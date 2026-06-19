50 millió forintot fizetnek Arnold Schwarzeneggerék a 2-es metró kétnapos leállításáért

„A produceri iroda a BKV összes pluszköltségét finanszírozza, tehát a BKV ezen keres emlékeim szerint 50 millió forintot, de ezt validálni kéne, én úgy emlékszem, hogy 50 millió forintot” – nyilatkozta Karácsony Gergely a Népszavának. Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone amerikai akciófilmjének forgatása miatt két napig nem jár az M2-es metró az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között, amiért a produkció 50 millió forintot fizet.

Június 20-án üzemkezdettől június 21-én üzemzárásig nem közlekedik az M2-es metró az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között, a kimaradt szakaszon pótló autóbuszok szállítják az utasokat.

A BKK tájékoztatása szerint a kétnapos lezárás oka filmforgatás. A lap szerint a Stadionok állomás alagúti részében egy amerikai akciófilmet forgatnak Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével. A munkálatokat nem lehet a metróforgalomtól elkülönítve elvégezni, ezért a vonal nagyobbik részén teljesen leállítják a közlekedést. A produkció a kétnapos korlátozásért 50 millió forintot fizet. A főpolgármester szerint a lezárt metróalagút filmes helyszínként Budapest népszerűségét is növeli.