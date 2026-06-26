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választójog vidéki prókátor javaslat Magyar Péter

Még a Vidéki Prókátor is fennakadt a Tisza-kormány tervén

2026. június 26. 09:01

Egyre nagyobb hullámokat vet a képviselők választhatóságának korlátozása, még a kormánnyal szimpatizálók között is.

2026. június 26. 09:01
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„Ha demokratának gondoljuk magunkat, nem korlátozhatjuk indokolatlanul a választójogot” – ezzel kezdte csütörtöki bejegyzését a Vidéki Prókátor néven elhíresült ügyvéd, Fülöp Botond a közösségi oldalán. A Tisza-kormánnyal szimpatizáló jogász ezúttal erős kritikát fogalmazott meg Magyar Péter kabinetével szemben, mindezt egy igencsak hosszú, mintegy 20 ezer karakteres bejegyzésben. 

Mint írja: nagyon örül annak és a demokratikus jogállami működés irányában megtett jelentős lépésnek tekinti, hogy a hazánk jövőjére és a magyarok életére lényeges hatással bíró jogalkotási javaslatokról társadalmi vita keretében véleményt lehet formálni és nem az éj leple alatt, meglepetésként kerülnek be fontos jogszabályok a Magyar Közlönybe. Az alábbiakban az Alaptörvény tizenhetedik módosítására vonatkozó javaslat országgyűlési képviselők megválasztásával kapcsolatos, új korlátozást előíró 2. cikkéről (a továbbiakban: Javaslat) fejti ki – negatív – véleményét.

Ez az a javaslat, amely az országgyűlési képviselők megbízatását 12 évben maximalizálja és amely számos kritikát kapott mind ellenzéki, mind pedig kormányközeli oldalról

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Ezt a javaslatot totális abszurditásnak, szabadságellenesnek és értelmetlennek tartom

A tiltás, a szabad döntés megakadályozása nem szolgálja a közjót.

Most a Vidéki Prókátor is elmondta róla a véleményét. Szerinte a passzív választójogot korlátozza azáltal, hogy egyes személyeket kizár az országgyűlési képviselővé választható személyek köréből. 

A passzív választójog korlátozása ugyanakkor korlátozást jelent az aktív választójog gyakorlása tekintetében is, mivel szűkíti azon személyek körét, akiket a polgárok képviselőnek jelölhetnek, vagyis akikre vonatkozóan az aktív választójogukat gyakorolhatják.

Felidézi, hogy Magyarország részese a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának, amely szintén szembemegy ezzel a korlátozással. 

„A választójog korlátozása tehát szemben áll mind a demokrácia kiteljesítésére irányuló történelmi fejlődéssel, mind a polgári éthosszal kapcsolatos európai felfogással, ilyeténképpen a Javaslat visszalépésnek lenne tekinthető történelmi, társadalmi és jogi szempontból egyaránt, ráadásul – a korlátozás ésszerűségének hiányában - erősen megkérdőjelezhető az Egyezségokmány 25. cikkével, s ezáltal nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségeinkkel való összhangja is. Mindemellett úgy gondolom, hogy a választójog javasolt korlátozása nem felel meg a nemzeti érdekeknek sem” – tette hozzá.

Nem mindenki zsákmányszerző kiskirály, akinek hosszú időn keresztül a Parlament a munkahelye. Vannak, akik azért ülnek ott évtizedeken át, mert élethivatásszerűen, a nemzet hasznára űzik a politika mesterségét, felvértezve a hosszú ideje óta tartó politikusi és képviselői tevékenységből származó tapasztalatokkal. 

„(...)Ezen indok mögött valójában a nép kiskorúnak tekintése és az emberekkel szembeni bizalmatlanság áll. A Javaslat ugyanis – kimondva-kimondatlanul - a rossz döntéseik következményeitől kívánja megóvni az embereket” – írja. 

„A választójog javasolt korlátozását tehát a demokrácia szempontjából retrográdnak, a nemzeti érdekeink szempontjából károsnak, a kitűzött cél elérésére alkalmatlannak, s mint a választójog ésszerűtlen korlátozását, a nemzetközi jogi kötelezettségeinkkel ellentétben állónak tartom. Biztos vagyok benne, hogy a javasolt módosítással sem Periklész, sem Cicero, sem Deák Ferenc, sem pedig Antall József nem értene egyet. A magyar polgárok egyik legfontosabb politikai jogának korlátozása az állam demokratikus működésére nézve olyan jelentős, fajsúlyos kérdés, hogy hibás lenne azt néhány nap alatt eldönteni, ezért azt javaslom, hogy „napoljuk el”, bízzuk ezt a későbbi alkotmányozásra és adjunk elegendő időt a felvetés alapos, körültekintő megfontolására. Ez már csak azért is indokolt lenne, mert, ha nem tévedek, a választójog korlátozása – a miniszterelnöki megbízatási időtartam korlátozásával szemben – nem szerepelt a Tisza Párt választási ígéretei között, ezért a választási eredmény ezen változtatás tekintetében nem tekinthető politikai felhatalmazásnak” – zárta bejegyzését. 

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 13 komment

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Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. június 26. 10:56
rendszerváltást akartatok, nem? a választások óta, Magyarország új államformája a részvénytársaság! Ott szoktak mindenkit felállítani a székéből nehogy belekényelmesedjen, de ott azért mert nincsenek választások amik bizonyítják a rátermettségét. Ezért az olcsítás keretében a választásokat is el fogják törölni és a kinevezéseket a főrészvényesekre(Brüsszelre, Berlinre) fogják bízni
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bagoly-29
2026. június 26. 10:03
hmmm
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ördöngös pepecselés
2026. június 26. 10:03
Rendszerváltást akartatok, nem? Magyarország államformája részvénytérsaság lesz. Ott kell mindenkit kirúgni a székéből és rotálni nehogy belekényelmesedjen, azért mert ott nincsenek választások amik bizonyítanák a rátermettségét. Nem lepne meg ha PoloskaPötiék a választásokat is eltörölnék és az olcsítás jegyében a főrészvényesre, Brüsszelre bíznák a miniszterelnök állítást.
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0
cint04
•••
2026. június 26. 09:52 Szerkesztve
személyes felelőssége van ennek az arrogáns bohócnak abban, hogy ránk szabadítottak az agyhalottak egy elmeroggyantat aki teljesen nyiltan egy ditaturát épít ki ahol a nekik nem tetsző közméltóságokat zsarolással, megfélemlítéssel leváltják az embereket pedig terrorizálják mivel semmiféle ellenállást nem tud kifejteni az intézményrendszer ez az állat pedig a manipulált csőcselé szájába adott szövegekre hivatkozva igazolja a tetteit azért nyilvánvalóan csak erőszakkal fogják leszedni őket
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