Határátlépések: női képviselőket kérdeztünk arról, hogyan élik meg Magyar Péter parlamenti viselkedését

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Hogyan élik meg női politikusaink Magyar Péter agresszív viselkedését, az állandó sértegetést? Milyen hatással van a társadalomra a kormányfő személye? Mit lehet tenni, hogy ez a hangnem ne váljon normává a közéletben? Női képviselőket kérdeztünk.
Agresszív fellépés, személyeskedő stílus, mocskolódó hangnem, félelemkeltés, verbális abúzus – leginkább ez jellemzi a miniszterelnök felszólalásait a parlament plenáris ülésein. Magyar Péter válogatás nélkül, szemlátomást élvezettel üt meg személyeskedő hangot az ellenzéki képviselőkkel, nem kímélve a parlament női tagjait sem. Ráadásul, noha a Fidesz és a KDNP frakciója számos alkalommal hívta fel a kormányfő figyelmét arra, hogy az általa képviselt agresszivitás nem méltó egy miniszterelnökhöz, és kérték, mellőzze az emberi méltóságot sértő megjegyzéseit, Magyar Péter bántalmazó stílusa csak fokozódik.
A miniszterelnök nőkkel szembeni viselkedése nem új keletű. Varga Judit, Magyar Péter volt felesége 2024 márciusában nyilvánosan vallott arról, hogy házasságuk alatt volt férje rendszeresen terrorizálta és bántalmazta őt, és egykori barátnője, Vogel Evelin is félelemkeltő fellépéséről számolt be. A kormányfő az előző években számtalan alkalommal igyekezett nyilvánosan megszégyeníteni női újságírókat is.
Ezt az agresszív, fenyegető viselkedést honosította meg Magyar az Országgyűlésben. Az egyik legárulkodóbb pillanat az volt, amikor a fideszes Hegedűs Barbarát alázta meg anyai és női mivoltában. A kormányfő a képviselő felszólalása után mikrofonon kívül, fogát összeszorítva azt morogta: „Szégyen, hogy milyen anya ez…” Néhány perccel később aztán odaszólt Hegedűs Barbarának: „Milyen anya vagy te?”
Az egyre szorongó női képviselők minden alkalommal ilyen verbális abúzust kénytelenek elszenvedni, amire saját bevallásuk szerint képtelenség előre felkészülni, és reményt sem látnak arra, hogy a helyzet konszolidálódjon. „A parlamentben mint a nemzet legfontosabb közjogi intézményében még a legélesebb vitákban is meg kell maradjon a kölcsönös tisztelet. Ehhez képest azt tapasztaljuk, hogy
Magyar Péter elfogadhatatlan hangnemet üt meg, és a nőkkel szemben elképesztő stílust enged meg magának.
Személyeskedik, gúnyolódik, támad, és egy teljesen más valóságot hoz létre, hogy az a narratívájába illeszkedjen. Ez nemcsak az érintetteket sérti, hanem méltatlan az Országgyűléshez és a magyar nyilvánossághoz is – fogalmazott Hegedűs Barbara. – Az ember felkészül a politikai vitára, a kemény kritikára, de arra nem, hogy nőként vagy édesanyaként próbálják megalázni. Ilyenkor emlékeztetnie kell magát arra, hogy ez nem róla szól, hanem arról, aki ezt az eszközt választja. Nekünk pedig kötelességünk kiállni amellett, hogy ez a hangnem ne váljon a közélet normájává” – vélekedett, hangsúlyozva, hogy a tiszás képviselőtársak sajnos idomulnak ehhez a stílushoz, hiszen nemrég Kulcsár Krisztián is elfogadhatatlan hangnemet ütött meg. Megítélése szerint ennek megálljt kell parancsolni, mert az elkövetkezendő négy év nem szólhat az ilyen méltatlan személyeskedésről. „Engem arra hatalmaztak fel a választópolgárok, hogy az érdekeiket képviseljem, és a politikai pálya része, hogy álljam a sarat nehéz helyzetekben, de azért mindennek van határa” – közölte. Mint kifejtette, közszereplőként a kritikát, a vitás helyzeteket természetesen bírniuk kell, ez a politika része, a megalázást, az emberi méltóságot sértő személyeskedést azonban nem. „Ha szó nélkül elfogadjuk, azt üzenjük a társadalomnak, hogy ez rendben van. Pedig nincs rendben. A parlamentnek példát kellene mutatnia, nem pedig legitimálnia ezt a viselkedést. A vita során a vörös vonalat nem szabad átlépnünk, és ehhez mindenkinek tartania kell magát” – emelte ki.
Annak kapcsán, amiről Varga Judit beszélt korábban, a politikus azt mondta, Magyar Péter a nőkkel szemben több mindent megenged magának, és sokkal könnyebben válik személyeskedővé. A nyilvánosság előtti viselkedése önmagáért beszél. „Úgy is fogalmazhatnánk, ami korábban a négy fal között történt, az most a parlamenti patkóban és a magyar nyilvánosság előtt folyik. Már nem egy család érzi magát megalázott helyzetben, hanem egy egész ország kerül bántalmazott státuszba” – fogalmazott. Hegedűs Barbara szerint amíg a személyeskedés politikai eszköz marad, és nem követi önmérséklet vagy önkritika, addig nehéz bízni a valódi változásban.
Ennél borúlátóbb Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője, aki szerint semmi esély arra, hogy Magyar Péter megváltozzon. „A miniszterelnök bicskanyitogató, az egész ellenzéket sértegető, dehumanizáló stílusa személyes karakteréből fakad, ő egy ilyen ember. A politikába való belépése úgy kezdődött, hogy elárulta a saját családját, bántalmazta gyermekei édesanyját, ami már előrevetítette, miként is vélekedik a nőkről és a házasság intézményéről, az édesanyákról” – fogalmazott. Megítélése szerint egy miniszterelnöknek különösen jó példával kellene elöljárnia. „Magyar Péter azzal, ahogy viselkedik, társadalmi normát teremt, ezért óriási felelőssége van. Ezt támasztja alá Kulcsár Krisztián viselkedése, aki alpári stílust engedett meg magának a fideszes Molnárné Lezsák Annával szemben, ami sem az Országházban, sem azon kívül nem elfogadható” – vélekedett, rámutatva, hogy nincs értékrendi közösség a tiszásokban, egy kiüresített technokrata társaság, amelynek semmit nem jelent az emberi méltóság tisztelete.
A KDNP-s Máthé Zsuzsa szerint Magyar Péter korábban is megalázó módon beszélt másokról. „Magyar nem viseli el a kritikát, és megvan a képessége, hogy úgy hajlítsa a valóságot, hogy a másik embert személyében megsemmisítse. Volt bennem illúzió, hogy miniszterelnökként másként fog viselkedni, de már az alakuló ülésen mutatott megdöbbentő stílusa elfújt minden reményt” – idézte fel. Hangsúlyozta, a Varga Judit által adott interjú minden szava nyomatékot kap, ha valakiben volt is kétség, ma már egyre inkább látható, hogy amiről a volt igazságügyi miniszter beszélt, az igaz.
A képviselő szerint a kormányfő működése erre a stílusra van kiélezve, állandó kellékévé vált, személyes belső kényszer működteti. Megdöbbentő, ahogy perverz örömöt talál abban, hogy személyeskedik, megsemmisít. Mindez kihívás elé állítja az embert, aki normális családból érkezett, és az emberi méltóságát minden körülmények között igyekszik megtartani – tette hozzá.
Máthé Zsuzsa elismerte, szorongással megy be az ülésekre, ahol a korábbi kormánypártokat a világ leggonoszabb embereinek tartják, akik tönkre akarták tenni az országot. „Mindennap megsemmisítő jelzőkkel illeti a nőket, amire nem voltunk felkészülve, és amire nem is lehet felkészülni – vallotta be, kitérve a házelnököt érő megalázó viselkedésre, amire korábban nem volt példa. – Sokan érezhetik úgy, hogy nem erre a szeretetországra szavaztak. Láthatóan a tiszások sem tudják értelmezni, hogy hová kerültek” – mondta.
„Amikor vállaltuk, hogy politikai pályára lépünk, tudtuk, hogy az milyen munkahelyi ártalmakkal jár. Ha valaki a ringbe megy, számolnia kell a pofonokkal. Nem magamat és magunkat féltem, mi ütésállók vagyunk. Én azt a közösséget féltem, amelyet képviselünk. Akik egy szuverén, keresztény és nemzeti alapú Magyarországban hisznek. Magyar Péterék minden degradáló szidalma rajtunk keresztül őket, a választóinkat illeti. Így nekünk nem a saját sebeinket kell nyalogatnunk, hanem minden eszközzel megvédeni az elmúlt évtizedekben megteremtett értékeinket, és ha kell, a parlamenti munka keretein túlnyúlva kiállni a magyar emberek mellett. Még azok mellett is, akik jó szándékkal szavaztak a Tiszára, és lassan látják, nem ezt akarták, nem erre szavaztak. Soha nem volt még olyan aktuális a gondolat: »minden magyar felelős minden magyarért«” – fogalmazott Molnárné Lezsák Anna. A képviselő rámutatott, Magyar Péter mindenkit degradál, vegzál, aki nem úgy viselkedik vagy nem úgy kommunikál, ahogy neki tetszik.
Felidézte, Forsthoffer Ágnes többször kinyilvánította, hogy a konstruktív vitákban, a parlamenthez méltó viselkedésben hisz, erre kérte a kormány tagjait és a képviselőket is. Válaszképp megalázást, kioktatást, arroganciát kapott.
A miniszterelnök azt gondolja, hogy ő a törvények felett áll,
rá a házszabály nem vonatkozik, vagy ha igen, majd hoz rá szabályt, hogy ne vonatkozzon. Az egyik ülésnapon ordibálva utasította Forsthoffer Ágnest, aki a házszabályokat betartva vezette az ülést, hogy azonnal intézkedjen. Szünetben látszott, hogy a házelnök nem mert lejönni a pulpitusról. Megrendítő volt hallani, amikor a miniszterelnök fenyegetőleg felkiabált neki, hogy jöjjön le, már két perce vár rá. Közben láthattuk azt is, ahogy Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, majd Melléthei-Barna Márton képviselő nyugtatgatják Magyar Pétert” – idézte fel Lezsák Anna. Szerinte egyes tiszás politikusok arcára is kiült a döbbenet. Volt, aki odament hozzá, hogy bocsánatot kérjen a kormányfő viselkedéséért, csak kérte, ne mondja el senkinek, hogy beszéltek. A megfélemlítés, a zsarnokság, az önkény napi rutinná vált – vélekedett.
Kulcsár Krisztián minősíthetetlen megjegyzést tett Lezsák édesanyjára, amikor a beszédében ahhoz a részhez ért, hogy a családja és az édesapja példáját követve kívánja végezni a munkáját. „Döbbenetes volt. Kulcsár először tagadott, majd látva az ellenzéki képviselőtársak kiállását mellettem, nagy nehezen bocsánatot kért.
A kijelentésével nemcsak engem sértett meg, hanem azt a rendszerváltó keresztény, konzervatív, nemzeti közösséget is, amelynek a tagja vagyok”
– szögezte le. Szerinte egy miniszterelnöknek, pártelnöknek ebben a kérdésben is van felelőssége, hiszen meghatározza a közhangulatot. Az arrogancia, a gyűlölködés, a fennhéjázó viselkedés pedig a társadalom egyes tagjaira is átragad. Lezsák Anna szerint az az agresszív filmszínház, amit Magyar Péter művel, az állandó konfliktuskeresés és a dühödt politikai kommunikáció, amely a szavazó tömegek legalantasabb ösztöneire épít, nemcsak hangulatkeltés, hanem figyelemelterelés is. Azt akarja leplezni, ami a színfalak mögött történik. És ez már nem a fideszes képviselőkről, hanem hazánk jövőjéről szól.
Nem mentesült Magyar Péter verbális abuzálásától Juhász Hajnalka sem. A Kereszténydemokrata Néppárt képviselője úgy látja, a kormányfő, aki nemcsak a saját felszólalásaiban személyeskedik, de az ellenzéki képviselők beszédeibe is folyton bekiabál, nem változik. „Azt hittem, ha a férfiagresszióra egy nő kulturáltan válaszol, az lehet jó hatással a másik félre, így az elején eldöntöttem, hogy igyekszem higgadt maradni, a félelem, a negatív energiák ugyanis csak erősítik Magyar Pétert – közölte. – Soha nem voltam olyan élethelyzetben, ahol a »közös főnök« szavakkal, megjegyzésekkel, hangszínnel, grimaszokkal lelkileg napi szinten abuzálja a politikusokat, így most meg kell tanulni reagálni erre. Az pedig hatalmas erőt ad, hogy Magyar Péter viselkedését a tévén keresztül érzékelő nők számos alkalommal fogalmazzák meg együttérzésüket” – emelte ki. Arra a felvetésre, hogy a tiszás női képviselők részéről kap-e együttérzést, Juhász Hajnalka úgy felelt, ők még tapasztalatlanok, és próbálják követni a pártjuk narratíváját, „ugyanakkor döbbenetet és tanácstalanságot látok az arcukon”. Véleménye szerint a házelnök asszony tekintetében rémület van, Forsthoffer Ágnes nem meri rendre inteni a miniszterelnököt. „Magyar Péterrel megérkezett a rémület a parlamentbe, és ő ebben lubickol, élvezi, hogy másokat bánthat. Ez demoralizáló. Valóban van a társadalomban igény arra, hogy képviselőket trógernek nevezzenek, nőket anyai mivoltukban alázzanak meg? Vagy csak ezt a képet közvetíti Magyar Péter, aki személyiségéből fakadóan manipulálja a társadalmat?” – tette fel a kérdést Juhász Hajnalka, aki szerint közép- és hosszú távon erre kell berendezkedni, és a legnagyobb fegyver az ellenzék kezében az, ha nem veszi magára a miniszterelnök viselkedését.
Az emberi viselkedés mintázatokban mutatkozik meg, nagymértékben a személyiségből fakad, amit a környezeti tényezők is befolyásolnak – erről már Hal Melinda beszélt. A klinikai szakpszichológus szerint éppen ezért nem váratlan, hogy ugyanaz a viselkedésmód ismétlődik, illetve folytatódik, amit az elmúlt években tapasztaltunk. A szakember emlékeztetett: a közönség már a kampány alatt felfigyelt arra, hogy a nőkkel szemben erőteljesebb megnyilvánulást vagy nem illendő viselkedést mutatott a miniszterelnök. „Ez egy mintázat, amit a parlamentben is több alkalommal láthattunk, ilyen volt többek közt Hegedűs Barbara vagy Máthé Zsuzsa verbális megalázása” – fogalmazott Hal Melinda.
Azt, hogy Magyar Péter viselkedése tudatos vagy ösztönös, a szakember szerint nehéz a televízión keresztül megítélni, ám huzamosabb ideig konkrét szerepet eljátszani szerinte valószínűtlen, ami inkább azt erősíti, hogy a nőkkel szembeni agresszív fellépés a jelleméből fakad. Az impulzuskontroll, ami egy vezetőnél kifejezetten fontos, Magyar Péternél elég alacsony, ez a kampány során is kiderült – mutatott rá Hal Melinda. A szakember szerint felkészületlenségből is fakadhat frusztráció, ami aztán a tiszteletlenségben nyilvánul meg. A háttérben húzódhat meg az is, ha valaki nem tanulja meg kordában tartani a késztetéseit, az érzeteit, de ez tanulható, érdemes tréningezni – szögezte le a szakember. Korábban Magyar Péter volt felesége, Varga Judit, egykori barátnője, Vogel Evelin, valamint egy alkalmi kapcsolata, Ádám Laura is a miniszterelnök félelemkeltő, megalázó, bántalmazó, erőszakos viselkedéséről számolt be, ami azt a feltételezést erősíti, hogy amit a parlamentben látunk, a miniszterelnök részéről nem szerep.
Hal Melinda hangsúlyozta, kifejezetten kétségbeejtő a nőkkel szembeni közéleti bánásmód,
morális bomláshoz vezet, hiszen a fiatalok is követik a politikát, és ha az Országházban lehet így viselkedni, akkor az lesz a minta.
„A hétköznapi életünkben is erősödni fog az erőszak, amit gyűlölködéssel, a nők megalázásával és gyalázásával nem lehet visszaszorítani. Ezek olyan megnyilvánulások, amelyek a közösségi morált gyengítik: ha elveszítjük azokat a kapaszkodókat, amelyeket az erkölcs, a morál, az illem mondat velünk, akkor átíródik a normalitás az egymással szembeni viselkedésben. Ezért is kell az abúzusra mindig felhívni a figyelmet” – szögezte le a szakember, aki szerint zéró toleranciára van szükség az erőszakkal szemben, mert a társadalmi összeomlás már elindult.
Nyitókép: AFP/Szentgallay Bálint