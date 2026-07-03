Válaszolt az MMA elnöke a szomorkodó Krasznahorkaitól érkező visszautasításra: ő is szomorú

„Folytatom válaszlevelének zárómondatát: annyira szomorú vagyok, hogy ezt kell olvasnom” – ezzel a mondattal kezdődik Turi Attilának, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnökének nyílt levele, amelyet Krasznahorkia László Nobel-díjas magyar írónak címzett.

„A közelmúltban személyes levélben kerestem meg az iránt érdeklődve, hogy – a Nemzet Művésze díj Bizottság döntése esetén – elfogadná-e a Nemzet Művésze díjat. Tekintettel arra, hogy az MMA Irodalmi Tagozata elsöprő többséggel ajánlotta Önt a megtisztelő elismerésre, úgy tartottam illendőnek, ha erről Önnel előzetesen egyeztetek. Válaszlevelét nem csupán nekem küldte, hanem annak tartalmát nyilvánosságra hozta. Így én sem tehetek mást, mint hogy nyilvánosan is reagáljak válaszára” – indokolja azon döntését Turi Attila, hogy nyílt levélben szólítja meg Krasznahorkait.