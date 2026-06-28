„A Klikk TV-be látogatott a volt egészségügyi államtitkár, Takács Péter, aki a több ügyet felkaroló, számos kérdés felvonultató interjú során igen sokat mentegetőzött. De ha a teljes interjút nem is kívánjuk végignézni, mégis volt egy jelenete Trencséni Dávid szerkesztő és Takács exállamtitkár beszélgetésének, ahol a fideszes volt kormánytag kíméletlenül őszinte volt. Ennél több is történt, Takács ugyanis, mivel jóformán már minden elveszett, egészen őszintén beszámolt arról: értelmetlennek találta a dolgozók kötelező üzemorvosi vizsgálatának megszüntetését, ellenezte is azt, de semmi haszna nem volt az egésznek, ugyanis:

»az ipar kilobbizta magának, a kkv-kon (kis- és középvállalkozások) keresztül jött be az ötlet a kormányra«.

Ezek után Takács hozzátette, az ötletet »értelmetlennek« tartotta, de elmondása szerint nem tehetett semmit. Mikor a riporter visszakérdezett, hogy még egészségügyi államtitkárként sem volt ennyire hatalma, vagy ereje, Takács ismét csak megerősíti, »nagyon sok mindenben volt erőm és ebben veszítettem – az ipari lobbi miatt.« Takács tehát ezzel elismerte, a tőkeérdekek közvetlenül irányították az Orbán-kormányok által meghozott egyik legfelháborítóbb intézkedést.”