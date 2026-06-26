Még a Vidéki Prókátor is fennakadt a Tisza-kormány tervén

„(...)Ezen indok mögött valójában a nép kiskorúnak tekintése és az emberekkel szembeni bizalmatlanság áll. A Javaslat ugyanis – kimondva-kimondatlanul - a rossz döntéseik következményeitől kívánja megóvni az embereket” – írja.
„A választójog javasolt korlátozását tehát a demokrácia szempontjából retrográdnak, a nemzeti érdekeink szempontjából károsnak, a kitűzött cél elérésére alkalmatlannak, s mint a választójog ésszerűtlen korlátozását, a nemzetközi jogi kötelezettségeinkkel ellentétben állónak tartom. Biztos vagyok benne, hogy a javasolt módosítással sem Periklész, sem Cicero, sem Deák Ferenc, sem pedig Antall József nem értene egyet. A magyar polgárok egyik legfontosabb politikai jogának korlátozása az állam demokratikus működésére nézve olyan jelentős, fajsúlyos kérdés, hogy hibás lenne azt néhány nap alatt eldönteni, ezért azt javaslom, hogy „napoljuk el”, bízzuk ezt a későbbi alkotmányozásra és adjunk elegendő időt a felvetés alapos, körültekintő megfontolására. Ez már csak azért is indokolt lenne, mert, ha nem tévedek, a választójog korlátozása – a miniszterelnöki megbízatási időtartam korlátozásával szemben – nem szerepelt a Tisza Párt választási ígéretei között, ezért a választási eredmény ezen változtatás tekintetében nem tekinthető politikai felhatalmazásnak” – zárta bejegyzését.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt