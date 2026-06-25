„A képviselői mandátum 12 évben történő korlátozása egy olyan javaslat, amit teljesen értelmetlennek és abszurdnak tartok. A politika –akárcsak bármely más foglalkozás – olyan hivatás, amit sokféleképpen lehet művelni. Lehet rosszul csinálni, de lehet nagyszerűen is.

Ahogy az orvosok, tanárok, újságírók, fodrászok és gyakorlatilag mindenki, úgy a politikusok is egyre tapasztaltabbá, és ezáltal jobbá válnak a munkájukban az évek során.