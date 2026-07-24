Határátlépések: női képviselőket kérdeztünk arról, hogyan élik meg Magyar Péter parlamenti viselkedését

Az egyre szorongó női képviselők minden alkalommal ilyen verbális abúzust kénytelenek elszenvedni, amire saját bevallásuk szerint képtelenség előre felkészülni, és reményt sem látnak arra, hogy a helyzet konszolidálódjon. „A parlamentben mint a nemzet legfontosabb közjogi intézményében még a legélesebb vitákban is meg kell maradjon a kölcsönös tisztelet. Ehhez képest azt tapasztaljuk, hogy

Magyar Péter elfogadhatatlan hangnemet üt meg, és a nőkkel szemben elképesztő stílust enged meg magának.

Személyeskedik, gúnyolódik, támad, és egy teljesen más valóságot hoz létre, hogy az a narratívájába illeszkedjen. Ez nemcsak az érintetteket sérti, hanem méltatlan az Országgyűléshez és a magyar nyilvánossághoz is – fogalmazott Hegedűs Barbara. – Az ember felkészül a politikai vitára, a kemény kritikára, de arra nem, hogy nőként vagy édesanyaként próbálják megalázni. Ilyenkor emlékeztetnie kell magát arra, hogy ez nem róla szól, hanem arról, aki ezt az eszközt választja. Nekünk pedig kötelességünk kiállni amellett, hogy ez a hangnem ne váljon a közélet normájává” – vélekedett, hangsúlyozva, hogy a tiszás képviselőtársak sajnos idomulnak ehhez a stílushoz, hiszen nemrég Kulcsár Krisztián is elfogadhatatlan hangnemet ütött meg. Megítélése szerint ennek megálljt kell parancsolni, mert az elkövetkezendő négy év nem szólhat az ilyen méltatlan személyeskedésről. „Engem arra hatalmaztak fel a választópolgárok, hogy az érdekeiket képviseljem, és a politikai pálya része, hogy álljam a sarat nehéz helyzetekben, de azért mindennek van határa” – közölte. Mint kifejtette, közszereplőként a kritikát, a vitás helyzeteket természetesen bírniuk kell, ez a politika része, a megalázást, az emberi méltóságot sértő személyeskedést azonban nem. „Ha szó nélkül elfogadjuk, azt üzenjük a társadalomnak, hogy ez rendben van. Pedig nincs rendben. A parlamentnek példát kellene mutatnia, nem pedig legitimálnia ezt a viselkedést. A vita során a vörös vonalat nem szabad átlépnünk, és ehhez mindenkinek tartania kell magát” – emelte ki.