„A kultúra ma nem más, mint egy nevetséges jobboldali ideológia” – nyilatkozta a könyveit kudarcnak tartó Krasznahorkai László

„Tarr Béla miatt kellett újra elővennem a Sátántangót” – különös vallomást tett Krasznahorkai László
Az író szerint miközben ő rendre a művei hibáit kereste, a külvilág díjakkal és elismerésekkel jutalmazta munkásságát.
Terjedelmes interjút adott a The New Yorker című lapnak a Nobel-díjas magyar író.
Hosszú interjút adott a The New Yorker című lapnak a Nobel-díjas magyar író, Krasznahorkai László, amely során tett egy meglepő kijelentést az által írt könyvekről.
Gyakorlatilag minden könyvemet kudarcnak tartom. Ha ez a kudarcok sorozata nem következett volna be, az első könyvem után befejeztem volna az írást. Hiszen a Bibliának sincs folytatása”
– fogalmazott Krasznahorkai, aki azt is hozzátette, hogy minden új regény annak a kísérlete, hogy kijavítsa az előző hibáit. Ezért sem olvassa vissza műveit.
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Az író szerint miközben ő rendre a művei hibáit kereste, a külvilág díjakkal és elismerésekkel jutalmazta munkásságát.
Krasznahorkai László a beszélgetés során éles politikai megállapításokat is tett: szerinte Európában a kultúra egyre inkább politikai identitássá válik.
A kultúra ma nem más, mint egy nevetséges jobboldali vagy szélsőjobboldali tradicionalista ideológia, amelyben a kultúra engem nemessé tesz, és aki ezt nem fogadja el, az az ellenségem lesz”
– jelentette ki, majd úgy folytatta, sajnálja a fiatalokat, mert úgy érzi, egy nagy kulturális korszak végén élünk.
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Véget ér az író önkéntes száműzetése.
Fotó: MTI/Illyés Tibor