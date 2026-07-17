Fodor Gábor: Sulyok Tamásnak nem szabadna aláírnia az Alaptörvény-módosítást

Saját közösségi oldalán fejtette ki véleményét Fodor Gábor az Alaptörvény 17. módosítása körüli feszült közjogi vitáról. A politikus szerint a következetes államfői magatartás az lenne, ha

Sulyok Tamás köztársasági elnök nem látná el kézjegyével a javaslatot, mivel az nyilvánvalóan jogállamellenes,

ráadásul az államfő saját mandátumának felszámolásáról döntene vele.