Gyógyszeráfa-csökkentés: januárra csúszik egy fontos könnyítés a betegeknek

A Pharmindex nevű egészségügyi portál azonban információival árnyalta a hírt (szúrta ki a VG): például, hogy a korábbi ígéretekkel ellentétben egyelőre a gyógyszerészek nem írhatják fel ezeket a készítményeket.

„A korábbi tervekkel ellentétben mégsem szeptembertől, hanem várhatóan csak 2027. január 1-jétől élhetnek a gyógyszerészek a korlátozott vényírási jogosultsággal” – írják. Ennek két oka is van