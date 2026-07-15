Jöhet az eutanázia engedélyezése Franciaországban

Emmanuel Macron francia elnök eutanázia-törvényt ígért, amikor 2022-ben újraválasztották második ciklusára, ami az egyik legjelentősebb társadalmi reformnak számít azóta, hogy Franciaország 2012-ben engedélyezte az azonos neműek házasságát. Ha a törvényt elfogadják, Franciaország csatlakozik Hollandiához, Belgiumhoz, Svájchoz és Kanadához az eutanázia legalizálásában – írja a France24.

A francia parlament alsóháza várhatóan szerdán szavaz az eutanáziáról szóló törvény elfogadásáról, annak ellenére, hogy a kritikusok továbbra is küzdeni akarnak ellene. Az elfogadás azonban nem jelenti a törvényhozási út végét: Sébastien Lecornu miniszterelnök arra kérte Franciaország Alkotmánytanácsát, a legfelsőbb alkotmányos hatóságot, hogy vizsgálja meg a jogszabályt az elfogadása után.