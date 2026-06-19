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tisza fidesz Magyar Péter

„Pedofidesz”, „Ki az a Zsolti bácsi?” – ezt hallgatták hónapokon át a jobboldali szavazók

2026. június 19. 10:45

A Zsolti bácsi-ügy friss fejleményei azonban erkölcsi és morális elégtételt jelentenek. Elemzés 5 pontban!

2026. június 19. 10:45
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Deák Dániel
Deák Dániel
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„1. MORÁLIS TÁMADÁS A JOBBOLDAL ELLEN: A Zsolti bácsi-ügy még a választási kampány előtt robbant ki, amelynek keretében kiskorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekményekkel vádolták meg a kormány egyes tagjait. Az ügy jelentősen rontotta a Fidesz megítélését, hiszen a párt morális alapjait kezdte ki, emellett a Fidesz szavazóit is folyamatosan támadták, például a „pedofidesz” jelzővel.

2. MAGYAR PÉTER IS HANGOSÍTOTTA A ZSOLTI BÁCSIZÁST: Nemcsak a Tisza holdudvara és véleményformálói, hanem maga Magyar Péter is felerősítette a Zsolti bácsi-ügyet. Még a héten is azzal vádolta a fideszes képviselőket, hogy közöttük ül a kiskorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekménnyel vádolt Zsolti bácsi.

3. A KONTROLL BANGÓ SÁNDORT HASZNÁLTA FEL: Hiába nyert kétharmaddal – például a Zsolti bácsizásnak is köszönhetően – a Tisza Párt, Magyar Péter testvérének televíziójában, a Kontrollban tovább folytatták a vádaskodást. Egy korábbi intézetis fiatalt, Bangó Sándort használták fel, aki zavarodottan azt állította, hogy tudja, ki az a Zsolti bácsi.

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4. FORDULAT AZ ÜGYBEN: Hiába cáfolták az érintettek a vádakat, a közvélemény többsége nem hitt nekik. Az elmúlt napokban azonban fordulat következett be: Bangó Sándor két nevelője is azt állította, hogy Magyar Péter testvére fizetett Bangó Sándornak az interjúért, amelyben bizonyítékok nélkül vádaskodott. Jól mutatja, mennyire lufi az ügy, hogy már a 444 is azt írta: nincs Zsolti bácsi, az egész történet kitaláció.

5. ERKÖLCSI ÉS MORÁLIS ELÉGTÉTEL: Miután egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a kampányban alaptalan vádaskodások zajlottak, és csupán egy rágalomhadjáratnak lehettünk tanúi, a jobboldali politikusok és szavazók számára az elmúlt napok erkölcsi és morális elégtételt jelenthetnek. Ez természetesen egy elveszített választás után talán nem jelent sokat, de a jövő szempontjából azonban fontos fejlemény lehet.”

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Nyitókép: YouTube

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 22 komment

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Szuperszig
2026. június 19. 12:40
Volt a TSZ-nek a kampányban egyetlen olyan témája, ami igaznak bizonyult?
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nagymacska44
2026. június 19. 12:34
Azt a menekülő utat tervezik, hogy ez a "Bangó Sándor mentálisan instabil, amit az elszenvedett sorsa okozott így sajnos nem hiteles amit állít". A végén meg fogják állapítani, hogy nincs is itt semmi látnivaló aztán pont.
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pisapeter
2026. június 19. 12:14
Micsoda Meglepetés!!! Már az 1789 bűnözők is loval faxoltatták az ország császárnéját.Mert ellopta a franc pénzt. Cohnbéla ,Sámueltibi. Rosenfeld, Léderer,Eisenberger Benjamin Csermanek Szadeszes bűnözők. Most Pisa Péter A prlinak ennyi elég Az igéret A Cumi..
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kulakman
2026. június 19. 11:59
Akkor ha valaki erős felindultságában azt mondja, hogy dögöljön meg mind aki ezt mondta az attól még lehet rendes ember?? Sőt új választást miért nem írnak ki , hisz lényegre törő információ derült ki amivel a választást megnyerték!
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