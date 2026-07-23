Tisztelt Ház?! Fenyegetőzés, ordibálás és kitiltás a Parlamentben

A Fidesz szerint Kulcsár méltatlanná vált a képviselői tisztségre, ezért távoznia kellene az Országgyűlésből.

A Tisza Párt szerint Kulcsár elismerte a hibáját, és elnézést kért. „Bízunk benne, hogy nemcsak ő, hanem minden képviselő tanult az esetből” – tették hozzá.

Fotó: MTI/Purger Tamás

Kivonulások

Az új parlament egyik látványos jelensége lett a kivonulások gyakorlata. A Fidesz egy alkalommal demonstratív módon elhagyta az üléstermet, amikor a tizenhetedik alaptörvény-módosításról szavaztak. Ez a gesztus jelezte, hogy az ellenzék nem kívánta legitimálni az új parlament több történelmi jelentőségű döntését.

A másik kivonulás a Tisza-frakcióhoz kötődik. Pócs János, a Fidesz képviselője július 13-án arra hivatkozva emelkedett szóra, hogy azzal vádolták, videózik a telefonjával, miközben nem is. Pócs tiszás trógerezést említett, majd közölte, ha egyszer egy képviselőtárs anyját venné a szájára, akkor lemondana. Magyar Péter ezután hangosan beszélni kezdett Pócshoz, felállt a helyéről, és az ülésterem közepén elindult a fideszes padsorok felé, majd mégis visszaült a helyére. A házelnök egyperces szünetet rendelt el, amíg a fideszesek „elvégzik a felvételek elkészítését”. Pócs tovább beszélt, de a tiszások ekkor már felálltak a helyükről, majd a mikrofonja is elhalkult. A fideszes politikus a szünet után úgy fejezte be a felszólalását, hogy a tiszások még nem jöttek vissza a terembe.

Bohár Dánielt kitiltották

Nem csak a képviselők körül izzott a levegő az Országgyűlésben. Bohár Dániel jobboldali influenszer július 14-én a közösségi oldalán jelentette be, hogy hivatalos levelet kapott Forsthoffer Ágnestől, az Országgyűlés elnökétől, amelyben az szerepelt, hogy három hónapra kitiltották az épületből. A vizsgálatot Forsthoffer több képviselő jelzése alapján rendelte el Bohár és stábja országházi tevékenységével kapcsolatban.

Bohár Dániel jobboldali influenszer közösségi oldalán jelentette be, hogy hivatalos levelet kapott Forsthoffer Ágnestől, amelyben az szerepelt, hogy három hónapra kitiltották az épületből

Fotó: Bohár Dániel hivatalos Facebook-oldala

Az Országgyűlés Hivatalának tájékoztatása szerint Bohár és munkatársai nem sajtóbelépővel, hanem a Fidesz-frakció vendégeként tartózkodtak az Országházban. A hatályos házelnöki rendelkezés viszont kizárólag érvényes sajtóbelépővel enged sajtótudósítói tevékenységet végezni a Parlament épületében. A különbség nem puszta adminisztráció: az akkreditációhoz saját jogosultságok, felelősségi szabályok és szakmai követelmények kapcsolódnak. A hivatal későbbi indoklása szerint a vendégstátusz nem használható ezek megkerülésére.

Bohár másként értelmezte a történteket. Egy videóban azt állította, azért kapott büntetést, mert kormánytagokat és tiszás politikusokat kérdezett, holott hasonló munkát másfél évtizede végez. A kitiltás nem akadályozza meg Bohárt abban, hogy a Parlamenten kívül kérdezzen politikusokat, vagy közéleti tartalmakat készítsen. Az influenszer jelezte, hogy más módot keres a megszólításukra.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert