Börtönre ítélték Le Pent Franciaországban

A párizsi fellebbviteli bíróság kedden hirdetett ítéletet a legnagyobb francia ellenzéki párt vezéralakjának, Marine Le Pennek és a Nemzeti Tömörülésnek a fellebbviteli perében, amelynek tétje az, hogy a háromszoros elnökjelölt negyedszerre, 2027 tavaszán is elindulhat-e az elnökválasztáson.

A párizsi büntetőbíróság 2025 márciusban két év letöltendő és két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Marine Le Pent, és öt évre eltiltotta a politikai választásokon való indulástól azon vád alapján, hogy a Nemzeti Tömörülés 2,9 millió euró európai parlamenti juttatást törvénytelenül hazai pártcélokra használt fel. Mellékbüntetésként 100 ezer eurós pénzbírsággal is sújtották az ellenzéki politikust, aki azonnal fellebbezett az ítélet ellen.