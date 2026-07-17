Ft
Ft
34°C
21°C
Ft
Ft
34°C
21°C
07. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
politikus sulyok tamás fodor gábor alaptörvény elnök köztársasági elnök Magyar Péter alkotmánybíróság

Fodor Gábor: Sulyok Tamásnak nem szabadna aláírnia az Alaptörvény-módosítást

2026. július 17. 14:21

A rendszerváltó politikus szerint a javaslat nyilvánvalóan jogállamellenes, ráadásul az államfő saját mandátumának felszámolásáról döntene vele.

2026. július 17. 14:21
FODOR Gábor

Saját közösségi oldalán fejtette ki véleményét Fodor Gábor az Alaptörvény 17. módosítása körüli feszült közjogi vitáról. A politikus szerint a következetes államfői magatartás az lenne, ha 

Sulyok Tamás köztársasági elnök nem látná el kézjegyével a javaslatot, mivel az nyilvánvalóan jogállamellenes, 

ráadásul az államfő saját mandátumának felszámolásáról döntene vele.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Fodor Gábor rámutatott: 

nehezen elvárható egy olyan elnöktől, aki az elmúlt időszakban végig amellett érvelt, hogy az eltávolítását célzó politikai beavatkozás nem felel meg a jogállami normáknak, hogy a végén az aláírásával hitelesítse a saját elmozdítását. 

Amennyiben Sulyok Tamás mégis aláírja a dokumentumot, az intézkedés közvetlenül hatályba lép, és az elnök azonnal elveszíti megbízatását. Ha viszont a megtagadás mellett dönt, egy lényegesen hosszabb és közjogilag bonyolultabb eljárás veszi kezdetét.

Utóbbi forgatókönyv esetén valóban megindulhat az a megfosztási eljárás, amellyel Magyar Péter miniszterelnök korábban már megfenyegette a köztársasági elnököt. Fodor Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy ebben a folyamatban a végső szót nem a kormánypárti parlamenti többség, hanem az Alkotmánybíróság mondja ki. 

A politikus szerint teljesen nyitott kérdés, hogy a testület hogyan határozna egy ilyen kiélezett helyzetben, 

különösen annak fényében, hogy a testület az elmúlt időszakban nem éppen a politikai bátorságáról tett tanúbizonyságot, és inkább kitért a döntéshozatal elől a köztársasági elnök korábbi beadványa esetében.

Nyitókép: MTI/Veres Nándor

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 41 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2026. július 17. 15:13
Akármennyire is hihetetlen a fiataloknak, Fodor Gábor is jogi végzettséggel rendelkezik, Orbán Viktor szobatársa volt évekig, párttársa 1993-ig, amikor SZDSZ-es sárkánytojások között őt is eltanácsolták, és Orbán Viktor honvédnak szállást nyújtott eltávozási utazásakor az albérletében. Fodor úr megszólalását a múltja determinálja.
Válasz erre
1
0
mukk
2026. július 17. 14:57
ÁVÓS Tisza!
Válasz erre
3
0
ördöngös pepecselés
2026. július 17. 14:50
nekem van egy olyan érzésem, hogy a bolondját járatják a PoloskaPötivel és bandájával. Mert lehet, hogy erőből átviszik de, hogy ezzel a puccsal önmagukat helyezik törvényen kívül az biztos, és a következő kormány csuklóból dob a kukába mindent törvényt amit ezután hoznak mert még a tiszás agyhalottak is el fogják várni tőle a tisza kormányzást pótló ámokfutása után
Válasz erre
8
0
templar62
•••
2026. július 17. 14:46 Szerkesztve
-a Magnakartától , a francakartáig .
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!