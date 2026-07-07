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nemzeti tömörülés marine le pen nemzeti tömörülésnek franciaország

Börtönre ítélték Le Pent Franciaországban

2026. július 07. 14:13

A per tétje az, hogy a háromszoros elnökjelölt negyedszerre, 2027 tavaszán is elindulhat-e az elnökválasztáson.

2026. július 07. 14:13
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A párizsi fellebbviteli bíróság kedden hirdetett ítéletet a legnagyobb francia ellenzéki párt vezéralakjának, Marine Le Pennek és a Nemzeti Tömörülésnek a fellebbviteli perében, amelynek tétje az, hogy a háromszoros elnökjelölt negyedszerre, 2027 tavaszán is elindulhat-e az elnökválasztáson.

A párizsi büntetőbíróság 2025 márciusban két év letöltendő és két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Marine Le Pent, és öt évre eltiltotta a politikai választásokon való indulástól azon vád alapján, hogy a Nemzeti Tömörülés 2,9 millió euró európai parlamenti juttatást törvénytelenül hazai pártcélokra használt fel. Mellékbüntetésként 100 ezer eurós pénzbírsággal is sújtották az ellenzéki politikust, aki azonnal fellebbezett az ítélet ellen.

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Kedden kora délután a bíróság kimondta Marine Le Pen bűnösségét, 100 ezer dollárnyi euró megfizetésére kötelezték, valamint három év börtönbüntetést kapott, két év felfüggesztettel, egy évig pedig elektronikus nyomkövetőt kell viselnie. Az ítélethirdetés után Le Pen rezzenéstelen arccal tért vissza a helyére a BBC tudósítója szerint. A politikus bejelentette, nem indul a jövő évi választásokon, szavai szerint a nyomkövető viselése akadályozná a kampányolásban, mivel minden egyes kampányrendezvény megtartásához külön engedélyt kellene kérnie. 

Mivel a közügyektől való eltiltásának idejét mindössze 15 hónapra csökkentették, jogilag továbbra is indulhatna az elnökválasztáson. 

Nyitókép: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

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Összesen 41 komment

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Sorrend:
lemez
2026. július 07. 15:20
Már ott is pufulykában vannak
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0
0
sanya55-2
2026. július 07. 15:15
Rettegnek komcsik, van is mitől, lassan de biztosan utol is éri őket
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0
1
trd127
2026. július 07. 15:09
Ezeknek a patriótáknak egy ellensége van: a tisztességes élet.
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1
4
The Loner
2026. július 07. 15:07
Je suis Marine Le Pen !
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2
1
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