Lehet-e magyarnak maradni Amerikában? – egy különleges könyvsorozatból erre is kiderül a válasz

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Antal-Ferencz Ildikó három évet töltött családjával az Egyesült Államokban, ahol hamar oszlopos tagjai lettek a helyi magyar közösségeknek. A rengeteg személyes találkozásból több könyv is született, ennek esszenciája az a negyvenöt portrét tartalmazó válogatás, amely nem csupán a diaszpóra múltjáról és jelenéről, de a jövőjéről is mesél.
Antal-Ferencz Ildikó Erdélyben született, közgazdászként végzett Budapesten, több mint tíz éve szabadúszó újságíróként (és néha bloggerként) dolgozik. Ezt folytatta az Egyesült Államokban is, ahova férje munkája miatt költöztek 2022 nyarán, három évre. Bár tavaly ősz óta ismét Magyarországon él, az észak-amerikai magyar diaszpóra témája szívügye maradt, továbbra is igyekszik bemutatni az ott élő, magyarságukhoz és hitükhöz hű személyek és közösségek sorsát. Februárban (az NSKI támogatásával, de nagyrészt saját költségen) kiadott egy 45 interjúból álló válogatáskötetet, amelyet több mint húsz helyszínen bemutatott határon innen és túl.
Ősszel újabb Kárpát-medencei könyvbemutatókat tervez, hogy hírét vigye a diaszpórában élő magyaroknak.
Akiknek a nehézségeit, örömeit ugyanúgy ismeri, mint a mindennapjaikat. A 2022-es induláskor – meséli – gyakorlatilag senkit nem ismertek a környéken, csak a férjének voltak amerikai magyar kapcsolatai egy két évtizeddel korábban New Yorkban töltött egyetemi évnek köszönhetően. Mégis, családjuk hamarosan a helyi, azaz passaici/garfieldi és a New Brunswick-i magyar közösségek aktív szereplője lett. Emellett rendszeresen ellátogattak a New York és más keleti parti, majd távolabbi tagállamok és Washington D.C. magyar rendezvényeire is.
Noha Ildikó magánemberként, konkrét szakmai tervek nélkül kísérte el férjét és gyerekeit Amerikába, végül több mint kétszáz diaszpóra témájú cikket, köztük nagyjából 120 interjút készített a nyelvük, kultúrájuk, hagyományaik és a helyi közösségek, illetve szervezetek iránt elkötelezett, első- és másodgenerációs észak-amerikai magyarokról. Az írások a szerző kifejezett szándéka szerint
először különböző magyarországi újságokban jelentek meg.
A második évtől kezdve az interjúk többségét lefordította angol nyelvre, illetve angolul írt a Hungarian Conservative Diaspora rovata számára. Végül könyvek (összesen öt kötet) formájában is megjelentette ezeket a beszélgetéseket Magyarnak lenni Amerikában I, II és III, illetve Being Hungarian in America I, II címmel, a clevelandi Bocskai Rádió kiadásában. Mindezt ötven is több, többnyire magánerőből szervezett könyvbemutató révén személyesen is bemutatta ott élő magyarok számára.
A közel 25 – tehát nemcsak a magyarok által „sűrűbben” lakott – tagállamban és Kanadában élő interjúalanyok személyes élettörténete, neme, kora, szakmája és lakóhelye jelentősen eltérő. Vannak köztük második világháború utáni, úgynevezett DP-s („displace person”) és ‘56 menekültek, a rendszerváltás előtt és után, Magyarországról és a határon túlról kivándorlók;
a legfiatalabb személy 17 és fél, a legidősebbek 95 évesek.
Közös bennük, hogy mindannyian elkötelezettek a helyi és diaszpóra szintű magyar közösségek iránt – és nem csak a családjukon belül. Hétvégi magyar iskolákban, a cserkészetekben, egyházakban, néptánc- és egyéb hagyományőrző csoportokban, civil szervezeteknél végzett önkéntes munkában élik meg és adják tovább a magyar nyelvet, kultúrát és hagyományokat. Többségük olyan helyi és diaszpóra szintű szervezetek képviselője, mint többek között az Amerikai Magyar Szövetség, az Amerikai Magyar Koalíció (HAC), a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ), az Amerikai Magyar Iskolák Találkozója (AMIT) vagy a Clevelandi Magyar Társaság, és még hosszan sorolhatnánk. És vannak köztük kevésbé közismert közösségi tagok és vezetők is, továbbá a tudomány, a művészet és a média világában tevékenykedők, valamint számos tiszteletbeli konzul.
A szerző a diaszpóra-életútinterjúk készítését a kötetek megjelenése, sőt a visszaköltözés után is folytatta, és a jövőben sem tervezi abbahagyni. Mivel az amerikai kiadású kötetek hazahozatala nehézkes és költséges lett volna, 2026 februárjában, saját költségen kiadott egy 45 interjút tartalmazó válogatáskötetet, a budapesti Fekete Sas kiadó gondozásában,
Magyarnak maradni Amerikában címmel.
Ahogy az eredeti interjúk és kötetek, ez a könyve sem csak izgalmas és tanulságos (menekülés)történeteket tár fel, hanem betekintést ad a diaszpóra mindennapjaiba és értékteremtő erejébe is.
A fizikailag és tartalmában is vaskos – majd félezer oldalas – kötetet március 4-én mutatták be először a Magyarország Barátai Alapítvány irodájában. A szerző ezután számos budapesti és környékbeli, vidéki és határon túli helyszínen és könyvvásáron tartott közönségtalálkozókat, nemcsak az interjúalanyokéba, hanem a saját magán- és szakmai életébe is betekintést engedve, egyben fontos tanulságokat megfogalmazva a magyarság jövőjével kapcsolatban.
A kötet online is megvásárolható, aki dedikált példányt szeretne, keresse közvetlenül a szerzőt: [email protected].
Antal-Ferencz Ildikó: Magyarnak maradni Amerikában, Fekete Sas Kiadó, 2026
Nyitókép és fotók: Antal-Ferencz Ildikó