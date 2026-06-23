Bár a Tisza-elnöknek 2,5 éve minden bombasztikus ígéretét, bemondását ugyanaz a bazári, hatásvadász felszínesség jellemzi, mint amikor az általános iskolai kötelező olvasmányokból összeguberált 5-6 irodalmi idézetét úgy adja elő lassan szótagolva, mintha legalábbis a rák ellenszerét jelentené be.

Most mégis kiemelek egyet, a legfrissebbet: a képviselők szolgálati idejének 12 évben való korlátozását, mert esszenciaként tartalmazza a főhősre oly jellemző sekélyes, ám kártékony látványpolitizálás minden attribútumát.

Egyúttal megpróbálkozom a lehetetlennel: higgadt érvekkel hatást gyakorolni a döntően érzelemvezérelt, és ebbéli minőségükben folyamatosan lázban tartott, miniszterelnöki szintről hergelt Tisza-szimpatizánsokra.