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eeszt takács péter hegedűs zsolt

Gyógyszeráfa-csökkentés: januárra csúszik egy fontos könnyítés a betegeknek

2026. július 23. 13:11

Szeptember helyett csak az év végén léphet életbe a krónikus betegek gyógyszerellátását könnyítő gyógyszerészi vényírási jogosultság Magyarországon.

2026. július 23. 13:11
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A gyógyszeráfa-kérdés kiemelt eleme volt az új kormány választási ígéreteinek, csütörtökön pedig be is jelentették, hogy áfamentessé teszik a vényköteles gyógyszereket.

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Az ügy egyébként a napokban ismét előkerült, amikor a fideszes Takács Péter, volt egészségügyi államtitkár csapott össze Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel annak kapcsán, mit is ígért a Tisza: eleinte ugyebár minden gyógyszerről szó volt, utólag szűkítették a kedvezményezetti kört a receptköteles orvosságokra.

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A Pharmindex nevű egészségügyi portál azonban információival árnyalta a hírt (szúrta ki a VG): például, hogy a korábbi ígéretekkel ellentétben egyelőre a gyógyszerészek nem írhatják fel ezeket a készítményeket.

„A korábbi tervekkel ellentétben mégsem szeptembertől, hanem várhatóan csak 2027. január 1-jétől élhetnek a gyógyszerészek a korlátozott vényírási jogosultsággal” – írják. Ennek két oka is van

  • az informatikai fejlesztések (jelesül az EESZT átalakításának) elhúzódása
  • és a szükséges szakmai egyeztetések befejezése

szenvedett késedelmet, tehát a krónikus betegeknek továbbra is orvoshoz kell fordulniuk a rendszeresen szedett vényköteles gyógyszer receptjéért.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) indokoltnak nevezte a negyedévnyi csúszást – hiszen az eredeti ütemterv szerint 2026. szeptember 21-én indult volna el az a rendszer, amely lehetővé tette volna, hogy bizonyos esetekben a gyógyszerészek és az okleveles, kiterjesztett hatáskörű ápolók is felírhassanak támogatott készítményeket.

Ezzel akarták az alapellátást és a háziorvosokat tehermentesíteni, és biztosnágosabbá tenni a krónikus betegek gyógyszerellátását, például olyan helyzetekben, amikor a kezelőorvos átmenetileg nem érhető el. A rendszer bevezetéséhez azonban még az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) fejlesztéseire és a végrehajtási szabályok véglegesítésére is szükség van.

A gyógyszerész ettől függetlenül nem írhatna fel bármikor akármit: csak olyan készítményeket rendelhetnének, amelyeket a betegnek korábban már orvos írt fel, és amelyeket igazoltan rendszeresen szed; emellett a gyógyszerész 

  • legfeljebb 30 napra elegendő adagot írhatna fel,
  • új terápiát nem indíthatna,
  • és kábítószernek vagy pszichotróp szernek minősülő készítményeket továbbra sem rendelhetne.

A Pharmindex szerint az Egészségügyi Minisztérium is megerősítette, hogy a társadalmi egyeztetés eredményeként a gyógyszerészi vényírás, valamint a digitális beutalókhoz (e-beutaló) kapcsolódó szankciórendszer bevezetése is késni fog. A tervezettel kapcsolatban korábban a Magyar Orvosi Kamara aggályokat fogalmazott meg, a mostani halasztás alatt befejezhető EESZT-fejlesztések elvileg ezeket fogják megnyugtatóan kezelni.

Nyitókép: Armend NIMANI / AFP

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Összesen 1 komment

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bepega17
2026. július 23. 13:23
Köszönjük Magyar Péternek és a TISZA kormánynak.
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