Elfogadták a franciák: jöhet az eutanázia

Jöhet az eutanázia engedélyezése Franciaországban
Franciaország szerdán közelebb kerül ahhoz, hogy csatlakozzon azon országok sorához, amelyek garantálják az asszisztált halálhoz való jogot.
A felsőháznak is rá kell még bólintania a törvényre, de mindenképp történelmi szavazás volt szerdán.
Megszavazta a francia parlament alsóháza az eutanáziáról szóló törvényt. A javaslatot 291-en támogatták, 241-en pedig ellene szavaztak, ami jól jelképezi, mennyire megosztó téma volt ez az országban. A törvény értelmében joguk lesz a halálos betegségben szenvedő felnőtteknek segítséget kérni a halálhoz, szigorú feltételek mellett.
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Franciaország szerdán közelebb kerül ahhoz, hogy csatlakozzon azon országok sorához, amelyek garantálják az asszisztált halálhoz való jogot.
A törvényt még a felsőháznak is jóvá kell hagynia, de így is nagy eredmény ez Emmanuel Macron francia elnöknek, aki második elnöksége egyik legfőbb ígéretének nevezte az eutanáziához fűződő jog bevezetését – írja az Euronews.
Ha átmegy: Franciaország mindössze a 12. ország lesz a világon, amely engedélyezi gyógyíthatatlan betegségben szenvedőknek a kegyes halált.
Macron a közösségi oldalán üdvözölte a döntést, mint írta, ez megteremti a lehetőséget arra, hogy méltósággal vethessenek véget szenvedéseiknek a gyógyíthatatlan betegek, amennyiben úgy döntenek.
Franciaországban egyébként már az elmúlt években is erős eutanázia-turizmus indult be, több szomszédos országban is van lehetőség ugyanis ezt választani
A javaslat szerint a gyógyíthatatlan betegek maguk adhatják majd be a halálos injekciót, míg akik erre nem képesek, kérhetik orvos vagy ápoló segítségét. A betegségeket szigorúan vizsgálják majd, többet már előre kiszórtak az elfogadhatók közül, például az Alzheimert. Az engedélyeket csak egy szakértői csapat adhatja majd ki.
Nyitókép: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP