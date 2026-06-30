Az eutanázia pártján áll a szociális és családügyi minisztérium újdonsült helyettes államtitkára

Többször is kiállt az eutanázia mellett Zeller Judit, a TASZ eddigi jogásza, akit Magyar Péter helyettes államtitkárrá nevezett ki – írja a Magyar Nemzet.

A lap cikke szerint a szociális és családügyi minisztérium újdonsült helyettes államtitkára példaként tekint a Benelux államok szabályozására, miközben épp a napokban először hajtottak végre eutanáziát egy 12 év alatti kisgyereken Hollandiában.