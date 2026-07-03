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mma krasznahorkai lászló magyar művészeti akadémia nemzet művésze

Krasznahorkai László „szomorúan” nem fogadja el a Nemzet Művésze elismerést

2026. július 03. 07:37

Az író szerint még sok mindennek kell történnie ahhoz, hogy elfogadja az elismerést.

2026. július 03. 07:37
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Krasznahorkai László a Facebookon reagált arra, hogy elfogadná-e, ha a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) jelölné a Nemzet Művésze elismerésre.

„Dühödt értetlenséggel fogadtam nemrég önöktöl, illetve közvetlenül, mert – mint kiderült – történetesen utcaszomszédok vagyunk, az MMA elnökétòl azt a kérdést, hogy ha az MMA jelölne a Nemzet Mûvésze elismerésre, elfogadnám-e” 

– írta Krasznahorkai. Az MMA elnöke Turi Attila építész. 

„Mindannyian tisztában vagyunk azzal az áldatlan helyzettel, amely egy egymással hadban álló, történelmi egyet nem értéssel megvert művészeti életet jellemzi Magyarországon”

 – írta majd névsorolásba kezdett.

„A MMA olyan tagjai, mint – hanyagul idézve a neveket – Bodor Àdám, Tandori Dezső, Baráti Kristóf. Bereményi Géza, Cserhalmi György, Deim Pál, Dobai Péter,Erdélyi Zsuzsanna, Grendel Lajos, Haumann Péter, Kányádi Sándor, Karácsony Gábor, Kósa Ferenc, Lakner László, Oravecz Imre, Ránki Dezsô, Rost Andrea, Sánta Ferenc, Sára Sándor, Sass Szilvia, Sebestyén Márta, Sebô Ferenc, Szilágyi István, Szörényi László, Tóth János, Vásáry Tamás, míg a másik oldalon a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémiánál velem együt Ascher Tamás, Bodor Ádám, Cseres Tibor, , Enyedi Ildikó, Esterházy Péter, Eötvös Péter, Fábri Zoltàn, Ferge Zsuzsa, Gábor Miklós, Gothár Péter, Haimann György, Határ Gyôzô, Hegedûs D. Géza, Lucian Hervé, Ted Hughes, Jancsó Miklós, Jeney Zoltán, Jordán Tamás, Juhász Ferenc, Kertész Imre, Kocsis Zoltán, Kosáry Domokos, Kovács András Ferenc, Kurtág György, Lakner László, Ligeti György, Mándy Iván, Mészöly Miklós, Nádas Péter, Nádasdy Ádám, Nádler István, Nemes Nagy Ágnes, Parti Nagy Lajos, Pintér Béla, Thomas Pynchon, Szabó István, Szôts István, Takács Zsuzsa, Tandori Dezsô, Tarr Béla, Tolnai Ottó, Vas István, Zsámbéki Gábor – nos, ezek a nagy mûvészek hogy kerülhettek egymástól ekkora távolságra?!?!? Külön táborokba? Egyáltalan hogy kerültek táborokba? Nem inkább a Magyar Olümposzon kellene lenniük? Nektárt szopogatva együtt?!Nincs köztük semmi, ami összefűzi őket?!?!A választ mindannyian tudjuk” – sorolta Krasznahorkai. 

Ezt követően az író hozzátette: „Ami összefűzi őket, az a rang, amit csak a legjobbak adhattak a magyar kultúrának. És önmaguknak. Ha a Nemzet mûvészeinek listáját nézem, amirôl az MMA dönt, és ha azt látom, hogy akárcsak egy kitüntetett is a másik oldalról érkezett, márpedig egynél sokkal több található azon a listán, akkor csak bennem merül fel, hogy van itt valami nagyon rég elhomályosított, nagyon megalázó összefüggés?! Hogy van valami, ami egész egyszerûen felülírja ezt a beteg, rothadt, animális, piszkosul provinciális elkülönülést?! 

Áldatlan állapot. Amíg nem történik meg, hogy gyöngeségeinken felülemelkedve ez az áldatlan állapot megváltozik, nem vagyok képes elfogadni ezt a mindannyiunk számára megtisztelô címet. Annyira szomorú vagyok, hogy ezt kell mondanom!” 

– írta posztjában a Nobel-díjas író. 

Nyitókép: Jonathan Nackstrand / AFP

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Összesen 86 komment

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turani
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2026. július 03. 11:32 Szerkesztve
Jó, de mi köze Vladislav Korim-nak bármihez ami magyar? Ha felajánlasz valamit egy köpködőnek, az csak le fog köpni. Ezért köpködő! Meddig fognak még megalázkodni csekély értelmű magyarok ilyenek előtt és lehetőséget adni nekik erre? Ezek nem tartoznak közénk, miért teszünk úgy, mintha léteznének?
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bikfic-0
2026. július 03. 11:29
Nem érdemeljük meg mi ezt a korszakos zsenit, na.
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wombatmenhely
2026. július 03. 11:28
Egy nem is bagoly, hanem karneváli figura mondja a verébnek, hogy nagyfejű.
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billysparks
2026. július 03. 11:19
Kit érdekel miért nem fogadja el? Nem fogadja el és kész. Lapozzunk. Adják oda annak, aki megtiszteltetésnek veszi és büszke rá.
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