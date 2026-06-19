Szondi Vanda új szerepben: kemény kérdésekből kitérő válaszok lettek a kormányinfón
Szóvivőként már mások a prioritások.
A Zsolti bácsi-ügy friss fejleményei azonban erkölcsi és morális elégtételt jelentenek. Elemzés 5 pontban!
„1. MORÁLIS TÁMADÁS A JOBBOLDAL ELLEN: A Zsolti bácsi-ügy még a választási kampány előtt robbant ki, amelynek keretében kiskorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekményekkel vádolták meg a kormány egyes tagjait. Az ügy jelentősen rontotta a Fidesz megítélését, hiszen a párt morális alapjait kezdte ki, emellett a Fidesz szavazóit is folyamatosan támadták, például a „pedofidesz” jelzővel.
2. MAGYAR PÉTER IS HANGOSÍTOTTA A ZSOLTI BÁCSIZÁST: Nemcsak a Tisza holdudvara és véleményformálói, hanem maga Magyar Péter is felerősítette a Zsolti bácsi-ügyet. Még a héten is azzal vádolta a fideszes képviselőket, hogy közöttük ül a kiskorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekménnyel vádolt Zsolti bácsi.
3. A KONTROLL BANGÓ SÁNDORT HASZNÁLTA FEL: Hiába nyert kétharmaddal – például a Zsolti bácsizásnak is köszönhetően – a Tisza Párt, Magyar Péter testvérének televíziójában, a Kontrollban tovább folytatták a vádaskodást. Egy korábbi intézetis fiatalt, Bangó Sándort használták fel, aki zavarodottan azt állította, hogy tudja, ki az a Zsolti bácsi.
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Szóvivőként már mások a prioritások.
4. FORDULAT AZ ÜGYBEN: Hiába cáfolták az érintettek a vádakat, a közvélemény többsége nem hitt nekik. Az elmúlt napokban azonban fordulat következett be: Bangó Sándor két nevelője is azt állította, hogy Magyar Péter testvére fizetett Bangó Sándornak az interjúért, amelyben bizonyítékok nélkül vádaskodott. Jól mutatja, mennyire lufi az ügy, hogy már a 444 is azt írta: nincs Zsolti bácsi, az egész történet kitaláció.
5. ERKÖLCSI ÉS MORÁLIS ELÉGTÉTEL: Miután egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a kampányban alaptalan vádaskodások zajlottak, és csupán egy rágalomhadjáratnak lehettünk tanúi, a jobboldali politikusok és szavazók számára az elmúlt napok erkölcsi és morális elégtételt jelenthetnek. Ez természetesen egy elveszített választás után talán nem jelent sokat, de a jövő szempontjából azonban fontos fejlemény lehet.”
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Egyben felszólították a kormánypárti, balliberális médiát, hogy tegyék a dolgukat.
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