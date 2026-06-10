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tisza politikus sárosi Magyar Péter

Sikkasztás miatt feljelentették, mégis ő lesz a Tisza közvagyon elvesztését vizsgáló politikusa

2026. június 10. 16:13

A gyanú szerint a paksi önkormányzat egyik cégének dolgozóival és eszközeivel újíttatta fel a saját házát.

2026. június 10. 16:13
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Sárosi József, a Tisza szekszárdi országgyűlési képviselője lehet a kulcsember a „közvagyon elvesztésének” kivizsgálására. A Tisza által életre hívott „A Spontán Privatizációt és a Közvagyon Elvesztését Feltáró Vizsgálóbizottság” élére Magyar Péter kormánya a baloldali kapcsolatokkal is bőven rendelkező Sárosi Józsefet jelölte. A képviselő kiválasztása azért is furcsa, hiszen – bár Magyar Péter a kampányban megígérte, hogy régi szocikból nem kér – az óbaloldal egyik fontos embere volt a térségben. 

Ráadásul nemrég sikkasztás miatt feljelentést is tettek a tiszás országgyűlési képviselő ellen, mivel a gyanú szerint a paksi önkormányzat egyik cégének dolgozóival és eszközeivel újíttatta fel a saját házát.

Ha ez nem lenne elég, az önkormányzati cég vezérigazgatója a felújítás idején maga Sárosi volt. A Magyar Nemzet szerint a tiszás képviselő 2018 és 2020 között is vezette az érintett önkormányzati céget, ahonnan 18 milliós végkielégítéssel és majdnem négymilliós prémiummal távozott. 

Miután a két évvel ezelőtti önkormányzati választáson Pakson az MSZP-s Heringes Anita győzött, Sárosi vissza is tért a cég élére. Sárosi felújítási ügyének részleteit IDE KATTINTVA lehet megtalálni. 

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

Összesen 13 komment

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Color
2026. június 10. 16:57
Ha egy mentelmi joggal védett bűnöző lehet miniszterelnök,akkor ez is belefér.
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0
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makapaka2
2026. június 10. 16:43
Sêrtődöttek, kirúgott bűnözök, sikertelen hatalomvágyók, fêlbolondok, ilyenekből állt össze a szekta vezetősêge.
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8
0
Ohel
2026. június 10. 16:42
Ez milyen szép. És akkor tessék mondani most már árad? Vagy ez még csak a felvezetés?
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8
0
hexahelicene
2026. június 10. 16:40
Mocskos Tisza.
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5
0
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