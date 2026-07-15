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eutanázia Emmanuel Macron Franciaország

Jöhet az eutanázia engedélyezése Franciaországban

2026. július 15. 11:15

Franciaország szerdán közelebb kerül ahhoz, hogy csatlakozzon azon országok sorához, amelyek garantálják az asszisztált halálhoz való jogot.

2026. július 15. 11:15
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Emmanuel Macron francia elnök eutanázia-törvényt ígért, amikor 2022-ben újraválasztották második ciklusára, ami az egyik legjelentősebb társadalmi reformnak számít azóta, hogy Franciaország 2012-ben engedélyezte az azonos neműek házasságát. Ha a törvényt elfogadják, Franciaország csatlakozik Hollandiához, Belgiumhoz, Svájchoz és Kanadához az eutanázia legalizálásában – írja a France24.

A francia parlament alsóháza várhatóan szerdán szavaz az eutanáziáról szóló törvény elfogadásáról, annak ellenére, hogy a kritikusok továbbra is küzdeni akarnak ellene. Az elfogadás azonban nem jelenti a törvényhozási út végét: Sébastien Lecornu miniszterelnök arra kérte Franciaország Alkotmánytanácsát, a legfelsőbb alkotmányos hatóságot, hogy vizsgálja meg a jogszabályt az elfogadása után.

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A végső szavazáshoz vezető út „egy akadályokkal teli maraton” volt – mondta az AFP-nek a törvényjavaslat szerzője, Olivier Falorni, korábbi törvényhozóból lett polgármester. A szavazás szerinte „egy küzdelem csúcspontja, 14 évnyi parlamenti csatározás után ebben a kérdésben”.

A törvény könnyedén átment a Nemzetgyűlésen, de a Szenátus elutasította. 

A kormány ezt követően engedélyezte az alsóháznak, hogy a Szenátus jóváhagyása nélkül, az alkotmány által megengedett módon mondja ki a végső szót.

A Szenátust uraló, jobboldali Republikánusok politikusai, mint például Gérard Larcher, a Szenátus elnöke és Bruno Retailleau volt belügyminiszter, határozottan ellenzik a jogszabályt. Christophe Bentz, a Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés (RN) törvényhozója szerint a szöveg továbbra is „nagyon veszélyes” és magában hordozza a „visszaélések” kockázatát.

Az abortusz és az eutanázia ellen kampányoló vallási csoportok tiltakoznak a szavazás napján a Nemzetgyűlés közelében.

A francia eutanáziás törvény feltételekhez kötötten biztosítaná az asszisztált halálhoz való jogot. Felnőttek számára fenntartva és gyógyíthatatlan betegségben szenvedő betegek számára lenne elérhető. Az érintetteknek képesnek kell lenniük arra, hogy „szabadon és tájékozottan” fejezzék ki magukat, és fizikai fájdalomtól kell szenvedniük. Ennek a fájdalomnak a beteg véleménye szerint elviselhetetlennek kell lennie.

Az orvos felelős a beteg eutanáziás jogosultságának ellenőrzéséért, mielőtt egy bizottság értékelné a kritériumokat. Végső soron az orvos egyedül hozza meg a döntést, és a beteg bármikor visszavonhatja a beleegyezését. A beteg maga adagolja be a halálos anyagot, kivéve azokat, akik egészségügyi dolgozó segítségére szorulnak.

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Fotón: eutanázia és abortusz ellen tüntetők (Thomas Coex / AFP)

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Összesen 23 komment

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lqrooferibacsi
2026. július 15. 13:38
garantálják az asszisztált halált- valahogy meg kell oldani a nepesedesi problémákat
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1
0
Ízisz
•••
2026. július 15. 13:33 Szerkesztve
🧡🇭🇺 Mesterséges kómában kell tartani a menthetetlen halálos betegeket a fájdalmaik miatt és nem megölni... Az utolsó stádiumban lévők, már egyébként sem húzzák sokáig a haldoklásukat... Így nem lennének visszaélések az orvosok részétől, ha egy családtag sűrgetné az örökség miatt a halálba segítését a rokonnak... 💯👌❗
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0
1
demalgon
2026. július 15. 13:23
"Az abortusz és az eutanázia ellen kampányoló vallási csoportok tiltakoznak" Akik a halálbüntetést természetesen visszaállítanák. Mindezt a kereszténység jegyében hisz meg vagyon írva, szemet szemért, fogat fogért. Ezt honnan a szájbabaszott rühes anyádból szoptad ki?Mert ez csak a rothadó, démonok által szarrá baszott lelked hazugsága te lélegző szodomita szar!
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0
1
sergent
2026. július 15. 12:55
"Az abortusz és az eutanázia ellen kampányoló vallási csoportok tiltakoznak" Akik a halálbüntetést természetesen visszaállítanák. Mindezt a kereszténység jegyében hisz meg vagyon írva, szemet szemért, fogat fogért.
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