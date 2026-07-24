Lehet-e magyarnak maradni Amerikában? – egy különleges könyvsorozatból erre is kiderül a válasz

A második évtől kezdve az interjúk többségét lefordította angol nyelvre, illetve angolul írt a Hungarian Conservative Diaspora rovata számára. Végül könyvek (összesen öt kötet) formájában is megjelentette ezeket a beszélgetéseket Magyarnak lenni Amerikában I, II és III, illetve Being Hungarian in America I, II címmel, a clevelandi Bocskai Rádió kiadásában. Mindezt ötven is több, többnyire magánerőből szervezett könyvbemutató révén személyesen is bemutatta ott élő magyarok számára.

Antal-Ferencz Ildikó és családja három évig éltek az Egyesült Államokban is, ahova férje munkája miatt költöztek 2022 nyarán.

A közel 25 – tehát nemcsak a magyarok által „sűrűbben” lakott – tagállamban és Kanadában élő interjúalanyok személyes élettörténete, neme, kora, szakmája és lakóhelye jelentősen eltérő. Vannak köztük második világháború utáni, úgynevezett DP-s („displace person”) és ‘56 menekültek, a rendszerváltás előtt és után, Magyarországról és a határon túlról kivándorlók;