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Fodor Gábor javaslat Magyar Péter

Ezt a javaslatot totális abszurditásnak, szabadságellenesnek és értelmetlennek tartom

2026. június 25. 16:18

A tiltás, a szabad döntés megakadályozása nem szolgálja a közjót.

2026. június 25. 16:18
FODOR Gábor
Fodor Gábor
Fodor Gábor
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„A képviselői mandátum 12 évben történő korlátozása egy olyan javaslat, amit teljesen értelmetlennek és abszurdnak tartok. A politika –akárcsak bármely más foglalkozás – olyan hivatás, amit sokféleképpen lehet művelni. Lehet rosszul csinálni, de lehet nagyszerűen is.

Ahogy az orvosok, tanárok, újságírók, fodrászok és gyakorlatilag mindenki, úgy a politikusok is egyre tapasztaltabbá, és ezáltal jobbá válnak a munkájukban az évek során.

A pályakezdés után 10-15 évvel érik be minden ember, akkor tudja a tudása legjavát nyújtani egy adott területen. Helyes lenne vajon az orvosokat, tanárokat, újságírókat és fodrászokat eltiltani a pályájuktól 12 év elteltével? Nyilvánvalóan az ilyesmi a megtestesült abszurditás lenne, ahogy ez a Magyar Péter által elővezetett javaslat is az. 

Tehát az emberek tapasztalatot szereznek, fejlődnek, és akik jól végzik a munkájukat, azoknak miért kellene korlátozni a tevékenységét valamiféle mesterséges időkerettel?

Ez a fajta tiltás, a szabad döntés megakadályozása nem szolgálja a közjót, és nem segíti a hatékony kormányzást.

Nincs a világon sok példa ilyen szabályozásra, és ahol létezik (Bolívia, Peru, Algéria, Ruanda), ott is inkább a forradalmi – tehát nem
demokratikus – jogalkotás eredménye. A tapasztalat és a tudás felhalmozódása érték, nem pedig hátrány. Ezért ismételten hangsúlyozom, hogy ezt a javaslatot totális abszurditásnak, szabadságellenesnek és értelmetlennek tartom.”

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

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Sorrend:
salátás
2026. június 25. 18:42
falcatus-2 2026. június 25. 18:10 "Ezt a javaslatot totális abszurditásnak, szabadságellenesnek és értelmetlennek tartom..." Mióta és mitől lát most egyszerre és ennyire világosan a torna cipős szabad madár? ---------- mert már nincs a játékban. kívülről meg ha megerőlteti magát, láthatóan tud értelmeseket is mondani
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falcatus-2
2026. június 25. 18:10
"Ezt a javaslatot totális abszurditásnak, szabadságellenesnek és értelmetlennek tartom..." Mióta és mitől lát most egyszerre és ennyire világosan a torna cipős szabad madár?
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2
0
pisapeter
2026. június 25. 18:00
Pisapéter nevü ájdióta. Akkor minek a szavazás ? Te döntsd el ki lesz vezető,és kész. Meg anyád.
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4
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sarzal
2026. június 25. 17:42
az mondjuk igaz hogy sok tanár vagy orvos szabadon végezheti azt amihez nem ért.....
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