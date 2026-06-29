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könyv interjú Krasznahorkai László

„A kultúra ma nem más, mint egy nevetséges jobboldali ideológia” – nyilatkozta a könyveit kudarcnak tartó Krasznahorkai László

2026. június 29. 13:43

Terjedelmes interjút adott a The New Yorker című lapnak a Nobel-díjas magyar író.

2026. június 29. 13:43
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Hosszú interjút adott a The New Yorker című lapnak a Nobel-díjas magyar író, Krasznahorkai László, amely során tett egy meglepő kijelentést az által írt könyvekről.

Gyakorlatilag minden könyvemet kudarcnak tartom. Ha ez a kudarcok sorozata nem következett volna be, az első könyvem után befejeztem volna az írást. Hiszen a Bibliának sincs folytatása”

– fogalmazott Krasznahorkai, aki azt is hozzátette, hogy minden új regény annak a kísérlete, hogy kijavítsa az előző hibáit. Ezért sem olvassa vissza műveit.

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Krasznahorkai László a beszélgetés során éles politikai megállapításokat is tett: szerinte Európában a kultúra egyre inkább politikai identitássá válik.

A kultúra ma nem más, mint egy nevetséges jobboldali vagy szélsőjobboldali tradicionalista ideológia, amelyben a kultúra engem nemessé tesz, és aki ezt nem fogadja el, az az ellenségem lesz”

– jelentette ki, majd úgy folytatta, sajnálja a fiatalokat, mert úgy érzi, egy nagy kulturális korszak végén élünk.

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Fotó: MTI/Illyés Tibor

Összesen 31 komment

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zseblámpa
2026. június 29. 14:26
Ez is már csak elrettentő példának alkalmas.
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bola-00
2026. június 29. 14:26
A tiéd biztos, hogy nevetséges ideológia. De ezt eddig is tudtuk. Azt azért megnézném, hogy mekkora ajvékolás lenne, ha érettségin Esterházy, Nádas és Krasznahorkai közül kellene választani!
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Náthás hal
2026. június 29. 14:25
Ez még él?
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Amerigo
2026. június 29. 14:24
"nyilatkozta a könyveit kudarcnak tartó Krasznahorkai László" Ezek szerint felesleges volt ennyi energiát fektetni a könyvirásba?? Szó mi szó nem taposták egymást halálra az emberek,a könyvei vásárlásánál. Viszont a svéd zsüri Nobel Dijat itélt neki, bár val.szeg ők sem olvasták végig.
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