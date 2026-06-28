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klikk tv takács péter trencséni dávid interjú államtitkár

Takács Péter a kardjába dőlt, és elismerte, miért darálta be a Fidesz a munkaegészségügyet

2026. június 28. 06:54

A volt egészségügyi államtitkár egy mondattal ismerte el: az ipari lobbi törvényeket diktálhatott a leköszönő kormányzatnak.

2026. június 28. 06:54
Tóth Csaba Tibor
Tóth Csaba Tibor
Mérce

„A Klikk TV-be látogatott a volt egészségügyi államtitkár, Takács Péter, aki a több ügyet felkaroló, számos kérdés felvonultató interjú során igen sokat mentegetőzött. De ha a teljes interjút nem is kívánjuk végignézni, mégis volt egy jelenete Trencséni Dávid szerkesztő és Takács exállamtitkár beszélgetésének, ahol a fideszes volt kormánytag kíméletlenül őszinte volt. Ennél több is történt, Takács ugyanis, mivel jóformán már minden elveszett, egészen őszintén beszámolt arról: értelmetlennek találta a dolgozók kötelező üzemorvosi vizsgálatának megszüntetését, ellenezte is azt, de semmi haszna nem volt az egésznek, ugyanis:

»az ipar kilobbizta magának, a kkv-kon (kis- és középvállalkozások) keresztül jött be az ötlet a kormányra«.

Ezek után Takács hozzátette, az ötletet »értelmetlennek« tartotta, de elmondása szerint nem tehetett semmit. Mikor a riporter visszakérdezett, hogy még egészségügyi államtitkárként sem volt ennyire hatalma, vagy ereje, Takács ismét csak megerősíti, »nagyon sok mindenben volt erőm és ebben veszítettem – az ipari lobbi miatt.« Takács tehát ezzel elismerte, a tőkeérdekek közvetlenül irányították az Orbán-kormányok által meghozott egyik legfelháborítóbb intézkedést.”

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az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 24 komment

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Box Hill
2026. június 28. 09:44
És hol vannak a szakszervezetek, elvtikéim? A munkás érdekvédelmet csak marha munkás vagy alkalmazott hanyagolja el.
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szim-patikus
2026. június 28. 09:41
Ez mind sazép, de a Munka törvénykönyvet vajon ki tette raqbszolgatartó kódexé?
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0
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Morton
2026. június 28. 09:38
A munkahelyemen mindenki megkönnyebbüléssel fogadta, hogy nem kell évenként egy felesleges vizsgálatra menni. Bőven voltak értelmetlen dolgok a rendszerben, egy ismerősöm a Hungarocontorollhoz ment könyvelőnek, de a légiirányítók pszichológiai vizsgálatán kellett átmennie. A kisvállalkozók megszabadultak némi tehertől, de most az orvosi lobbi kérésére visszaállítják, gondolom, jól jön az a kis mellékes nekik.
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Bitrex®
2026. június 28. 09:26
Ez az izzadt kis duci patkány ugyan mikor volt nővel utoljára?
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