgyalta a tisztelt Ház az alaptörvény tizenhetedik módosítását, amely többek között megszünteti Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatását, és tizenkét évben korlátozza a képviselői mandátumokat. A vitában a fideszes Molnárné Lezsák Anna apjának, Lezsák Sándornak a rendszerváltásért tett erőfeszítéseit méltatta, és arról beszélt, hogy ami most történik, az nem hasonlítható az 1989–1990-es eseményekhez. A tiszás Kulcsár Krisztián az elejétől közbeszólásokkal kommentálta Lezsák Anna beszédét: 

„Molnárné Lezsák Anna: Én egy olyan családban nőttem fel, ahol azt tanultam meg, hogy a közélet nem a hatalomról, hanem (Kulcsár Krisztián: A lóvéról!) a köz szolgálatáról szól; hogy a szeretet hatalma nem egyenlő a hatalom szeretetével (Kulcsár Krisztián: K…a anyját!); és azt is megtanultam, hogy a szabadság (Zaj, felzúdulás az ellenzéki padsorokban.), a demokrácia nem magától értetődő, hanem olyan érték, amelyet minden nemzedéknek tovább kell örökítenie” − olvasható a jegyzőkönyv erre vonatkozó részében. 

Latorcai Csaba (KDNP) és Apáti István (Mi Hazánk) azonnali bocsánatkérésre szólította fel Kulcsárt. „Természetesen nem gondoltam szó szerint” − szabadkozott a tiszás politikus. 

A Fidesz szerint Kulcsár méltatlanná vált a képviselői tisztségre, ezért távoznia kellene az Országgyűlésből. 

A Tisza Párt szerint Kulcsár elismerte a hibáját, és elnézést kért. „Bízunk benne, hogy nemcsak ő, hanem minden képviselő tanult az esetből” – tették hozzá. 

PANYI Miklós
Fotó: MTI/Purger Tamás

Kivonulások 

Az új parlament egyik látványos jelensége lett a kivonulások gyakorlata. A Fidesz egy alkalommal demonstratív módon elhagyta az üléstermet, amikor a tizenhetedik alaptörvény-módosításról szavaztak. Ez a gesztus jelezte, hogy az ellenzék nem kívánta legitimálni az új parlament több történelmi jelentőségű döntését. 

A másik kivonulás a Tisza-frakcióhoz kötődik. Pócs János, a Fidesz képviselője július 13-án arra hivatkozva emelkedett szóra, hogy azzal vádolták, videózik a telefonjával, miközben nem is. Pócs tiszás trógerezést említett, majd közölte, ha egyszer egy képviselőtárs anyját venné a szájára, akkor lemondana. Magyar Péter ezután hangosan beszélni kezdett Pócshoz, felállt a helyéről, és az ülésterem közepén elindult a fideszes padsorok felé, majd mégis visszaült a helyére. A házelnök egyperces szünetet rendelt el, amíg a fideszesek „elvégzik a felvételek elkészítését”. Pócs tovább beszélt, de a tiszások ekkor már felálltak a helyükről, majd a mikrofonja is elhalkult. A fideszes politikus a szünet után úgy fejezte be a felszólalását, hogy a tiszások még nem jöttek vissza a terembe.

Bohár Dánielt kitiltották 

Nem csak a képviselők körül izzott a levegő az Országgyűlésben. Bohár Dániel jobboldali influenszer július 14-én a közösségi oldalán jelentette be, hogy hivatalos levelet kapott Forsthoffer Ágnestől, az Országgyűlés elnökétől, amelyben az szerepelt, hogy három hónapra kitiltották az épületből. A vizsgálatot Forsthoffer több képviselő jelzése alapján rendelte el Bohár és stábja országházi tevékenységével kapcsolatban. 

Bohár Dániel jobboldali influenszer közösségi oldalán jelentette be, hogy hivatalos levelet kapott Forsthoffer Ágnestől, amelyben az szerepelt, hogy három hónapra kitiltották az épületből
Fotó: Bohár Dániel hivatalos Facebook-oldala

Az Országgyűlés Hivatalának tájékoztatása szerint Bohár és munkatársai nem sajtóbelépővel, hanem a Fidesz-frakció vendégeként tartózkodtak az Országházban. A hatályos házelnöki rendelkezés viszont kizárólag érvényes sajtóbelépővel enged sajtótudósítói tevékenységet végezni a Parlament épületében. A különbség nem puszta adminisztráció: az akkreditációhoz saját jogosultságok, felelősségi szabályok és szakmai követelmények kapcsolódnak. A hivatal későbbi indoklása szerint a vendégstátusz nem használható ezek megkerülésére. 

Bohár másként értelmezte a történteket. Egy videóban azt állította, azért kapott büntetést, mert kormánytagokat és tiszás politikusokat kérdezett, holott hasonló munkát másfél évtizede végez. A kitiltás nem akadályozza meg Bohárt abban, hogy a Parlamenten kívül kérdezzen politikusokat, vagy közéleti tartalmakat készítsen. Az influenszer jelezte, hogy más módot keres a megszólításukra.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

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Összesen 52 komment

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bagira004
2026. július 23. 20:50
Pénznyelő tisza kormányt megkaptátok.
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nyugalom
2026. július 23. 20:45
Romsics ignac a ķövetkező? Es őt miert is kellene szeretni? Törtenesz es? Haver?
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0
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pollip
2026. július 23. 20:24
Hát, Tisztelt Ház volt.... Most jó esetben színház, rosszabb esetben cirkusz. A 140 kólásdoboz ül, figyeli az előadást, a színész ( bohóc) ugra- bugrálását, nevet, tapsol.
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figyelő4322
2026. július 23. 20:21
Ekrü123 2026. július 23. 13:21 Valamelyik tikszaros meg tudná mondani, hogy a P'öcsöst Tuskon kívül melyik államfő hívta meg magához? Szerintem 1-2 globalista vezető TALÁN leülhet vele egy asztalhoz - vagy TALÁN azok sem. Az biztos, hogy a legtöbb EU és más vezető kerülni fogja, mintha egy hosszabb ideig heverő döglött 🐭 lenne! 🪳 próféta talán nem veszi a lapot ezzel kapcsolatban. Nem érti, talán nem is tudja, hogy ő arra lett kijelölve, hogy a piszkos munkát elvégezze. Aztán amikor a mór megtette a kötelességét, akkor a mór mehet!
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