„1. MORÁLIS TÁMADÁS A JOBBOLDAL ELLEN: A Zsolti bácsi-ügy még a választási kampány előtt robbant ki, amelynek keretében kiskorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekményekkel vádolták meg a kormány egyes tagjait. Az ügy jelentősen rontotta a Fidesz megítélését, hiszen a párt morális alapjait kezdte ki, emellett a Fidesz szavazóit is folyamatosan támadták, például a „pedofidesz” jelzővel.

2. MAGYAR PÉTER IS HANGOSÍTOTTA A ZSOLTI BÁCSIZÁST: Nemcsak a Tisza holdudvara és véleményformálói, hanem maga Magyar Péter is felerősítette a Zsolti bácsi-ügyet. Még a héten is azzal vádolta a fideszes képviselőket, hogy közöttük ül a kiskorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekménnyel vádolt Zsolti bácsi.