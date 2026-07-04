„Ha lenne Sulyok Tamásban szemernyi alázat, már lemondott volna” – így aggódik a jogállami normákért Kunhalmi Ágnes

Hosszú interjút adott az Indexnek a politikától visszavonuló és súlyos egészségügyi problémákkal is szembenéző Kunhalmi Ágnes. Az MSZP egykori társelnöke a képviselői mandátum korlátozásáról, a jogállami normák betartásának szükségességéről és Sulyok Tamás leváltásáról is beszélt a lapnak. Előbbi kapcsán megerősítette, nem a saját érdekében aggódik.

„Ez sokkal többről szól, mint az én politikai jövőmről. Arról szól, hogy kilépünk-e az európai demokratikus keretből, vagy olyan eszközöket keresünk, amelyekkel ugyanazokat a célokat érjük el, mégis betartjuk a jogállami normákat.