Az eutanázia pártján áll a szociális és családügyi minisztérium újdonsült helyettes államtitkára

Helyettes államtitkárként folytatja a TASZ munkatársa
A szakember eddig a jogvédő civil szervezet Esélyegyenlőségi és Önrendelkezési Programját vezette.
Zeller Judit példaként tekint a Benelux államok szabályozására, miközben épp a napokban először hajtottak végre eutanáziát egy 12 év alatti kisgyereken Hollandiában.
Többször is kiállt az eutanázia mellett Zeller Judit, a TASZ eddigi jogásza, akit Magyar Péter helyettes államtitkárrá nevezett ki – írja a Magyar Nemzet.
A lap cikke szerint a szociális és családügyi minisztérium újdonsült helyettes államtitkára példaként tekint a Benelux államok szabályozására, miközben épp a napokban először hajtottak végre eutanáziát egy 12 év alatti kisgyereken Hollandiában.
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A szakember eddig a jogvédő civil szervezet Esélyegyenlőségi és Önrendelkezési Programját vezette.
Zeller Judit korábban többször felszólalt a két éve gyógyíthatatlan ALS-betegségben elhunyt Karsai Dániel ügyében. Az egykori ügyvéd neve akkor lett széles körben ismert, amikor a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordult, hogy eutanáziához folyamodhasson.
2023-ban a Szabad Európának nyilatkozva az eutanáziáról úgy vélekedett, hogy Magyarországon a betegek nem kapnak elég segítséget és információt ahhoz, hogy meg tudják hozni „életvégi döntéseiket”. Majd
a jelenlegi szabályozást idejétmúltnak nevezte, amit szerinte érdemes újragondolni.
Arra a felvetésre, hogy vannak, akik szerint az aktív eutanázia lehetősége visszaélésekre adhat okot, azt mondta: számos országban jól működik ez a lehetőség, majd példaként a Benelux államokat említette.
A Magyar Nemzet ezzel kapcsolatban megjegyezte:
Hollandiában a napokban először hajtottak végre eutanáziát egy 12 év alatti, gyógyíthatatlan beteg gyermeknél a két éve hatályba lépett szabályozás alapján.
Ráadásul egy jelentés szerint Hollandiában megdöbbentő módon megugrott azoknak a száma, akik eutanázián esnek át olyan mentális betegségek miatt, mint a demencia, a depresszió vagy az autizmus.
A lap felidézi, egy 2024-es, a Momentum által az eutanázia ügyében szervezett konferencián Zeller Judit úgy vélekedett, szigorúan alapjogi szempontból nézve, az sem lehet érv az eutanázia ellen, hogy az egészségügy rosszul működik, és lehet, hogy emiatt inkább többen fejeznék be életüket.
Az állam nem hivatkozhat arra, hogy rosszul működik, és ezért ő alapjogokat korlátoz”
– szögezte le.
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Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd