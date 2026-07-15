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emmanuel macron eutanázia franciaország halál

Elfogadták a franciák: jöhet az eutanázia

2026. július 15. 21:29

A felsőháznak is rá kell még bólintania a törvényre, de mindenképp történelmi szavazás volt szerdán.

2026. július 15. 21:29
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Megszavazta a francia parlament alsóháza az eutanáziáról szóló törvényt. A javaslatot 291-en támogatták, 241-en pedig ellene szavaztak, ami jól jelképezi, mennyire megosztó téma volt ez az országban. A törvény értelmében joguk lesz a halálos betegségben szenvedő felnőtteknek segítséget kérni a halálhoz, szigorú feltételek mellett. 

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A törvényt még a felsőháznak is jóvá kell hagynia, de így is nagy eredmény ez Emmanuel Macron francia elnöknek, aki második elnöksége egyik legfőbb ígéretének nevezte az eutanáziához fűződő jog bevezetését – írja az Euronews.

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Ha átmegy: Franciaország mindössze a 12. ország lesz a világon, amely engedélyezi gyógyíthatatlan betegségben szenvedőknek a kegyes halált. 

Macron a közösségi oldalán üdvözölte a döntést, mint írta, ez megteremti a lehetőséget arra, hogy méltósággal vethessenek véget szenvedéseiknek a gyógyíthatatlan betegek, amennyiben úgy döntenek. 

Franciaországban egyébként már az elmúlt években is erős eutanázia-turizmus indult be, több szomszédos országban is van lehetőség ugyanis ezt választani 

A javaslat szerint a gyógyíthatatlan betegek maguk adhatják majd be a halálos injekciót, míg akik erre nem képesek, kérhetik orvos vagy ápoló segítségét. A betegségeket szigorúan vizsgálják majd, többet már előre kiszórtak az elfogadhatók közül, például az Alzheimert. Az engedélyeket csak egy szakértői csapat adhatja majd ki. 

Nyitókép: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

 

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Összesen 5 komment

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Fekvőrendőr
2026. július 15. 23:08
Azt látom, hogy Mo-on is egyre többet foglalkoznak ezzel a kérdéssel mostanában, nemcsak a Szent János Kórházban történtek miatt. Elkezdődött az érzékenyítés itt is, nem árt résen lenni!!
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1
0
pollip
2026. július 15. 22:36
Gondolom, csak őshonos franciák fognak élni ezzel a szuper, kiváló lehetőséggel ....
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0
0
bituman
2026. július 15. 22:00
Tőlem az összes kinyírhatja magát! Nem kár értük!
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0
2
vakiki
2026. július 15. 21:50
Akkor most eloltják Macront?
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0
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