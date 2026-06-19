Elhunyt Timár Sándor, a magyar táncházmozgalom meghatározó alakja

A szintén táncos Martin Györggyel az erdélyi néprajzkutató, népdalgyűjtő Kallós Zoltán meghívására mentek Székre, s az ott filmre vett táncokat itthon visszanézve tanulták meg.

Később a Budapesti Táncegyüttes szólistája lett, majd 1958-ban megalapította a Bartók Béla Táncegyüttest. A társulatnak negyedszázadon át volt művészeti vezetője és koreográfusa, az első tíz évben Vásárhelyi László társaként. Ebben az együttesben alakította ki új néptánc-pedagógiai módszerét, amely alapot adott a táncházmozgalom elindításához az 1970-es években, kísérő zenekaruk a Sebő együttes lett.

Timár Sándor 1970-ben elvégezte a Színház- és Filmművészeti Főiskola koreográfus szakát, 1971-től az Állami Balettintézet néptánc tagozatának tanára, később tanszékvezetője volt 1990-ig. A Magyar Állami Népi Együttest 1980-tól tizenhat éven át vezette, számos hazai és külföldi turnén szerepeltek, legtöbbet Észak-Amerikában. A társaság megújuló arculatának kimunkálása az ő nevéhez fűződik. Nemcsak népzenére, hanem például Liszt, Erkel, Bartók és Kodály muzsikájára is koreografált táncot.