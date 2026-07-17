Fodor Gábor: Sulyok Tamásnak nem szabadna aláírnia az Alaptörvény-módosítást

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A rendszerváltó politikus szerint a javaslat nyilvánvalóan jogállamellenes, ráadásul az államfő saját mandátumának felszámolásáról döntene vele.
Saját közösségi oldalán fejtette ki véleményét Fodor Gábor az Alaptörvény 17. módosítása körüli feszült közjogi vitáról. A politikus szerint a következetes államfői magatartás az lenne, ha
Sulyok Tamás köztársasági elnök nem látná el kézjegyével a javaslatot, mivel az nyilvánvalóan jogállamellenes,
ráadásul az államfő saját mandátumának felszámolásáról döntene vele.
Fodor Gábor rámutatott:
nehezen elvárható egy olyan elnöktől, aki az elmúlt időszakban végig amellett érvelt, hogy az eltávolítását célzó politikai beavatkozás nem felel meg a jogállami normáknak, hogy a végén az aláírásával hitelesítse a saját elmozdítását.
Amennyiben Sulyok Tamás mégis aláírja a dokumentumot, az intézkedés közvetlenül hatályba lép, és az elnök azonnal elveszíti megbízatását. Ha viszont a megtagadás mellett dönt, egy lényegesen hosszabb és közjogilag bonyolultabb eljárás veszi kezdetét.
Utóbbi forgatókönyv esetén valóban megindulhat az a megfosztási eljárás, amellyel Magyar Péter miniszterelnök korábban már megfenyegette a köztársasági elnököt. Fodor Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy ebben a folyamatban a végső szót nem a kormánypárti parlamenti többség, hanem az Alkotmánybíróság mondja ki.
A politikus szerint teljesen nyitott kérdés, hogy a testület hogyan határozna egy ilyen kiélezett helyzetben,
különösen annak fényében, hogy a testület az elmúlt időszakban nem éppen a politikai bátorságáról tett tanúbizonyságot, és inkább kitért a döntéshozatal elől a köztársasági elnök korábbi beadványa esetében.
Nyitókép: MTI/Veres Nándor