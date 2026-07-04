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rali halál elhunyt

Rosszul lett egy rendezvényen – elhunyt a kétszeres magyar bajnok sportoló

2026. július 04. 12:21

A ralinavigátor negyvenhét éves volt.

2026. július 04. 12:21
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Negyvenhét éves korában elhunyt Kertész Krisztián abszolút magyar bajnok ralinavigátor.

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség közösségi oldalán jelentette be, hogy a versenyző tragikus hirtelenséggel hunyt el.

A Borsod 24 értesülése szerint egy pénteki máriapócsi autós eseményen lett rosszul és már nem tudtak rajta segíteni.

Kertész Hadik András társaként kétszer (2020, 2021), összesen pedig háromszor nyert magyar bajnoki címet.

(MTI)

Fotó: Pixabay

 

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