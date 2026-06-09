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krasznahorkai lászló tarr béla sátántangó

„Tarr Béla miatt kellett újra elővennem a Sátántangót” – különös vallomást tett Krasznahorkai László

2026. június 09. 18:20

Az író szerint miközben ő rendre a művei hibáit kereste, a külvilág díjakkal és elismerésekkel jutalmazta munkásságát.

2026. június 09. 18:20
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Őszintén beszélt alkotói kételyeiről és Tarr Bélához fűződő kapcsolatáról Krasznahorkai László egy marosvásárhelyi közönségtalálkozón – számolt be a HVG. A Nobel-díjas író azt is elárulta, hogy egyre gyakrabban foglalkoztatja a visszavonulás gondolata.

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„Erősen gondolkodom a kiszálláson” – fogalmazott, hozzátéve, hogy családja miatt egyelőre nem hozta meg ezt a döntést. Megjegyezte azt is, hogy mostanában a szivarozásra szokott rá. A beszélgetés egyik legérdekesebb része Tarr Béláról szólt. Krasznahorkai felidézte, hogy a rendező kérésére vette újra kézbe a Sátántangó című regényét, amikor filmadaptáció készült belőle.

Én nem olvastam volna el a saját könyvemet, de miatta muszáj volt” 

– mondta az író, aki az újraolvasás során több hibát is felfedezni vélt a műben. Szerinte ez az önkritikus hozzáállás végigkísérte pályáját. 

Krasznahorkai úgy fogalmazott, hogy a Sátántangó és később Az ellenállás melankóliája esetében is hiányérzete maradt, ezért újabb és újabb könyvek megírására ösztönözte saját elégedetlensége. Az író végül ironikusan megjegyezte: miközben ő rendre a művei hibáit kereste, a külvilág díjakkal és elismerésekkel jutalmazta munkásságát.

Fotó: Jonathan Nackstrand / AFP

Összesen 9 komment

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Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. június 09. 19:03
Hasznasemmi László
Válasz erre
0
0
Magyarorszag-elveszett
2026. június 09. 18:49
Krákog, köp tovább lapoz....
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0
0
Voloka
2026. június 09. 18:42
Ez nem neked szól, hanem a magyaroknak... Hazádnak rendületlenűl Légy híve, oh magyar; Bölcsőd az s majdan sírod is, mely ápol s eltakar. ...
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0
0
google-2
2026. június 09. 18:36
Talán azért is jutalmazták agyon, mert versenyt szidta a magyarokat Kertésszel, Esterházyval, Nádassal és a többiekkel együtt..
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3
0
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