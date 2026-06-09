„Tarr Béla miatt kellett újra elővennem a Sátántangót” – különös vallomást tett Krasznahorkai László

Én nem olvastam volna el a saját könyvemet, de miatta muszáj volt”

– mondta az író, aki az újraolvasás során több hibát is felfedezni vélt a műben. Szerinte ez az önkritikus hozzáállás végigkísérte pályáját.

Krasznahorkai úgy fogalmazott, hogy a Sátántangó és később Az ellenállás melankóliája esetében is hiányérzete maradt, ezért újabb és újabb könyvek megírására ösztönözte saját elégedetlensége. Az író végül ironikusan megjegyezte: miközben ő rendre a művei hibáit kereste, a külvilág díjakkal és elismerésekkel jutalmazta munkásságát.