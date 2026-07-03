Krasznahorkai László „szomorúan” nem fogadja el a Nemzet Művésze elismerést

Ezt követően az író hozzátette: „Ami összefűzi őket, az a rang, amit csak a legjobbak adhattak a magyar kultúrának. És önmaguknak. Ha a Nemzet mûvészeinek listáját nézem, amirôl az MMA dönt, és ha azt látom, hogy akárcsak egy kitüntetett is a másik oldalról érkezett, márpedig egynél sokkal több található azon a listán, akkor csak bennem merül fel, hogy van itt valami nagyon rég elhomályosított, nagyon megalázó összefüggés?! Hogy van valami, ami egész egyszerûen felülírja ezt a beteg, rothadt, animális, piszkosul provinciális elkülönülést?!

Áldatlan állapot. Amíg nem történik meg, hogy gyöngeségeinken felülemelkedve ez az áldatlan állapot megváltozik, nem vagyok képes elfogadni ezt a mindannyiunk számára megtisztelô címet. Annyira szomorú vagyok, hogy ezt kell mondanom!”

– írta posztjában a Nobel-díjas író.