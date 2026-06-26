Még a Vidéki Prókátor is fennakadt a Tisza-kormány tervén

„Ha demokratának gondoljuk magunkat, nem korlátozhatjuk indokolatlanul a választójogot” – ezzel kezdte csütörtöki bejegyzését a Vidéki Prókátor néven elhíresült ügyvéd, Fülöp Botond a közösségi oldalán. A Tisza-kormánnyal szimpatizáló jogász ezúttal erős kritikát fogalmazott meg Magyar Péter kabinetével szemben, mindezt egy igencsak hosszú, mintegy 20 ezer karakteres bejegyzésben.

Mint írja: nagyon örül annak és a demokratikus jogállami működés irányában megtett jelentős lépésnek tekinti, hogy a hazánk jövőjére és a magyarok életére lényeges hatással bíró jogalkotási javaslatokról társadalmi vita keretében véleményt lehet formálni és nem az éj leple alatt, meglepetésként kerülnek be fontos jogszabályok a Magyar Közlönybe. Az alábbiakban az Alaptörvény tizenhetedik módosítására vonatkozó javaslat országgyűlési képviselők megválasztásával kapcsolatos, új korlátozást előíró 2. cikkéről (a továbbiakban: Javaslat) fejti ki – negatív – véleményét.