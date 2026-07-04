Rosszul lett egy rendezvényen – elhunyt a kétszeres magyar bajnok sportoló

Megvan a Fradi új edzője
A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
A ralinavigátor negyvenhét éves volt.
Negyvenhét éves korában elhunyt Kertész Krisztián abszolút magyar bajnok ralinavigátor.
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség közösségi oldalán jelentette be, hogy a versenyző tragikus hirtelenséggel hunyt el.
A Borsod 24 értesülése szerint egy pénteki máriapócsi autós eseményen lett rosszul és már nem tudtak rajta segíteni.
Kertész Hadik András társaként kétszer (2020, 2021), összesen pedig háromszor nyert magyar bajnoki címet.
(MTI)
Fotó: Pixabay