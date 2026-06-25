Tehát az emberek tapasztalatot szereznek, fejlődnek, és akik jól végzik a munkájukat, azoknak miért kellene korlátozni a tevékenységét valamiféle mesterséges időkerettel?
Ez a fajta tiltás, a szabad döntés megakadályozása nem szolgálja a közjót, és nem segíti a hatékony kormányzást.
Nincs a világon sok példa ilyen szabályozásra, és ahol létezik (Bolívia, Peru, Algéria, Ruanda), ott is inkább a forradalmi – tehát nem
demokratikus – jogalkotás eredménye. A tapasztalat és a tudás felhalmozódása érték, nem pedig hátrány. Ezért ismételten hangsúlyozom, hogy ezt a javaslatot totális abszurditásnak, szabadságellenesnek és értelmetlennek tartom.”