Sikkasztás miatt feljelentették, mégis ő lesz a Tisza közvagyon elvesztését vizsgáló politikusa

Sárosi József, a Tisza szekszárdi országgyűlési képviselője lehet a kulcsember a „közvagyon elvesztésének” kivizsgálására. A Tisza által életre hívott „A Spontán Privatizációt és a Közvagyon Elvesztését Feltáró Vizsgálóbizottság” élére Magyar Péter kormánya a baloldali kapcsolatokkal is bőven rendelkező Sárosi Józsefet jelölte. A képviselő kiválasztása azért is furcsa, hiszen – bár Magyar Péter a kampányban megígérte, hogy régi szocikból nem kér – az óbaloldal egyik fontos embere volt a térségben.

Ráadásul nemrég sikkasztás miatt feljelentést is tettek a tiszás országgyűlési képviselő ellen, mivel a gyanú szerint a paksi önkormányzat egyik cégének dolgozóival és eszközeivel újíttatta fel a saját házát.

Ha ez nem lenne elég, az önkormányzati cég vezérigazgatója a felújítás idején maga Sárosi volt. A Magyar Nemzet szerint a tiszás képviselő 2018 és 2020 között is vezette az érintett önkormányzati céget, ahonnan 18 milliós végkielégítéssel és majdnem négymilliós prémiummal távozott.