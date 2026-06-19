„Zsolti bácsi-ügy”: újabb bizonyítékok kerültek elő, Pócs János ismét feljelentést tett (VIDEÓ)

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A fideszes képviselő szerint ez az ügy a rendszerváltás utáni egyik legsúlyosabb politikai botránnyá nőheti ki magát.
Napok óta ismét lázban tartja a magyar közéletet a „Zsolti bácsi-ügy”, melyben újabb bizonyítékok kerültek elő – állította sajtótájékoztatóján Pócs János, aki szerint az ügy
a rendszerváltás utáni egyik legsúlyosabb politikai botránnyá nőheti ki magát.
Az ellenzéki politikus Füssy Angéla újságíró nyilatkozatára és Bangó Sándor korábbi megszólalásaira hivatkozott.
Pócs Füssy nyilatkozatából kiemelte, hogy
Bangó Sándor „rengeteg” pénzt kapott a hamis vádak megfogalmazását követően, amelyből többek között futotta luxusutazásokra.
Majd arra is felhívta a figyelmet, hogy a KlikkTV műsorában
Bangó Sándor elmondta, olyan papírokat írattatak vele alá, hogyha kimondja a Zsolti bácsi vezetéknevét, akkor kap pénzt.
Ezt követően a fideszes politikus a baloldali, liberális médiát kritizálta, amiért nem számol be az ügy új fejleményeiről. Végül bejelentette, az újabb bizonyítékok az a jövőhét folyamán leadja az ügyészségen, és ismét feljelentést tesz.
A sajtótájékoztatón Panyi Miklós is megszólalt. Nyilatkozatában kiemelte,
a „Zsolti bácsi-ügyet” nemcsak egy politikus, hanem a teljes jobboldal lejáratására, besározására hozták létre.
Panyi arra is rámutatott, hogy a botránnyal nemcsak a megvádolt politikust, annak közösségét, hanem az ügyben felhasznált gyermek életét is tönkre teszik.
A sajtótájékoztatót alább nézheti vissza:
Mint ismert, Magyar Márton kedden még határozottan tagadta, hogy pénzt adott volna Bangó Sándornak a botrányos ügyben vállalt szerepéért. Pócs János pedig egy szerdán tartott sajtótájékoztatón arról beszélt,
a Tisza Párthoz köthető szereplők tudatosan építettek fel egy olyan narratívát, amely megalapozatlan vádakra épült.
A képviselő szerint az ügyben további hangfelvételek és dokumentumok állnak rendelkezésre, amelyeket szükség esetén nyilvánosságra hoznak.
Kis Márió, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori nevelője pedig Pócs János videójában megdöbbentő kijelentéseket tett a Zsolti bácsi-üggyel kapcsolatban.
Kis kiemelte,
amikor megláttam a kontrollos interjút Sanyikáról, akkor írtam a Kontrollnak egy levelet, hogy vegyék fel velem a kapcsolatot. Felhívott a Magyar Márton, aki közölte, Sanyikával már október óta tartja a kapcsolatot. A deal pedig az volt, hogyha a Sanyika kimondja, ki volt a Zsolti bácsi, akkor ügyvéd előtt kap négy millió forintot”.
A nevelő kiemelte, a szóban forgó interjú legelején hazugságon kapta Bangót, aki azt állította, Juhász Péter Pál vette fel az intézetbe, a valóság azonban az, hogy Kis intézte a befogadását. A férfi hozzátette, egy pontosan felépített kampányról van szó, ugyanis tavaly, október folyamán őt is keresték Dobrev Kláráék. Ezt követően az ügyet a nevelő „abszurdnak” nevezte, majd leszögezte, hogy aki ismeri az intézetet, az tudja, hogy egy bejárat van, ott pedig öt őrön, és száz kamerán kell átjutni, mielőtt beléphetünk az épületbe.
A fenti idézetek a lenti videóban hangzanak el:
Nyitókép: Pócs János Facebook-oldala
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