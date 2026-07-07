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politikus marine le pen bíróság elnökválasztás

Nem adja fel: elindul az elnökválasztáson Marine Le Pen

2026. július 07. 21:38

Az igazáért is tovább akar harcolni az immár négyszeres elnökjelölt politikus.

2026. július 07. 21:38
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Marine Le Pen elindul a 2027-es elnökválasztáson. Ezt kedd este jelentette be, néhány órával azután, hogy ugyan a párizsi fellebbviteli bíróság bűnösnek találta az európai parlamenti juttatások törvénytelen felhasználása miatt indított perben, de hatályon kívül helyezte közhivatal viseléstől való eltiltását.

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Az immáron négyszeres elnökjelölt azt is bejelentette, hogy a legmagasabb jogi szervnél, a Semmítőszéknél felülvizsgálati kérelmet nyújt be, ami felfüggeszti a párizsi fellebbviteli bíróság keddi ítéletének hatályát.

Az ellenzéki politikust három év börtönbüntetésre ítélték, amelyből két év felfüggesztett, az egy év letöltendő pedig kiváltható házi őrizettel, elektromos nyomkövető viselése mellett.

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„Elektronikus nyomkövető nélkül fogok kampányolni” – tette hozzá az elnökválasztáson negyedik alkalommal induló 57 éves ellenzéki politikus a TF1 kereskedelmi híradójában adott interjúban, ahol ismételten ártatlannak vallotta magát a hűtlen kezelés vádjában.

A francia szélsőjobboldal vezetőjét a bíróság 45 hónapra eltiltotta a közügyektől, de ebből 30 hónapot felfüggesztett. Mivel a 2025 márciusában meghozott elsőfokú ítéletben az eltiltás azonnal végrehajtandó volt, a Marine Le Penre kiszabott 15 havi eltiltás időtartama mostanra véget ért.

Nyitókép: Christian Hartmann / POOL / AFP

 

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Összesen 6 komment

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Sorrend:
bondavary
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2026. július 07. 23:05 Szerkesztve
Orbán Viktor, Marine Le Pen, Alice Weidel - ezektől félnek leginkább. A magyar népet sikerült hülyére venni, ráadásul egy másodrendű szélhámossal, kérdés, hogy a franciákkal, németekkel mire mennek?
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0
0
Hunnia
2026. július 07. 22:58
A helyében én sem adnám föl. Az eddigi meghurcolása volt talán a legjobb kampány. Ha tovább piszkálják, erre még költenie sem kell.
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2
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packó_
2026. július 07. 22:38
Miért szélsőjobboldali a Mandineren?
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4
0
Silcon
2026. július 07. 22:17
Nő létére keményebb, mint Micron, ezt vártam tőle. Több évtizedes ellenzéki meló és elhallgattatási kísérletek után ad még egy utolsó esélyt a franciáknak.
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4
0
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