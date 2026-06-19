„Zsolti bácsi-ügy”: újabb bizonyítékok kerültek elő, Pócs János ismét feljelentést tett (VIDEÓ)

Kis kiemelte,

amikor megláttam a kontrollos interjút Sanyikáról, akkor írtam a Kontrollnak egy levelet, hogy vegyék fel velem a kapcsolatot. Felhívott a Magyar Márton, aki közölte, Sanyikával már október óta tartja a kapcsolatot. A deal pedig az volt, hogyha a Sanyika kimondja, ki volt a Zsolti bácsi, akkor ügyvéd előtt kap négy millió forintot”.

A nevelő kiemelte, a szóban forgó interjú legelején hazugságon kapta Bangót, aki azt állította, Juhász Péter Pál vette fel az intézetbe, a valóság azonban az, hogy Kis intézte a befogadását. A férfi hozzátette, egy pontosan felépített kampányról van szó, ugyanis tavaly, október folyamán őt is keresték Dobrev Kláráék. Ezt követően az ügyet a nevelő „abszurdnak” nevezte, majd leszögezte, hogy aki ismeri az intézetet, az tudja, hogy egy bejárat van, ott pedig öt őrön, és száz kamerán kell átjutni, mielőtt beléphetünk az épületbe.