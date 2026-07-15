Elfogadták a franciák: jöhet az eutanázia

Ha átmegy: Franciaország mindössze a 12. ország lesz a világon, amely engedélyezi gyógyíthatatlan betegségben szenvedőknek a kegyes halált.

Macron a közösségi oldalán üdvözölte a döntést, mint írta, ez megteremti a lehetőséget arra, hogy méltósággal vethessenek véget szenvedéseiknek a gyógyíthatatlan betegek, amennyiben úgy döntenek.

Franciaországban egyébként már az elmúlt években is erős eutanázia-turizmus indult be, több szomszédos országban is van lehetőség ugyanis ezt választani