„A kultúra ma nem más, mint egy nevetséges jobboldali ideológia” – nyilatkozta a könyveit kudarcnak tartó Krasznahorkai László

Hosszú interjút adott a The New Yorker című lapnak a Nobel-díjas magyar író, Krasznahorkai László, amely során tett egy meglepő kijelentést az által írt könyvekről.

Gyakorlatilag minden könyvemet kudarcnak tartom. Ha ez a kudarcok sorozata nem következett volna be, az első könyvem után befejeztem volna az írást. Hiszen a Bibliának sincs folytatása”

– fogalmazott Krasznahorkai, aki azt is hozzátette, hogy minden új regény annak a kísérlete, hogy kijavítsa az előző hibáit. Ezért sem olvassa vissza műveit.