„Tarr Béla miatt kellett újra elővennem a Sátántangót” – különös vallomást tett Krasznahorkai László

„A »magyarság« ellen minden erőmmel küzdök” – Krasznahorkai László támadásba lendült
„Miért cserélném le a világpolgárságot arra, hogy csak magyar legyek?” – vetette fel a Nobel-díjas író.
Az író szerint miközben ő rendre a művei hibáit kereste, a külvilág díjakkal és elismerésekkel jutalmazta munkásságát.
Őszintén beszélt alkotói kételyeiről és Tarr Bélához fűződő kapcsolatáról Krasznahorkai László egy marosvásárhelyi közönségtalálkozón – számolt be a HVG. A Nobel-díjas író azt is elárulta, hogy egyre gyakrabban foglalkoztatja a visszavonulás gondolata.
Ezt is ajánljuk a témában
„Miért cserélném le a világpolgárságot arra, hogy csak magyar legyek?” – vetette fel a Nobel-díjas író.
„Erősen gondolkodom a kiszálláson” – fogalmazott, hozzátéve, hogy családja miatt egyelőre nem hozta meg ezt a döntést. Megjegyezte azt is, hogy mostanában a szivarozásra szokott rá. A beszélgetés egyik legérdekesebb része Tarr Béláról szólt. Krasznahorkai felidézte, hogy a rendező kérésére vette újra kézbe a Sátántangó című regényét, amikor filmadaptáció készült belőle.
Én nem olvastam volna el a saját könyvemet, de miatta muszáj volt”
– mondta az író, aki az újraolvasás során több hibát is felfedezni vélt a műben. Szerinte ez az önkritikus hozzáállás végigkísérte pályáját.
Krasznahorkai úgy fogalmazott, hogy a Sátántangó és később Az ellenállás melankóliája esetében is hiányérzete maradt, ezért újabb és újabb könyvek megírására ösztönözte saját elégedetlensége. Az író végül ironikusan megjegyezte: miközben ő rendre a művei hibáit kereste, a külvilág díjakkal és elismerésekkel jutalmazta munkásságát.
Fotó: Jonathan Nackstrand / AFP