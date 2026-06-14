Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
06. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar művészeti akadémia somogyi győző elhunyt

Elhunyt Somogyi Győző Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas festőművész, a nemzet művésze

2026. június 14. 15:27

Az MMA rendes tagja 83 éves volt.

2026. június 14. 15:27
null

Életének 83. évében elhunyt Somogyi Győző Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas festőművész, a nemzet művésze, az MMA rendes tagja – írja a Magyar Művészeti Akadémia Facebook-oldalán.

Az Akadémia szerint Somogyi

művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be a képzőművészet markánsan egyéni formanyelvű, következetesen figuratív eszközeivel.

„Somogyi Győzőt a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti” – írják.

Ezt is ajánljuk a témában

Somogyi Győző a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas festő- és grafikusművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Élete és munkássága egyedülálló módon ötvözte a mély vallásosságot, a fizikai munkát, a hadtörténeti kutatást és a képzőművészetet.

Tanulmányok és az egyházi pálya

Középiskolai tanulmányait a Képzőművészeti Gimnáziumban végezte 1956 és 1960 között. Ezt követően a Kossuth Nyomdában helyezkedett el segédmunkásként, majd szakmunkásként, ahol alapos gyakorlati tudást szerzett a sokszorosító grafikai eljárások terén.

A nyomdai évek után a papi hivatást választotta: 1962-től a budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémia hallgatója volt, ahol 1967-ben pappá szentelték, majd egy évvel később, 1968-ban egyháztörténetből doktorált. 1968 és 1975 között munkáspapként tevékenykedett. A Tömő utcai kápolna segédlelkészeként végzett egyházi szolgálata mellett nehéz fizikai munkát is vállalt, hogy fenntarthassa magát.

Képzőművészeti karrier és sorsfordulók

Művészi látásmódjára nagy hatással volt, amikor 1972-ben Markó György nyomdásztól elsajátította a szitanyomás technikáját. Az 1970-es években európai tanulmányutakat tett (Párizs, Róma, Románia), de művészetére a legnagyobb, katartikus hatást az 1980-as görögországi utazása gyakorolta.

1973-tól rendezett rendszeresen grafikai kiállításokat, és ugyanebben az évben tagja lett a Művészeti Alapnak, valamint a Magyar Képzőművészeti Szövetségnek. Életében az igazi fordulat 1975-ben következett be, amikor kilépett az egyházi rendből, és szabadfoglalkozású képzőművész lett. Grafikái után 1980-tól kezdődően figyelme és alkotóereje elsősorban a festészet felé fordult.

Salföld és a közélet

1985-ben a Balaton-felvidékre, Salföldre költözött, ahol gazdálkodó életmódot folytatott, miközben aktív szerepet vállalt a helyi közösségben és a Káli-medence Környezetvédő Társaság tagjaként a táj megóvásában.

Művészi elismertségét jelzi, hogy 1997-ben a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tagjává választották, 2004-től pedig az elnökség munkájában is részt vett.

Művészetének stílusa és fő műve

Alkotásainak tematikáját a természetből, a mindennapi életből, a Bibliából és a hadtörténelemből merítette. Képeit egy sajátos, hagyományos ikonszerű, történelmi-népies stílus jellemezte, amely ötvöződött a 20. századi modern irányzatokkal, különösen a konstruktivizmussal, ami főként tájképein érhető tetten.

Életművének legkiemelkedőbb, monumentális vonulata a Magyar hősök arcképcsarnoka című sorozat, amelyet egy évtizeden át (1986–1996) alkotott. Ebben a 100 darabból álló történelmi arcképcsarnokban Attila hun királytól kezdve Maléter Pál ezredesig mutatja be a hazát védelmező hősöket. Az alkotások tudományos igényű, komoly előtanulmányokon alapulnak: a művész rendkívüli aprólékossággal, korhűen örökítette meg a szereplők fegyverzetét, egyenruháját, címereit és kitüntetéseit, egyszerre állítva emléket a magyar történelemnek és a katonai hagyományoknak.

Nyitókép: Földházi Árpád

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Héja
2026. június 14. 16:02
Isten nyugosztalja Győzőt. Remek ember és nagyszerű művész volt.
Válasz erre
0
0
alkaloidablog
•••
2026. június 14. 15:53 Szerkesztve
Róla jelentett fiatalkorában Szabó Győző színművész úr. Somogyi a nyolcvanas években nem taníthatott, ritkán publikálhatott, ezért egy magán-rajziskolát működtetett, abból élt. Sokan jártak hozzá felvételi előkészítőre és felzárkózató rajzórákra is a Kisképzőből. Szabó kisképzős volt, és gyenge képességei miatt járnia kellett Somogyi különóráira. A Kisképző fő III/III-as figurája a néprajzos Göbölyös Gyula volt, alias "Pipás". Többek közt az is a feladatai közé tartozott, hogy megfigyelje Somogyit és a nála tanuló kisképzős diákokat, hogy nincs-e valami nacionalista kilengés, ellenzéki góc a rajzszakkörében. Szabó Gy. volt a Pipás liblingje, ő számolt be neki arról rendszeresen mit látott-hallott Somogyinál.
Válasz erre
0
0
Katcsi
2026. június 14. 15:52
Őszinte részvétem!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!